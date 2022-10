Liz Truss démissionne: comment elle est devenue la première ministre britannique la plus courte

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Elle a fait campagne pour le poste de Premier ministre en tant qu’incarnation idéologique de l’Iron Lady Margaret Thatcher des années 1980, en tant que femme forte et franche en perles, qui libérerait enfin le véritable potentiel post-Brexit de la Grande-Bretagne en réduisant les impôts des investisseurs et des entreprises, et en obtenant le travailleurs à travailler un peu plus dur.

Liz Truss, autrefois triomphaliste, a démissionné jeudi dans l’humiliation, après 45 jours au pouvoir, devenant non pas une icône conservatrice moderne, mais le Premier ministre le plus court de l’histoire britannique.

Truss a été renversée par ce qui est largement perçu comme son incompétence, son incapacité à vendre sa vision – non seulement aux législateurs de son parti conservateur et au petit nombre de conservateurs dans l’arrière-pays, mais à l’électorat plus large et aux commerçants de devises et d’obligations à Londres.

Son éviction reflète également une crise d’identité persistante chez les conservateurs – une fragmentation qui a conduit à l’expérience angoissante du Brexit et laisse aujourd’hui ouverte la question non seulement de savoir qui dirigera le pays, mais dans quelle direction.

La Grande-Bretagne est à la dérive quant à sa place dans le monde et à sa relation avec l’Europe, quant à la manière de faire face à la flambée de l’inflation et à une récession anticipée, et quant à la marche à suivre face à des problèmes allant de l’immigration au changement climatique.

Truss s’est empressée de se renverser elle-même et son plan de croissance du côté de l’offre, larguant rapidement les principaux ministres et éviscérant sa politique de signature, avec ses réductions d’impôts pour les hauts revenus, les investisseurs et les entreprises, financées à court terme par davantage d’emprunts et dette.

Boris Johnson idolâtrait Churchill. Le prochain dirigeant du Royaume-Uni pourrait se tourner vers Thatcher.

Le demi-tour a aidé à calmer momentanément les négociateurs d’obligations et a stimulé la devise britannique. Mais cela n’a pas suffi à la sauver politiquement.

“Compte tenu de la situation, je ne peux pas livrer le mandat pour lequel j’ai été élue par le Parti conservateur”, a-t-elle déclaré jeudi devant la résidence du Premier ministre à Downing Street. “J’ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour lui notifier ma démission.”

Le Premier ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission le 20 octobre après six semaines de mandat. (Vidéo : Le Washington Post)

Les courtiers en puissance conservateurs sont amèrement divisés sur qui devrait ensuite diriger leur parti et devenir le troisième Premier ministre britannique en huit semaines.

Le Parti conservateur prévoit de choisir un nouveau chef d’ici le 28 octobre, après le vote des législateurs du parti au Parlement et un vote en ligne impliquant les membres cotisants du parti – moins de 0,3% de la population britannique. Graham Brady, le président du comité de 1922, a annoncé un changement radical des règles, tronquant ce qui est habituellement un processus de deux mois.

Tout législateur conservateur peut désormais proposer son nom, à condition d’avoir le soutien d’au moins 100 collègues de son parti au Parlement – ​​une barre assez haute.

Jeremy Hunt, le nouveau chancelier qui a tenté à deux reprises de devenir Premier ministre, s’est rapidement écarté.

L’ancien ministre des Finances Rishi Sunak, le principal rival de Truss lors de la dernière course à la direction, a averti que ses politiques économiques se termineraient par un désastre – un “pays imaginaire” comme il l’a appelé.

Il y a aussi Penny Mordaunt, l’actuelle chef de la Chambre des communes, qui est arrivée troisième lors du dernier concours et est populaire auprès des fidèles du Parti conservateur – bien que dans un sondage instantané auprès du grand public, la plupart des répondants ne pouvait pas la nommer lorsqu’on lui montre une photo.

Penny Mordaunt pourrait être la prochaine Premier ministre britannique. Peu savent qui elle est.

Autre option : Le retour de Boris Johnson. Des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait monter un coup de pouce pour le rôle rare d’ancien et futur Premier ministre.

De nombreux électeurs pourraient ne pas vouloir que Johnson ou son parti fassent un nouvel essai. Les conservateurs sont au pouvoir depuis 12 ans et des millions de mauvaises manchettes. S’il y avait des élections générales maintenant, ils seraient presque certainement anéantis. Le Parti travailliste, parti d’opposition, gagne 30 points dans les sondages.

