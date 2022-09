Liz Truss deviendra le prochain Premier ministre britannique, en remplacement de Boris Johnson

La prochaine première ministre britannique Liz Truss Dan Kitwood | Getty Images Actualités | Getty Images

LONDRES – Après une interminable compétition, le parti conservateur au pouvoir a choisi lundi Liz Truss pour être sa nouvelle dirigeante et la nouvelle Premier ministre du Royaume-Uni. Truss, jusqu’à présent ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, a battu son rival Rishi Sunak, l’ancien ministre des Finances du pays, pour remporter la course à la direction. Alors que les membres du Parti conservateur ont été invités à voter pour leur candidat préféré au cours des dernières semaines, 81 326 membres ont voté pour Truss tandis que 60 399 membres ont voté pour Sunak. Le taux de participation était de 82,6% avec 172 437 membres du parti votant au total. En gros, Truss a recueilli environ 57,4% des voix tandis que Sunak a obtenu 42,6% des voix. Truss est montée sur scène pour remercier ses partisans et a ostensiblement mentionné Boris Johnson, son “ami”. Affirmant qu’elle gouvernera en tant que conservateur, Truss a déclaré qu’elle avait l’intention de livrer “ce que nous avons promis aux électeurs en 2019” et a déclaré qu’elle mettrait en avant un “plan audacieux de réduction des impôts” et de croissance de l’économie britannique. Elle a déclaré qu’elle traiterait également des problèmes à long terme concernant l’approvisionnement énergétique du pays. Truss a déclaré aux délégués qu’elle offrirait une victoire au parti lors des prochaines élections prévues en 2024. Truss ne devient pas automatiquement Premier ministre lundi, car le rituel veut que le Premier ministre sortant (en l’occurrence Boris Johnson) doive d’abord remettre sa démission à la reine Elizabeth II, qui nomme ensuite Truss. Comme la reine séjourne actuellement dans sa résidence écossaise du château de Balmoral, cet événement aura lieu là-bas plutôt qu’au palais de Buckingham à Londres, car le monarque de 96 ans connaît des problèmes de mobilité persistants. Johnson et Truss devraient se rendre à Balmoral mardi et le voyage sera probablement cordial – Truss faisait partie des ministres de haut niveau qui sont restés fidèles à Johnson dans l’agonie finale de son leadership, qui à la fin avait été englouti par plusieurs controverses et scandales politiques, tandis que d’autres hauts fonctionnaires ont quitté le navire. Johnson a traîné des pieds, mais après des appels répétés à la démission, il a annoncé à contrecœur le 7 juillet qu’il démissionnerait de son poste de chef du parti, mais qu’il resterait en fonction pendant que son successeur était choisi.

Lorsque Truss est nommée Premier ministre, elle relève le plus grand défi de sa carrière politique : gouverner un parti politique divisé et divisé et diriger un pays confronté à la plus grande crise du coût de la vie depuis des décennies tout en maintenant son soutien à l’Ukraine dans le cadre d’une guerre continue contre Aux portes de l’Europe. La crise du coût de la vie et la flambée imminente des factures d’énergie seront probablement la priorité de Truss et elle devra se mettre au travail pour faire face à la pression immédiate sur les poches des Britanniques, l’inflation poursuivant sa tendance à la hausse. Truss a promis de dévoiler des mesures pour aider les Britanniques en difficulté dans la semaine suivant son entrée en fonction, mais a jusqu’à présent exclu le rationnement de l’énergie – même si elle pourrait ne pas être en mesure de tenir cette promesse.