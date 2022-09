Liz Truss demande des réductions de dépenses dans «de nombreux domaines» des services publics

La Première ministre Liz Truss a confirmé qu’elle recherchait des réductions de financement dans les services publics, déclarant qu’il existe “de nombreux domaines” où l’argent des contribuables pourrait être économisé.

Les commentaires de Mme Truss interviennent après que le Trésor a écrit aux chefs de tous les départements de Whitehall pour leur dire de présenter des propositions de “gains d’efficacité” dans les budgets, sans que ni la santé ni aucun autre domaine de dépenses publiques n’en soient exemptés.

Cette décision a déclenché des avertissements à Truss et au chancelier Kwasi Kwarteng de ne pas se lancer dans un “acte de vandalisme national” en exigeant des coupes dans des services tels que le NHS qui sont déjà réduits à l’os après une décennie d’austérité.

Lorsqu’on lui a demandé où trouver des gains d’efficacité, Mme Truss n’a pas été en mesure de fournir des exemples de dépenses inutiles.

Mais elle a déclaré à Sky News : « Il existe de nombreux domaines dans lesquels le gouvernement peut devenir plus efficace. Nous examinons continuellement pour nous assurer que nous obtenons un bon rapport qualité-prix et je pense que c’est ce à quoi les contribuables s’attendent.

Le Premier ministre a ajouté : « Il est tout à fait juste que nous ayons toujours besoin d’optimiser l’argent des contribuables. Chaque livre que nous prenons à quelqu’un est une livre qu’il pourrait dépenser pour son avenir ou pour ce dont il a besoin pour subvenir à ses besoins.

“Il est donc normal que nous en ayons pour notre argent, et je m’assure toujours que nous le livrons.

« Il existe toujours des moyens d’organiser les choses plus efficacement. Mais ce que je veux m’assurer, c’est (que) l’argent des contribuables soit concentré sur les services de première ligne, sur l’obtention de nos rendez-vous chez le médecin généraliste, sur la possibilité pour les gens de voir un médecin, sur la réalisation de nos projets routiers – toutes ces choses que les gens comptez sur nous pour.

Le chancelier Kwasi Kwarteng a déclaré qu’il présenterait un plan budgétaire à moyen terme le 23 novembre pour expliquer comment il équilibrera les finances du pays après un renflouement de la facture énergétique d’un coût de 60 milliards de livres sterling au cours des six premiers mois et un cadeau fiscal de 45 milliards de livres sterling par an. bénéficiant de manière disproportionnée aux riches.

Les lettres du Trésor ont alimenté les attentes d’un programme d’austérité de restriction de la fonction publique, Paul Johnson de l’Institute for Fiscal Studies prédisant un gel des dépenses de cinq ans.

Mais les fournisseurs du NHS ont déclaré qu’une telle décision représenterait un “énorme revers” pour un service déjà étiré par une décennie d’austérité, avertissant qu’il risquerait d’étouffer la croissance souhaitée en rendant plus difficile pour les patients coincés dans de longs arriérés de se remettre au travail.

La British Medical Association a déclaré qu’il était “vital” que le chancelier s’en tienne aux promesses faites la semaine dernière de maintenir les dépenses de santé après l’abolition de la taxe sur la santé et les soins.

Et la chef du TUC, Frances O’Grady, a dit L’indépendant que toute décision visant à limiter les ressources à la santé, à l’éducation et à d’autres services publics dans le plan budgétaire de M. Kwarteng équivaudrait à un “acte de vandalisme national”.