Le dirigeant travailliste Keir Starmer, qui n’a pas eu à faire grand-chose de plus que de s’asseoir et de regarder ses rivaux imploser, appelé à des élections générales « maintenant ».

“Les conservateurs ne peuvent pas répondre à leur dernière pagaille en claquant encore une fois des doigts et en mélangeant les gens au sommet sans le consentement du peuple britannique”, a déclaré Starmer dans un communiqué après l’annonce de Truss. « Ils n’ont pas pour mandat de soumettre le pays à une nouvelle expérience ; La Grande-Bretagne n’est pas leur fief personnel pour diriger comme ils le souhaitent.

Quel avenir pour Boris Johnson ? Des livres, des chroniques, des discours, un retour ?

Mais parce que les conservateurs dirigés par Johnson ont remporté les élections générales en 2019, ils n’ont pas à se soumettre à un autre vote avant 2024. Une motion pour convoquer des élections anticipées nécessiterait au moins les deux tiers des voix au Parlement. Cela ne serait possible que si les conservateurs appuyaient la mesure, ce qu’ils répugneraient à faire alors qu’ils sont si bas dans les sondages.

Truss elle-même aurait dû être à l’abri d’un autre défi de leadership pendant au moins un an. Mais les conservateurs sont connus pour rejeter impitoyablement leurs dirigeants. David Cameron est sorti pour s’être opposé au Brexit. Theresa May est sortie pour ne pas avoir réussi à faire avancer le Brexit. Johnson est sorti pour un empilement de scandales et pour avoir induit en erreur des membres de son propre parti, qui l’ont déclaré inapte à gouverner.

Truss a été jetée sous le bus pour mauvaise gestion flagrante de l’économie, mais aussi parce qu’il est rapidement apparu qu’elle n’aidait pas son parti à regagner la confiance des électeurs. YouGov a dit qu’elle était la premier ministre le plus impopulaire l’organisation n’avait jamais suivi.

Jeudi, un jour après avoir dit au Parlement qu’elle était une “combattante, pas une lâcheuse”, Truss a rencontré le puissant président du comité de 1922, qui aurait su exactement combien de députés conservateurs avaient émis des lettres secrètes de censure. dans sa direction.

Au moins 16 législateurs conservateurs avaient officiellement demandé sa démission, après 24 heures chaotiques et déroutantes, qui ont vu des allégations d’intimidation au Parlement et la démission du ministre de l’Intérieur et ont probablement été la dernière goutte pour le faire la fête.

Parmi les mécontentements figurait le législateur conservateur Gary Rueterqui a tweeté: “Malheureusement, il semble que nous devions changer de chef MAIS même si l’ange Gabriel prend désormais le relais, le parti parlementaire doit de toute urgence redécouvrir la discipline, le respect mutuel et le travail d’équipe si nous voulons (i) bien gouverner le Royaume-Uni et (ii ) éviter le massacre aux prochaines élections.

Dans une interview passionnée mercredi soir, le législateur Charles Walker a parlé franchement de ses frustrations. « Je suis livide, dit-il. “Je ne devrais vraiment pas dire cela, mais j’espère que tous ces gens qui ont mis Liz Truss dans le numéro 10, j’espère que cela en valait la peine … parce que les dommages qu’ils ont causés à notre parti sont extraordinaires.”

Truss peut être tenu responsable de six semaines de dommages. Le précédent détenteur du record du premier ministre ayant le plus court mandat était George Canning, qui a duré 119 jours – du 12 avril 1827 à sa mort le 8 août 1827.

En fin de compte, Liz Truss n’a pas survécu à une laitue fanée

“Notre laitue gagne alors que Liz Truss démissionne”, a déclaré le tabloïd Daily Star, qui la semaine dernière, alors que les choses semblaient périlleuses pour le leader, a commencé à diffuser en direct une photo du Premier ministre à côté d’une tête de laitue flétrie avec une durée de conservation. de 10 jours seulement.

La nouvelle de la démission de Truss a volé la vedette à l’ouverture d’un sommet de l’Union européenne à Bruxelles, alors que les dirigeants entrant dans les réunions étaient invités à peser sur la crise politique britannique. Il y avait des aperçus de schadenfreude et des sourires sournois de dirigeants qui étaient assis de l’autre côté des négociations sur le Brexit. Mais les dirigeants ont pour la plupart gardé la classe, le président français Emmanuel Macron déclarant qu’il espérait que la Grande-Bretagne “retrouverait très rapidement la stabilité politique”.