Liz Truss démissionne de son poste de Premier ministre britannique : “Je ne peux pas livrer”

LONDRES –

La Première ministre britannique Liz Truss a démissionné jeudi après un mandat tumultueux et historiquement bref entaché par des politiques économiques qui ont secoué les marchés financiers et une rébellion au sein de son parti politique qui a anéanti son autorité.

Après seulement 45 jours au pouvoir, Truss est devenue le troisième Premier ministre conservateur à être renversé en autant d’années, et elle restera la dirigeante la plus courte de l’histoire britannique. Sa démission prolonge l’instabilité qui a secoué la Grande-Bretagne depuis qu’elle s’est séparée de l’Union européenne et laisse son leadership dans les limbes alors que le pays fait face à une crise du coût de la vie et à une récession imminente.

“Je ne peux pas remplir le mandat pour lequel j’ai été élu par le Parti conservateur”, a déclaré Truss, 47 ans, devant son bureau du 10 Downing Street.

Les marchés financiers ont poussé un soupir de soulagement, mais maintenant un parti au pouvoir divisé doit trouver rapidement un chef qui peut unifier ses factions belligérantes. Truss a déclaré qu’elle resterait en fonction jusqu’à ce qu’un remplaçant soit choisi, ce que le Parti conservateur a déclaré qu’il ferait d’ici la fin de la semaine prochaine, un calendrier extrêmement rapide pour choisir le prochain dirigeant de l’une des plus grandes économies du monde.

Les candidats potentiels incluent : l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, qui a perdu contre Truss lors de la dernière course à la direction ; Penny Mordaunt, chef de la Chambre des communes; le secrétaire à la Défense Ben Wallace ; et Boris Johnson, l’ancien Premier ministre évincé en juillet suite à une série de scandales éthiques.

Les politiques économiques à faible taux d’imposition et à faible réglementation qui ont fait élire Truss par son parti se sont avérées désastreuses dans le monde réel à une époque de flambée de l’inflation et de faible croissance.

Son plan économique du 23 septembre comprenait une série de réductions d’impôts que les investisseurs craignaient que la Grande-Bretagne ne puisse se permettre. Cela a fait chuter la valeur de la livre et fait grimper le coût des prêts hypothécaires, causant des difficultés économiques aux personnes et aux entreprises déjà aux prises avec une économie qui n’a pas encore émergé de la douleur de la pandémie.

Ce tumulte financier a conduit au remplacement du chef du Trésor de Truss, à de multiples revirements politiques et à une rupture de la discipline au sein du parti conservateur au pouvoir.

Truss a démissionné juste un jour après avoir juré de rester au pouvoir, affirmant qu’elle était “une combattante et non une lâcheuse”. Mais elle n’a pas pu tenir plus longtemps après qu’un ministre de haut rang a quitté son gouvernement au milieu d’un déluge de critiques et qu’un vote à la Chambre des communes mercredi a sombré dans le chaos et l’acrimonie.

“Il est temps que le Premier ministre parte”, a déclaré la législatrice conservatrice Miriam Cates, faisant écho aux sentiments de beaucoup d’autres.

Avant Truss, le premier ministre le plus court de Grande-Bretagne avait été George Canning, décédé en fonction en 1827 après 119 jours.

La livre a augmenté d’environ 1 % jeudi à environ 1,13 $ après la démission de Truss.

La direction que prend le Parti conservateur à partir d’ici n’est pas claire. Ses myriades de factions – des partisans de la droite radicale du Brexit aux conservateurs centristes de la « nation unique » – s’entre-déchirent.

« Personne n’a de plan de route. C’est une sorte de combat au corps à corps au jour le jour », a déclaré le législateur conservateur Simon Hoare à la BBC jeudi avant la démission de Truss.

Les journaux qui soutiennent habituellement les conservateurs étaient au vitriol. Un éditorial du Daily Mail de jeudi était titré: “Les roues se sont détachées de la voiture de clown conservateur.”

Le départ de Truss jeudi a suscité la jubilation du tabloïd Daily Star, qui avait mis en place une diffusion en direct la semaine dernière avec une photo du Premier ministre à côté d’une tête de laitue pour voir laquelle durerait plus longtemps.

