Liz Truss dévoilera un programme de sauvetage du coût de la vie de 100 milliards de livres sterling pour «faire fonctionner la Grande-Bretagne» au cours de la première semaine en tant que Premier ministre

LIZ Truss dévoilera un programme de sauvetage du coût de la vie de 100 milliards de livres sterling composé de subventions et de réductions d’impôts au cours de sa première semaine de mandat.

Alors qu’elle se préparait à être couronnée chef des conservateurs aujourd’hui, elle a déclaré qu’elle s’efforcerait de faire grimper les factures d’énergie et l’inflation pour “faire fonctionner la Grande-Bretagne”.

Et il peut être révélé qu’elle envisage de geler le prix de gros du gaz produit en Grande-Bretagne pour forcer les sociétés énergétiques à le vendre à perte et à réduire les factures.

Mais l’allié clé de son rival Rishi Sunak, David Davis, a averti que le nouveau Premier ministre ferait face au pire bac depuis Margaret Thatcher.

Hier soir, Mme Truss a promis de “ne laisser personne dénigrer ce grand pays”, affirmant qu’elle travaillerait sans relâche pour s’assurer que chacun ait “l’opportunité d’aller aussi loin que son talent et son travail acharné le mènent”.

Si les sondages sont corrects, Mme Truss deviendra le quatrième chef conservateur en six ans ce midi après une campagne de huit semaines.

Et, en tant que troisième femme Premier ministre britannique, elle succèdera officiellement à Boris Johnson demain après leur vol à Balmoral en Écosse pour une audience avec la reine.

Hier soir, Mme Truss mettait la touche finale à sa meilleure équipe, avec une série d’emplois sur les cartes pour ses principaux alliés.

Aucun des quatre principaux bureaux de l’État ne sera occupé par des hommes blancs – avec Kwasi Kwarteng, Suella Braverman et James Cleverly pour les postes de chancelier, de ministre de l’Intérieur et de ministre des Affaires étrangères.

Il est venu alors que l’outsider, M. Sunak, a juré hier qu’il resterait député s’il perdait comme prévu.

Et il a refusé d’exclure de se présenter à nouveau pour le poste le plus élevé s’il y avait une autre bataille pour le leadership.

Mme Truss a refusé d’exclure le gel des factures d’énergie sous une forme ou une autre.

Et elle n’a pas nié les informations selon lesquelles son énorme paquet de soutien pourrait totaliser 100 milliards de livres sterling dans une nouvelle intervention de style Covid.

Elle a déclaré alors qu’elle finalisait ses plans pour son premier jour au pouvoir: «Je travaillerai sans relâche pour servir le peuple britannique.

« Je vais agir rapidement sur les factures d’énergie pour aider les familles à passer l’hiver, mais aussi m’attaquer à la cause profonde de la crise énergétique.

“J’ai un plan audacieux pour aider la Grande-Bretagne à traverser des moments difficiles et nous faire sortir plus forts de l’autre côté. Je ne laisserai personne dénigrer ce grand pays

“Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que chacun, d’où qu’il vienne, ait la possibilité d’aller aussi loin que son talent et son travail acharné le mèneront.”

Elle a déclaré dimanche à BBC One avec Laura Kuenssberg qu’elle ne se faisait aucune illusion sur l’énorme tâche à laquelle elle est confrontée alors qu’elle devient 56e PM au milieu d’une douloureuse crise du coût de la vie et d’une économie fragile.

Mais Mme Truss a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de scénario Armageddon et que la nation était en bonne position pour faire face aux énormes défis à venir.

Elle a ajouté: «Je comprends que les gens sont aux prises avec des factures d’énergie exorbitantes et il y a des prédictions encore pires sur la piste.

« LE BON PIED POUR L’HIVER »

« Si je suis élu Premier ministre, d’ici une semaine, je ferai en sorte qu’il y ait une annonce sur la façon dont nous allons traiter la question des factures d’énergie et de l’approvisionnement à long terme pour mettre ce pays sur de bonnes bases pour l’hiver. ”

Elle a admis que les réductions d’impôts signifieraient que ceux qui sont au sommet gagneraient plus, mais a déclaré: “Ce que je veux, c’est faire croître l’économie – et la croissance de l’économie profite à tout le monde.”

Pourtant, elle est restée discrète sur les détails de ses plans. Les alliés ont insisté sur le fait qu’elle ne les exposerait pas dans leur intégralité tant qu’elle n’interviendrait pas dans le numéro 10.

Hier soir, l’éminent économiste Gerard Lyons – pressenti pour un rôle majeur sous un gouvernement Truss – a déclaré que le plafonnement des prix de gros de l’énergie serait un moyen simple et efficace d’aider à la fois les ménages et les entreprises en difficulté.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement couvrirait le coût d’obliger les géants de l’énergie à vendre à un certain prix.

Il a déclaré: «Il serait logique d’avoir un prix qui ne reflète pas les distorsions du marché – pour éliminer l’énorme incertitude quant à ce qui va arriver aux prix.

“C’est simple, c’est efficace, cela aide les entreprises et les particuliers – et signifie que le risque et le coût sont retirés et placés sur le gouvernement – qui ont la possibilité d’emprunter à très bon marché sur le marché.”

Il a prédit que cela coûterait jusqu’à 30 milliards de livres sterling, mais aiderait à stabiliser les marchés nerveux.

Tous les plans étaient susceptibles d’être payés avec des emprunts supplémentaires.

Une source gouvernementale a déclaré à propos de l’idée: “C’est certainement plausible.”

Première semaine du nouveau PM LUNDI 12h30 : Le bureau central conservateur annonce le résultat du leadership. Winner prononce un discours devant les fidèles du parti, puis s’apprête à licencier discrètement les ministres de BoJo. MARDI 8h30 : Boris Johnson prononcera un court discours d’adieu à Downing Street avant de s’envoler pour Balmoral pour démissionner officiellement à la reine. MARDI MIDI: Le gagnant s’apprête à s’envoler pour l’Écosse dans un avion séparé pour des raisons de sécurité et sera invité par Sa Majesté à former un nouveau gouvernement. MARDI 16h : Premier discours à la nation à l’extérieur du No.10 – ou à l’intérieur s’il pleut. MARDI 17h : Le remaniement commence. MERCREDI 9h : Le Cabinet se réunit pour la première fois. MERCREDI 12h : PMQ contre Keir Starmer du Labour. PUIS LE REMÉLANGE CONTINUE : Ministres subalternes nommés et appels avec les dirigeants mondiaux. JEUDI: Les annonces sont sur le point de commencer – avec des plans énergétiques et des priorités budgétaires d’urgence.

