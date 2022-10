Liz Truss – dernières nouvelles: le Premier ministre admettra que le plan de relance de l’économie provoquera une “perturbation”

Liz Truss révèle qu’elle a parlé avec l’ancien Premier ministre depuis son entrée en fonction

Liz Truss admettra que ses plans économiques, qui, selon elle, stimuleront la croissance britannique, provoqueront des « perturbations ».

Mercredi, dans son premier discours à la conférence du Parti conservateur en tant que chef du parti, la première ministre insistera sur le fait qu’il ne peut plus y avoir de «dérive et de retard» dans sa tentative de «nous sortir de ce cycle d’impôts élevés et de faible croissance». ”.

Elle défendra sa « nouvelle approche » en affirmant qu’elle « fera grossir le gâteau pour que chacun reçoive une plus grosse part » et « libérera tout le potentiel de notre grand pays ».

Cela sera considéré comme sa tentative de remonter le moral des conservateurs, après que le chancelier Kwasi Kwarteng ait été contraint de faire demi-tour en supprimant le taux d’imposition de 45 pence pour les plus hauts revenus – une politique clé de son mini-budget qui a effrayé le marchés.

Les retombées sur les plans fiscaux ont provoqué une scission au sein du parti, et d’autres querelles pourraient éclater sur l’opportunité d’augmenter les prestations en fonction de l’inflation.

Le discours de Mme Truss suivra l’avertissement de l’ancienne ministre Nadine Dorries selon lequel les conservateurs pourraient “absolument perdre” une élection générale anticipée après qu’un nouveau sondage montre que les travaillistes ont une avance de 38 points dans les circonscriptions du “mur rouge”.