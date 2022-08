Liz Truss détient une énorme avance sur Rishi Sunak parmi les membres conservateurs, selon un sondage

Selon le dernier sondage YouGov, Liz Truss est sur la bonne voie pour remporter la course à la direction des conservateurs et entrer au 10e rang le mois prochain.

L’enquête a révélé que 66 % des membres du parti conservateur votent pour Truss, contre 34 % pour Rishi Sunak, une fois que ceux qui ne savent pas sont exclus.

L’enquête YouGov pour Sky News a révélé que 57% des membres ont déjà voté, ce qui suggère que l’ancien chancelier manque de temps pour convaincre les indécis.

Le dernier ConservateurAccueil Une enquête auprès de la base conservatrice offre des résultats similaires – montrant Truss devant Sunak de 60% à 28%. Quelque 60 % des répondants ont déjà voté.

Sunak et Truss continuent de s’affronter à propos de la crise économique et du coût de la vie, l’ex-chancelière affirmant que la ministre des Affaires étrangères serait coupable d ‘”échec moral” si elle ne s’engageait pas à davantage soutenir les plus pauvres du pays.

Cela survient alors que le maire conservateur de Tees Valley, Ben Houchen – un partisan de Sunak – a déclaré que le parti serait dans une position pire aux prochaines élections après avoir évincé Boris Johnson. “Je ne pensais pas que nous aurions dû nous débarrasser de lui”, a-t-il déclaré. Le télégraphe.

Houchen a déclaré au podcast Planet Normal: “Beaucoup d’électeurs conservateurs pour la première fois sont complètement déconcertés, confus et en fait assez contrariés que le Parti conservateur se soit débarrassé de Boris.”

Des sondages récents ont trouvé des preuves de la «nostalgie de Johnson» – Boris Johnson étant préféré à Truss et à Sunak par les membres conservateurs et le grand public.

L’ancien chef conservateur Michael Howard, un autre partisan de Sunak, a défendu l’ancien chancelier pour des accusations de déloyauté, après que sa démission le mois dernier ait contribué à déclencher une révolte du cabinet contre Johnson.

En un morceau pour Le courrierLord Howard a déclaré qu’il y avait parfois une “loyauté plus élevée” envers la nation en se débarrassant des dirigeants – car il semblait comparer Sunak à Winston Churchill.

“Cela peut sembler une comparaison farfelue pour certains, mais si de nombreux députés conservateurs en 1940 n’avaient pas refusé de soutenir Neville Chamberlain, nous n’aurions peut-être jamais eu Winston Churchill comme Premier ministre”, a-t-il déclaré.

Accusant Truss d’offrir des “réductions d’impôts non financées” qui entraîneraient une hausse des taux d’emprunt et d’intérêt, Howards a déclaré que Sunak “a été honnête avec nous et nous a dit la vérité sans fard – une autre caractéristique qu’il partage avec Lady Thatcher”.

Les économistes du respecté Institute of Fiscal Studies (IFS) ont averti que les réductions d’impôts promises par Sunak et Truss sont irréalistes sans d’importantes réductions des dépenses alors que l’inflation monte en flèche.

“Il est difficile de concilier les promesses de Mme Truss et de M. Sunak de réduire les impôts à moyen terme avec l’absence de mesures spécifiques pour réduire les dépenses publiques”, a déclaré Carl Emmerson, directeur adjoint de l’IFS.

Le secrétaire à l’Éducation, James Cleverly, un partisan de Truss, a défendu ses plans de réduction des impôts après que les meilleurs économistes ont suggéré qu’ils pourraient être invraisemblables.

Interrogé sur l’évaluation, il a déclaré à Sky News jeudi: “Franchement, ce que nous avons vu, c’est que la croissance de l’économie britannique n’est pas aussi dynamique que nous le souhaiterions. C’est ce que Liz poursuit, c’est une stratégie de croissance.