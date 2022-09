Liz Truss devient le nouveau Premier ministre britannique en cette journée d’apparat

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Avec tout l’apparat habituel, la Grande-Bretagne a échangé mardi un Premier ministre connu pour ses métaphores colorées et sa relation lâche avec la vérité pour celui qui a offert des points simples pour faire face à la crise économique imminente du pays. Le sortant Boris Johnson s’est comparé à un propulseur de fusée qui a “rempli sa fonction” et à l’ancien homme d’État/dictateur romain Cincinnatus, qui est retourné dans sa ferme après avoir sauvé la république de l’invasion.

La nouvelle dirigeante Liz Truss a promis d’aider la Grande-Bretagne à “monter la tempête” de l’inflation, de la récession et de la flambée des prix de l’énergie. Elle s’est engagée à faire en sorte que le pays fonctionne et se développe à nouveau grâce à des réductions d’impôts et à la déréglementation. Elle a beaucoup utilisé le mot « nous ».

Mais ni Truss ni Johnson n’ont mentionné que leur parti conservateur était au pouvoir depuis 12 ans. années et a ainsi contribué aux prévisions économiques effrayantes du pays. Johnson n’a pas noté que ce sont les législateurs de son parti qui l’ont chassé de ses fonctions après une série de scandales et de mensonges. Et Truss n’a pas reconnu qu’elle avait été installée par les législateurs et les membres de leur parti, plutôt que d’obtenir un mandat de la Grande-Bretagne au sens large. Elle a été choisie par 0,3 % de la population.

La journée était un pas de deux – par tradition.

Habituellement, les premiers ministres sortants et entrants se croisent presque sur les cinq minutes en voiture de Downing Street à Buckingham Palace, tous deux à Londres. Mais parce que la reine Elizabeth II a 96 ans et a une mobilité réduite, elle a demandé au couple de se rendre chez elle, dans son domaine royal de Balmoral et sa résidence de vacances d’été en Écosse.

Johnson et Truss ont volé dans des avions de passagers séparés de la Royal Air Force pour arriver pour leurs audiences séparées avec le monarque. La réduction des émissions de carbone, semble-t-il, n’était pas la principale préoccupation du jour. Les responsables ont affirmé que les doubles vols étaient nécessaires pour la sécurité.

Johnson occupait le poste de Premier ministre par intérim depuis juillet, lorsqu’une avalanche de démissions de son gouvernement l’a forcé à annoncer qu’il démissionnerait. Mais sa rencontre avec la reine l’a officialisée. Il s’inclina et offrit sa démission.

Puis ce fut au tour de Truss de rencontrer le monarque et de demander la permission de former un nouveau gouvernement. Sur les photos autorisées par le palais, elle a semblé faire une révérence peu profonde.

La transition a offert un aperçu de la reine, ce qui est devenu une rareté depuis que des problèmes de santé l’ont forcée à réduire sa charge de travail. Vêtue d’un cardigan gris, d’une jupe à carreaux écossaise et de ses perles emblématiques, elle a souri à Truss et a tendu la main vers le nouveau Premier ministre.

Dans son autre main, la reine tenait une canne, une aide qu’elle a été photographiée en utilisant régulièrement ces derniers mois.

Elle avait l’air minuscule – et un peu frêle – mais déchiqueteuse.

Truss est le 15e Premier ministre de la reine. Le premier était Winston Churchill, né en 1874. Truss est né plus de 100 ans plus tard, en 1975.

Elle devient la troisième femme Premier ministre britannique, après Theresa May et Margaret Thatcher — toutes conservatrices, soit dit en passant. Et la Grande-Bretagne peut désormais revendiquer son appartenance au petit club des pays qui ont élu ou nommé au moins trois femmes chefs d’État ou de gouvernement.

Truss est également entré dans l’histoire mardi en nommant trois personnes de couleur à ce qu’on appelle les «grands bureaux» de l’État: James Cleverly en tant que ministre des Affaires étrangères, Suella Braverman en tant que ministre de l’Intérieur et Kwasi Kwarteng en tant que chancelier de l’Échiquier ou chef des finances. Pour la première fois, il n’y aura pas un homme blanc détenant l’un des quatre plus hauts sièges politiques britanniques. Puissance.

Truss elle-même a occupé des postes de direction sous trois premiers ministres, y compris son dernier passage en tant que ministre des Affaires étrangères. Pourtant, de nombreux Britanniques avouent qu’ils ne connaissent pas vraiment Truss, pas comme ils connaissaient Johnson – ancien maire de Londres, chroniqueur de journal, pom-pom girl du Brexit, prévaricateur en série.

Il est juste de dire que Truss est un métamorphe.

Elle se décrit comme une «femme du Yorkshire au langage clair» (qui est allée à Oxford, comme de nombreux dirigeants britanniques).

