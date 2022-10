Liz Truss dénonce les «ennemis de l’entreprise» alors qu’elle double son plaidoyer pour réduire les impôts dans le discours de la conférence des conservateurs

Hier, LIZ Truss a fustigé les “ennemis de l’entreprise” qui retiennent la Grande-Bretagne – et lui a donné trois priorités pour notre économie : Croissance, croissance et croissance.

Dans son premier discours de conférence en tant que chef conservateur, le premier ministre a doublé son argumentation en faveur de la réduction des impôts.

Elle a déclaré que laisser les gens conserver une plus grande partie de leur salaire était «moralement la bonne chose à faire».

Sa tentative de rallier les troupes à la fin du rassemblement à Birmingham a été brièvement perturbée par des manifestants anti-fracturation hydraulique – clôturant une semaine marquée par la guerre du Cabinet au sujet de ses plans fiscaux et de ses réductions de prestations.

Mais le Premier ministre a continué alors que les manifestants étaient expulsés, utilisant son discours pour diviser le monde en greffeurs contre escrocs.

Elle a critiqué une “coalition anti-croissance” de partis d’opposition, de syndicats, de connards, d’éco-zélotes, de têtes parlantes et de négationnistes du Brexit qui “préfèrent protester plutôt que d’agir”.

Elle les a accusés de se plaindre sur Twitter de “prendre des décisions difficiles” alors qu’ils “roulent des maisons de ville du nord de Londres au studio de la BBC pour renvoyer quiconque conteste le statu quo”.

Et elle a affirmé qu’ils pensaient que les grévistes et “les gens qui s’accrochent aux trains, aux routes et aux bâtiments” sont des héros.

Elle a ajouté: «De la diffusion au podcast, ils colportent les mêmes vieilles réponses. C’est toujours plus de taxes, plus de réglementation et plus d’ingérence. Faux, faux, faux.

Au lieu de cela, elle a énoncé ses priorités de « croissance, croissance et croissance ».

Dans une défense passionnée des contribuables qui travaillent dur, le Premier ministre a déclaré que ces “ennemis de l’entreprise” ne “comprennent pas le peuple britannique, ils ne comprennent pas l’aspiration”.

Elle a ajouté: «Les vrais héros sont les gens qui sortent pour travailler, prennent leurs responsabilités et aspirent à une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles et je suis à leurs côtés.

« Mes amis, cette coalition anti-croissance a-t-elle une idée de qui paie ses salaires ?

« Ce sont les gens qui fabriquent les choses dans les usines partout au pays. Ce sont les gens qui se lèvent à l’aube pour aller travailler. Ce sont les navetteurs qui prennent les trains dans les villes et les villages de notre pays.

«Je pense aux chauffeurs de van blancs, aux coiffeurs, aux plombiers, aux comptables, aux informaticiens et à des millions d’autres partout au Royaume-Uni.

« La coalition anti-croissance ne comprend tout simplement pas. C’est parce qu’ils ne sont pas confrontés aux mêmes défis que les travailleurs normaux.

« Ces ennemis de l’entreprise ne connaissent pas la frustration que vous ressentez de voir votre route bloquée par des manifestants, ou les trains arrêtés à cause d’une grève.

En fait, leurs amis de la gauche dure ont tendance à être ceux qui sont à l’origine de la perturbation.

Dans un coup contre les rebelles conservateurs sapant son poste de Premier ministre, le Premier ministre a déclaré: “Je sais ce que cela fait de voir votre potentiel diminué par ceux qui pensent qu’ils savent mieux.”

Elle a ajouté qu’elle avait l’habitude d’être traitée différemment “pour être une femme ou pour ne pas s’intégrer”, mais a insisté sur le fait que cela ne la rendait que plus “déterminée à changer les choses”.

Dans le but d’apaiser le malaise du marché face à ses projets d’emprunt, Mme Truss a insisté sur le fait qu’elle ferait des “choix difficiles mais nécessaires” dans un indice sur les réductions de dépenses imminentes.

Elle a également déclaré qu’elle réduirait la taille de la dette publique, mais n’a pas expliqué quand ni comment.

Elle a réaffirmé sa promesse d’augmenter les dépenses de défense à 3 % de la production nationale d’ici 2030, ce qui signifie que des réductions devront être trouvées ailleurs.

“Le statu quo n’est pas une option”

Mme Truss a déclaré : « Cette mission sera difficile mais nécessaire. Nous n’avons pas d’alternative si nous voulons relancer la croissance de notre économie.

« Je suis prêt à faire des choix difficiles. Vous pouvez me faire confiance pour faire ce qu’il faut. Le statu quo n’est pas une option. C’est pourquoi nous ne pouvons pas céder aux voix du déclin.

Mais après des jours de popularité en chute libre dans les sondages, le Premier ministre a admis : “Comme les dernières semaines l’ont montré, ce sera difficile.”

Dans son discours de 34 minutes, elle a déclaré qu’elle était “en phase” avec son chancelier “dynamique” Kwasi Kwarteng malgré le revirement humiliant sur la suppression du taux d’imposition maximal de 45p.

Le Premier ministre a fait part de sa fureur face au fardeau fiscal élevé de 70 ans et de son intention d’enrichir les Britanniques tout en développant l’économie et en réduisant la dette du pays. Elle a déclaré : « Réduire les impôts est la bonne chose à faire moralement et économiquement.

« Moralement, parce que l’État ne dépense pas son propre argent. Il dépense le peuple.

“Économiquement, parce que si les gens gardent plus de leur propre argent, ils sont inspirés à faire plus de ce qu’ils font le mieux.”

Le gouvernement a été secoué par la réaction de ses propres députés et des marchés suite au mini-budget de M. Kwarteng. Il va maintenant présenter un plan de croissance.

Les travaillistes ont dénoncé Mme Truss en disant qu’en tant que ministre, elle avait été au cœur de la construction d’une économie conservatrice qui a “conduit à des salaires fixes et à une faible croissance”.

Mais l’Alliance des contribuables a déclaré que le Premier ministre avait “raison de donner les deux barils aux ennemis de l’entreprise”

Il a ajouté: “Pour viser la croissance, la Grande-Bretagne doit se libérer des chaînes de notre système fiscal exténuant et du statu quo lent.”