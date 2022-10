Liz Truss démissionne, Rishi Sunak prête serment en tant que Premier ministre

Truss a perdu le poste le plus élevé après seulement 49 jours au pouvoir après avoir tenté de réduire les impôts des personnes à revenu élevé et des entreprises sans avoir prévu de payer pour cela. Les marchés ont vacillé, elle a rétropédalé, mais elle n’a pas pu sauver son poste de premier ministre.

Sunak reviendra à Downing Street vers 11h35 et prononcera ses premières remarques en tant que Premier ministre – en tant que première personne de couleur et premier hindou à occuper ce poste.

Sunak la suivra au palais de Buckingham et demandera la permission de former un gouvernement lors d’une cérémonie connue sous le nom de “baiser les mains”.

LONDRES – Le mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre britannique le plus court prend fin mardi, après 49 jours au pouvoir, et le poste de Premier ministre de Rishi Sunak commence, alors qu’il assume la responsabilité de l’économie britannique en difficulté et de la politique profondément divisée.

Les caméras sont entassées devant le 10 Downing Street, où Truss organise une dernière réunion du cabinet mardi matin. Elle dira quelques mots puis se rendra au palais de Buckingham pour remettre en personne sa démission au nouveau roi, Charles III. Ensuite, le nouveau Premier ministre Rishi Sunak suivra – et Charles lui demandera de former un nouveau gouvernement. De nouveaux hélicoptères suivront leurs trajets depuis le ciel.

Dans une brève allocution télévisée lundi, sa première en tant que chef du Parti conservateur, Sunak a rendu hommage à la «dignité et à la grâce» de Truss – dont le mandat de six semaines était un désastre sans précédent – ​​et a averti que la Grande-Bretagne était confrontée à un «défi économique profond». Dans ces quelques mots, les prévisions ensoleillées d’une « Grande-Bretagne mondiale » post-Brexit, précédemment vendues par Sunak et ses prédécesseurs, ont commencé à être ancrées dans de nouvelles réalités.

Sunak a juré de servir avec “intégrité et humilité” – des qualités qui, selon lui, manquaient lorsqu’il a démissionné du gouvernement de Boris Johnson et a mené une révolte contre son ancien patron. Il a appelé à “la stabilité et l’unité” – en d’autres termes, le contraire du tumulte et des divisions qui ont caractérisé le mandat de Truss.