Son parcours politique a commencé à gauche, en tant que libérale démocrate. A bas la monarchie ! elle a pleuré dans ses jours d’université. Mais aujourd’hui, elle est résolument conservatrice et affirme que la famille royale est « essentielle » au succès de la Grande-Bretagne.

Truss a également voté pour que la Grande-Bretagne reste dans l’Union européenne avant de devenir un partisan inconditionnel du Brexit.

Elle a rendu les responsables de l’UE nerveux avec des menaces d’annuler la disposition de l’accord sur le Brexit qui traite de l’Irlande du Nord. Président de la Commission européenne Ursula von der Leyen a adressé à Truss des félicitations pointues cette semaine: “J’attends avec impatience une relation constructive, dans le plein respect de nos accords.”

Les États-Unis – un soutien clé de l’accord de paix du Vendredi Saint – se méfient également des mouvements de Truss en Irlande du Nord.

Dans son message de félicitations, Président Biden a plutôt souligné la coopération entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour fournir “un soutien continu à l’Ukraine alors qu’elle se défend contre l’agression russe”.

Johnson a cité le soutien précoce de la Grande-Bretagne à l’Ukraine comme l’une de ses réalisations dont il est le plus fier. Truss, qui a déjà aidé à imposer des sanctions aux oligarques russes, a promis d’être énergique dans ses relations avec Moscou. Sa première conversation en tant que Premier ministre avec un dirigeant étranger a eu lieu avec Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est effondré mardi dans sa critique de la nouvelle dirigeante britannique, décriant sa “position sciemment négative sur la Russie”.

Lavrov a déclaré: “Elle défend les intérêts de la Grande-Bretagne sans aucune volonté de compromis, ce qui est peu susceptible de renforcer la position de Londres sur la scène internationale.”

Bien que Truss ait hérité d’un large éventail de défis, les Britanniques ont un idée très claire à propos de ce qui, selon eux, devrait figurer en haut de sa boîte de réception : la crise du coût de la vie.

Les gens sont alarmés par l’augmentation des factures d’énergie. La facture annuelle moyenne de carburant des ménages devrait passer d’environ 2 300 $ à 4 100 $ le mois prochain, soit un bond de près de 80 %. Et les analystes disent que la moyenne pourrait dépasser 6 900 $ l’année prochaine. C’est si le gouvernement n’intervient pas.

Dans le même temps, l’inflation est à 10 %, un plus haut depuis 40 ans, et la Banque d’Angleterre prévoit une récession prolongée.

Dans son premier discours en tant que Premier ministre mardi après-midi, Truss a promis une action “audacieuse”. “Je m’occuperai directement de la crise énergétique causée par la guerre de Poutine”, a-t-elle déclaré, faisant référence au président russe Vladimir Poutine et blâmant carrément l’invasion russe de l’Ukraine.

Elle n’était pas claire sur les détails de la façon dont l’État aidera ou comment le gouvernement financera les interventions. Le Financial Times a rapporté que l’équipe de Truss est en train de finaliser un paquet qui pourrait coûter plus de 115 milliards de dollars pour faire face à la crise.

Truss s’est engagé à aider à “transformer la Grande-Bretagne en une nation ambitieuse avec des emplois bien rémunérés, des rues sûres et où chacun, partout, a les opportunités qu’il mérite”.

La nouvelle dirigeante a déclaré qu’elle souhaitait se concentrer sur “la remise au travail de la Grande-Bretagne”, bien que le chômage soit proche de son plus bas historique, à 3,8%, et que les entreprises aient du mal à trouver des travailleurs après le Brexit.

Les remarques de Johnson à Downing Street plus tôt dans la journée ont souligné les différences stylistiques entre les deux dirigeants.

Son évocation de Cincinnatus, notamment, a fait parler d’elle.

De toute évidence, Johnson, un classique amateur, signalait la vertu – un grand moment.

Mais le message principal concernait-il la retenue politique ? Ou le devoir de servir lorsqu’il est appelé?

L’homme d’État romain du Ve siècle av. J.-C. aurait été mis en service pour défendre Rome contre l’invasion, acceptant des pouvoirs extraordinaires, mais abandonnant tout après la fin de la bataille. Selon certains récits, il a ensuite accepté de retourner à Rome et de servir de dictateur une seconde fois.

Un analyste de la BBC a déclaré que le sous-texte du discours de Johnson était “Pourquoi diable vous êtes-vous débarrassé de moi?” Beaucoup pensent que Johnson tentera un retour.

Mary Beard, la classique d’Oxford, a tweeté: “Si vous êtes curieux de connaître la référence de Boris Johnson à Cincinnatus dans son discours d’adieu – c’était un politicien romain du 5ème siècle avant JC qui a sauvé l’État d’une invasion, alors – travail fait – est retourné à sa ferme (‘à sa charrue’).

Elle a ajouté : “C’était aussi un ennemi du peuple”.