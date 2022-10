Liz Truss défend son premier mois de mandat à la conférence des conservateurs

LONDRES – La Première ministre Liz Truss a cherché mercredi à renforcer son autorité après un premier mois brutal au pouvoir en affirmant que même si tout le monde n’est pas favorable aux changements que son nouveau gouvernement préconise, “tout le monde bénéficiera du résultat – une économie en croissance et une meilleure avenir.” Mais quelques instants après son premier discours d’ouverture à la conférence annuelle du Parti conservateur, elle a été interrompue par des manifestants de Greenpeace portant une banderole qui disait : « Qui a voté pour ça ? Ils ont été rapidement évacués de la salle.

Les manifestants ont peut-être en fait donné au parti quelque chose pour s’unir après des jours de divisions internes et il y a eu des applaudissements forts et prolongés pour Truss alors qu’ils étaient introduits.

Qui est Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique ?

Le discours de Truss était un moment que les conservateurs espéraient marquer un nouveau départ après les nombreux scandales de son prédécesseur au poste de Premier ministre, Boris Johnson. Au lieu de cela, Truss a dû défendre les premières semaines de son mandat de premier ministre déjà marquées par une volatilité économique historique, une révolte au sein de son parti et des électeurs se détournant en masse des conservateurs.

Tout en se référant à peine au début cahoteux de son poste de premier ministre, elle a dit “je comprends” et “je suis prête à faire les choix difficiles”. Elle a mis en garde contre les “jours orageux” à venir, mais a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne devait “faire les choses différemment” et que “chaque fois qu’il y a du changement, il y a des perturbations”.

“Je suis déterminée à adopter une nouvelle approche et à nous sortir de ce cycle d’imposition élevée et de faible croissance”, a-t-elle déclaré dans un discours qui a duré un peu plus de 30 minutes devant les fidèles du parti réunis à Birmingham, en Angleterre.

Elle a été applaudie pour ses remarques soutenant fortement l’Ukraine et a déclaré que la Grande-Bretagne augmentait ses dépenses de défense à 3% du PIB d’ici la fin de la décennie.

“L’Ukraine peut gagner, l’Ukraine doit gagner et l’Ukraine gagnera”, a-t-elle déclaré.

Se référant aux manifestants plus tard dans son discours, elle a parlé avec dédain de la «coalition anti-croissance» de l’opposition, composée d’un large éventail de personnes dans le pays, y compris «Labour, les Lib Dems, le SNP [opposition parties]les syndicats militants, les groupes d’intérêts déguisés en groupes de réflexion, les têtes parlantes, les négationnistes du Brexit, Extinction Rebellion et certaines des personnes que nous avions dans la salle plus tôt.

« Le fait est qu’ils préfèrent protester que faire. Ils préfèrent parler sur Twitter plutôt que de prendre des décisions difficiles », a-t-elle déclaré. «Ils taxis des maisons de ville du nord de Londres au studio de la BBC pour renvoyer quiconque conteste le statu quo. De la diffusion au podcast, ils colportent les mêmes vieilles réponses. C’est toujours plus de taxes, plus de réglementation et plus d’ingérence. Faux, faux, faux », a-t-elle dit.

Truss est entré en fonction avec beaucoup à prouver. Bien qu’elle ait joué un rôle quelque peu important en tant que ministre des Affaires étrangères pendant la guerre en Ukraine, elle n’était pas connue du public britannique comme Johnson – un ancien maire coloré de Londres et chroniqueur de journal – l’avait été avant de prendre la barre.

Truss a été propulsée non pas par une élection générale, mais par une course à la direction au sein de son parti. Même alors, elle n’était pas le premier choix des législateurs du Parti conservateur, et certains des membres du parti qui se sont rassemblés autour d’elle ont admis qu’ils avaient déjà manqué Johnson.

Tout élan que Truss avait en tant que Premier ministre entrant a été interrompu après deux jours par la mort de la reine Elizabeth II. Le nouveau Premier ministre s’est joint au nouveau roi pour visiter les quatre nations du Royaume-Uni, mais elle a joué un rôle marginal.

Lorsque l’attention est finalement revenue sur la politique, les choses ont empiré. Le plan de son gouvernement visant à développer l’économie grâce à des réductions d’impôts destinées principalement aux riches, financées par des milliards d’emprunts, a poussé les investisseurs à se démener pour se débarrasser des actifs britanniques. La livre a chuté à un plus bas historique face au dollar. La Banque d’Angleterre a dû intervenir pour réprimer une révolte des marchés financiers.

La livre rebondit après que le gouvernement britannique a annulé une partie de la politique fiscale qui l’avait fait plonger

Ce n’est qu’après 10 jours de turbulences économiques et sous la pression intense de son parti que Truss a fait marche arrière, annonçant lundi qu’elle abandonnerait l’élément le plus controversé de son plan économique : une proposition de suppression du taux maximum d’impôt sur le revenu.

La livre a depuis rebondi. Mais les divisions au sein du Parti conservateur subsistent, comme l’ont clairement montré les actes de la conférence de cette semaine. Mardi, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a fustigé ceux qui, au sein du parti, ont “organisé un coup d’État” qui “a sapé l’autorité de notre Premier ministre de manière non professionnelle”.

Pendant ce temps, l’opinion publique du Parti conservateur a piqué du nez, chutant de 20 à 30 points au cours des deux dernières semaines.

“C’est le changement de sondage le plus spectaculaire de ma vie”, a déclaré Chris Curtis, responsable des sondages politiques chez Opinium Research.

Les conservateurs ont “perdu la perception qu’ils sont le parti économiquement compétent – c’est aussi simple que cela”, a déclaré Curtis.

UN sondage publié mardi soir a montré que le parti travailliste de l’opposition menait les conservateurs de 38 points dans les zones dites du «mur rouge» du nord de l’Angleterre qui ont basculé derrière les conservateurs lors des élections de 2019.

Si une élection avait lieu aujourd’hui, les sondeurs disent que le Parti travailliste remporterait sa plus grande majorité.

«Ce que montre ce changement dans les sondages, c’est que l’électorat britannique est de plus en plus instable. Il est de moins en moins aligné sur l’attachement au parti. Les électeurs passeront d’un parti à l’autre », a déclaré Will Jennings, professeur de sciences politiques à l’Université de Southampton.

Le Royaume-Uni fait face à des grèves massives dans les trains, nouveau coup dur pour le gouvernement de Liz Truss

La politique en Grande-Bretagne est beaucoup moins polarisée qu’aux États-Unis. C’est en partie à cause du Brexit, qui a incité de nombreuses personnes à quitter les partis qu’elles avaient soutenus pendant des décennies et à se considérer plutôt comme des « sortants » ou des « restants » – des étiquettes qui traversaient les lignes de parti. Et maintenant que ces camps n’ont plus l’importance qu’ils avaient autrefois, les électeurs sont susceptibles d’être influencés par d’autres préoccupations.

Cette volatilité signifie que le pendule pourrait osciller plusieurs fois avant les prochaines élections, qui pourraient être aussi éloignées que janvier 2025, et donc ni le Parti conservateur ni Truss ne sont en danger immédiat.

Pourtant, les conservateurs sont connus pour abandonner impitoyablement des dirigeants qui ne semblent plus être des gagnants des votes. Johnson a été évincé à mi-parcours de son mandat, à la suite de plusieurs scandales, même s’il a mené son parti à une énorme majorité en 2019.

Si les conservateurs pensent que Truss les entraînera vers le bas, elle pourrait se retrouver expulsée tout comme Johnson.