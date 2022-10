Liz Truss déclenche une réaction furieuse contre la “coalition anti-croissance”

Liz Truss a déclenché une violente réaction après avoir imputé les difficultés économiques du Royaume-Uni à une supposée “coalition anti-croissance” de partis d’opposition, de syndicats, de groupes de réflexion, d’écologistes et d’opposants au Brexit.

Les militants de la campagne, le CPRE, ont déclaré que la campagne “malhonnête et trompeuse” du Premier ministre présentait un “faux choix entre l’économie et l’environnement”, ignorant les véritables inquiétudes concernant la menace que représentent pour les communautés rurales la fracturation hydraulique et l’assouplissement des réglementations en matière d’urbanisme.

Et les commentaires de Mme Truss, dans un discours liminaire à sa première conférence conservatrice en tant que Premier ministre, ont été qualifiés d ‘”orwelliens” par l’ancien ministre conservateur Stephen Dorrell, qui a déclaré que le coup porté à la croissance venait du Brexit lui-même, et non de ceux qui s’y opposaient.

Dans un discours concluant une conférence chaotique de demi-tours et de scission, le Premier ministre a promis de “faire bouger la Grande-Bretagne” avec un feu de joie de formalités administratives et de réglementations qui seront dévoilées par les ministres au cours des prochaines semaines.

Et elle a nommé ses trois principales priorités comme “croissance, croissance, croissance”, ignorant apparemment que la même aspiration avait été déclarée par Sir Keir Starmer en juillet.

Mais les critiques n’ont pas tardé à souligner que les administrations conservatrices étaient aux commandes pendant les années de performances économiques moroses qu’elle a tenté d’attribuer aux forces “anti-croissance”.

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré que Mme Truss était “au cœur de la construction d’une économie conservatrice qui a conduit à la stabilité des salaires et à la faible croissance qu’elle a soulignées aujourd’hui”.

Et la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré à The Independent : « Liz Truss a un cou en laiton.

«Des années d’économie conservatrice bâclée ont fait que le Royaume-Uni a subi l’un des pires taux de croissance économique, la pire baisse des salaires réels et la pire part d’investissement du G7. Les seuls types de croissance dans lesquels les conservateurs se spécialisent sont les listes d’attente plus longues du NHS, les taux de pauvreté infantile plus élevés et les primes bancaires plus importantes.

En vérifiant le nom de la maison londonienne d’un certain nombre de groupes de réflexion de droite, Mme O’Grady a déclaré: “Il n’y a qu’une seule coalition anti-croissance dans ce pays – et ce sont les conservateurs et leurs alliés idéologiques de Tufton Street.”

S’adressant à la conférence de Birmingham quelques jours seulement après avoir vu son parti plonger dans les sondages alors qu’elle effectuait un revirement massif des impôts pour les riches, Mme Truss a déclaré qu’elle était déterminée à mettre en place un programme de réforme radical qui créerait une “perturbation” mais apporterait “un croissance économique et un avenir meilleur ».

De nouvelles zones d’investissement à travers le pays permettraient un développement plus rapide de l’industrie et du logement en offrant des allégements fiscaux et des processus de planification rationalisés.

Et “toute la bureaucratie inspirée de l’UE” serait remplacée par de nouvelles réglementations uniquement britanniques qui sont “pro-business et pro-croissance”, a-t-elle déclaré.

Sous les applaudissements des délégués, elle a affirmé qu’il y avait une coalition anti-croissance “à l’œuvre dans tout le pays” pour bloquer ses plans.

“Je ne laisserai pas la coalition anti-croissance nous retenir”, a déclaré Mme Truss. «Les travaillistes, les Lib Dems et le SNP, les syndicats militants, les groupes d’intérêts déguisés en groupes de réflexion, les têtes parlantes, les négationnistes du Brexit et Extinction Rebellion.

« Le fait est qu’ils préfèrent protester que faire. Ils préfèrent parler sur Twitter plutôt que de prendre des décisions difficiles. Ils se rendent en taxi des maisons de ville du nord de Londres aux studios de la BBC pour licencier quiconque conteste le statu quo.

«De la diffusion au podcast, ils colportent les mêmes vieilles réponses. C’est toujours plus de taxes, plus de réglementation et plus d’ingérence. Faux, faux, faux.

Dans une tentative apparente de lier ses détracteurs à la violation de la loi, elle a affirmé que les membres de la «coalition» considéraient les manifestants qui perturbent la circulation et se collent aux trains comme des «héros». Et elle a dit qu’ils “ne sont pas confrontés aux mêmes défis que les travailleurs normaux” dont elle a dit être du côté.

