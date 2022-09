Liz Truss dénonce le “désespéré” Vladimir Poutine pour avoir menacé de bombarder l’Occident

Hier soir, LIZ Truss a riposté au “désespéré” Poutine pour avoir doublé sa guerre “catastrophique” et menacé de bombarder l’Occident.

Le Premier ministre a déchiré son premier grand discours aux Nations Unies après que le président russe a intensifié l’invasion et appelé des centaines de milliers de réservistes à se battre.

Liz Truss a riposté à Poutine “désespéré” dans son premier grand discours aux Nations Unies Crédit : AP

Mme Truss a critiqué le dictateur diabolique pour avoir envoyé son peuple “à un destin terrible” Crédit : Getty

Mme Truss a critiqué le dictateur diabolique pour avoir envoyé son peuple “à un destin terrible” alors que la guerre exténuante se poursuit, avec des viols et des “armes barbares” utilisées.

Et elle a appelé les dirigeants mondiaux à riposter, en disant : “le moment d’agir, c’est maintenant”.

Le Premier ministre a rejeté ses menaces de guerre nucléaire comme étant juste plus de « bruits de sabre ».

Elle a fustigé : “Ce matin, nous avons vu Poutine essayer désespérément de justifier ses échecs catastrophiques.

“Il essaie désespérément de revendiquer le manteau de la démocratie pour un régime sans droits de l’homme ni libertés.

“Et il fait encore plus de fausses déclarations et de menaces de sabre.

“Cela ne marchera pas. L’Ukraine est forte.”

Mme Truss a salué la première dame “courageuse et digne”, Olena Zelenska, qu’elle a rencontrée hier soir à New York, et a insisté : “Nous n’aurons pas de repos tant que l’Ukraine ne l’aura pas emporté.

“Les Ukrainiens ne défendent pas seulement leur propre pays, ils défendent nos valeurs et la sécurité du monde entier.

“C’est pourquoi nous devons agir.”

Joe Biden a également dénoncé le chef du Kremlin pour “avoir proféré des mensonges” et le monde “devrait voir ces actes scandaleux pour ce qu’ils sont”.

Sur le risque d’armageddon nucléaire, il a averti le dirigeant russe dérangé : « Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée ».

Des sources diplomatiques de haut rang ont déclaré hier qu’elles prenaient les menaces nucléaires de Poutine “très au sérieux” mais qu’elles ne s’engageraient pas dans une bataille de mots.

“Courageux, digne”

Ils ont déclaré: “La menace soit d’utiliser des armes nucléaires tactiques, ce qui serait tragique, soit d’utiliser des armes nucléaires plus puissantes est très réelle.

“Nous n’allons pas nous engager dans une bataille de mots sur une menace nucléaire de la part d’un homme qui a reporté son discours hier soir, tremblait lorsqu’il l’a prononcé et tente maintenant de mobiliser des réservistes qui tentent de se rendre dans les aéroports à travers la Russie. .

“Ses mensonges le rattrapent.”

Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly fera honte aujourd’hui au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une confrontation dramatique.

Lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères, il dénoncera les violations de la loi par la Russie, exposera leurs plans pour corriger les résultats de référendums fictifs et demandera justice pour leur invasion illégale.

Il est sur le point de dire : “Nous pouvons et devons faire comprendre au président Poutine que ses attaques contre la volonté souveraine du peuple ukrainien – si clairement exprimée alors qu’il se bat pour ses foyers – doivent cesser.

“Ses attaques contre la charte de l’ONU et les normes internationales qui nous protègent ne seront pas tolérées et qu’il doit se retirer d’Ukraine pour permettre un retour à la stabilité régionale et mondiale.”

La Grande-Bretagne rencontrera également le procureur général de la Cour pénale internationale qui mène l’enquête sur les crimes de guerre.