“Cette laitue a survécu à Liz Truss!” il a proclamé jeudi.

Alors que de nombreux Britanniques se sont joints au monde en riant de la blague sur la laitue, Bronwyn Maddox, directeur du groupe de réflexion sur les affaires internationales Chatham House, a déclaré «il ne fait aucun doute que la position du Royaume-Uni dans le monde a été gravement mise à mal par cet épisode et par le tournant porte des premiers ministres.

Elle a déclaré que le successeur de Truss aurait besoin d’avoir des politiques « basées sur la stabilité économique, mais aussi d’inclure une résolution de la relation avec l’Europe ; une grande partie du bouleversement représente les conséquences amères du Brexit.

Le Parti conservateur a déclaré que les nominations pour un nouveau chef se termineront lundi. Les candidats ont besoin des signatures de 100 des 357 législateurs conservateurs, ce qui signifie un champ maximum de trois. Les législateurs élimineront l’un d’entre eux et demanderont aux 172 000 membres du parti de départager les deux finalistes lors d’un vote en ligne. Le nouveau chef devrait être en place d’ici le 28 octobre.

La démission de Truss est l’aboutissement de mois de mécontentement latent au sein du Parti conservateur, dont les sondages ont plongé.

Le gouvernement de Johnson s’est défait après qu’il a été révélé qu’il avait organisé une série de fêtes dans des bâtiments gouvernementaux à une époque où les gens en Grande-Bretagne n’avaient pas le droit de se mêler à leurs amis et à leur famille ou même de rendre visite à des parents mourants. Le Parti conservateur a passé l’été à choisir un remplaçant alors que l’économie se détériorait au milieu de la flambée des prix de l’énergie déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Truss avait été ministre des Affaires étrangères de Johnson.

Celui qui succèdera à Truss deviendra cette année le troisième Premier ministre du pays. Une élection nationale ne doit pas être déclenchée avant 2024, mais les partis d’opposition ont exigé qu’une élection soit organisée maintenant, affirmant que le gouvernement manque de légitimité démocratique.

Le chef du Parti travailliste de l’opposition, Keir Starmer, a accusé les conservateurs de présider à un “chaos total”.

“Cela nuit énormément à notre économie et à la réputation de notre pays”, a-t-il déclaré. « Nous devons avoir une chance de prendre un nouveau départ. Nous avons besoin d’élections générales – maintenant.

L’effondrement politique de Truss a commencé après qu’elle et son chef du Trésor, Kwasi Kwarteng, ont dévoilé un plan économique avec 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts non financées. L’idée d’emprunter massivement pour financer des réductions d’impôts a fait chuter la valeur de la livre et a provoqué une hausse des taux d’intérêt sur les obligations d’État britanniques. La Banque d’Angleterre a été contrainte d’intervenir pour empêcher la crise de se propager à l’ensemble de l’économie et de mettre en danger les fonds de pension.

Truss a rapidement licencié Kwarteng et son remplaçant, Jeremy Hunt, a supprimé presque toutes les réductions d’impôts de Truss, réduit ses subventions énergétiques et abandonné sa promesse de ne pas réduire les dépenses publiques. Il a déclaré que le gouvernement devra économiser des milliards de livres et qu’il y a “de nombreuses décisions difficiles” à prendre avant de présenter un plan budgétaire à moyen terme le 31 octobre.

S’adressant aux législateurs mercredi pour la première fois depuis le demi-tour, Truss s’est excusée et a admis qu’elle avait commis des erreurs, mais a insisté sur le fait qu’elle ne démissionnerait pas. En quelques heures, un haut ministre du Cabinet, la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, a démissionné, fustigeant Truss dans sa lettre de démission, disant qu’elle avait “des inquiétudes quant à la direction de ce gouvernement”.

Pour de nombreux législateurs conservateurs, la goutte d’eau a été un vote mercredi soir sur la fracturation pour le gaz de schiste qui a produit des scènes chaotiques au Parlement, les whips des partis étant accusés d’avoir utilisé des tactiques brutales pour gagner des voix.

Chris Bryant, un législateur du Parti travailliste d’opposition, a déclaré qu’il “avait vu des membres être malmenés physiquement … et victimes d’intimidation”. Les responsables conservateurs ont nié cela.