Interrogée après le discours, l’attachée de presse du Premier ministre a rejeté l’idée que ses allégations constituaient une diffamation pour tous ceux qui contestaient sa politique.

Il a déclaré que sa critique des groupes de réflexion ne s’étendait pas à ceux qui poursuivaient des idées de «centre-droit», mais a refusé de dire si cela incluait des experts indépendants comme l’Institute for Fiscal Studies – qui a récemment qualifié la plate-forme économique du gouvernement de «non durable» – ou le chef Jamie Oliver, qui a fait campagne pour lutter contre l’obésité infantile.

Le directeur du CPRE, Paul Miner, a déclaré : « Cette rhétorique fallacieuse de la ‘coalition anti-croissance’ ignore les communautés rurales à travers le pays qui ont des inquiétudes sincères concernant le programme du gouvernement.

“Ce ne sont pas les éco-manifestants qui organisent la résistance à la fracturation hydraulique, ce sont les gens ordinaires qui sont furieux contre ce qu’ils considèrent comme une litanie de trahisons et de promesses non tenues.”

Campagne sur la liberté d’expression L’article 19 a soulevé des inquiétudes quant à la tactique consistant à présenter toutes les critiques du gouvernement comme allant à l’encontre des intérêts nationaux du Royaume-Uni

“Les autocrates et les dictateurs écrasent les manifestations parce qu’ils ne veulent pas paraître faibles. Les démocraties semblent fortes en les encourageant”, a déclaré le directeur exécutif du groupe, Quinn McKew. L’indépendant. “Le gouvernement britannique doit décider de quel côté de l’histoire il veut être.”

Et M. Dorrell, vice-président du Mouvement européen, a déclaré: “Pour le Premier ministre, décrire les opposants au Brexit comme” anti-croissance “est orwellien. C’est le but du Brexit de créer des barrières là où il n’y en avait pas auparavant. Ces barrières restreignent le commerce et appauvrissent les populations.

“Je salue l’enthousiasme nouvellement découvert du PM pour la croissance – mais elle a besoin de lire un peu plus loin le manuel sur la façon de le livrer. Blâmer les restants et les bénéficiaires de prestations n’est pas une réponse.

Naomi Smith, directrice générale de Best for Britain, qui milite pour des liens plus étroits avec l’UE, a déclaré: «Le Brexit a entraîné plus de formalités administratives, de coûts et de pénuries de main-d’œuvre pour les entreprises de toutes tailles à travers le Royaume-Uni et le déni continu de Truss sur ce fait l’expose. gouvernement comme la véritable coalition anti-croissance.

Dans un discours inhabituellement bref de 35 minutes qui a été interrompu par des manifestants de Greenpeace, Mme Truss n’a dévoilé aucune nouvelle politique. Elle a laissé entendre son opposition aux initiatives de lutte contre l’obésité en promettant qu’elle n’interviendrait pas dans les offres “deux pour un” dans les supermarchés et a indiqué qu’une nouvelle législation empêcherait les juges européens d’annuler les décisions des tribunaux britanniques.

Jusqu’à 10 documents détaillant les réformes du «côté de l’offre» visant à supprimer les obstacles à l’investissement devraient être publiés par les départements de Whitehall au cours des cinq prochaines semaines avant le plan budgétaire à moyen terme du chancelier Kwasi Kwarteng du 23 novembre.

Mme Truss a reçu une brève ovation debout à la fin de son discours, mais la réaction de certains députés a été tiède, avec un récit L’indépendant elle n’avait pas fait assez pour conjurer une rébellion à propos de l’aide sociale.

“Elle dit qu’elle comprend, mais je n’en vois pas encore la preuve”, a déclaré le député. « Elle doit céder sur les avantages sociaux. Nous n’allons pas céder là-dessus. »

Un ancien ministre qui a critiqué le leadership de Mme Truss a déclaré: “Elle n’a pas échoué ni vraiment excité, mais étant donné que la barre était si basse, elle a dépassé les attentes.

« Elle a bien fait passer certains messages, mais a-t-elle vraiment réussi à faire passer le message au public – Regardez ce que nous faisons pour la personne ordinaire et nous sommes de votre côté ? Je ne suis pas si sûr.”

L’ancien ministre du cabinet David Davis a déclaré que le discours n’était pas un “cauchemar” mais qu’il ne pouvait pas à lui seul apporter la “récupération de crédibilité” dont le Premier ministre avait besoin.

“C’est la première brique du mur de la reprise, mais ce qu’elle doit faire maintenant, c’est imposer la discipline au cabinet et faire preuve de diplomatie avec les députés d’arrière-ban”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

“Ce que nous devons voir, c’est une approche plutôt plus réfléchie de ce qui est sans aucun doute une révolution radicale qu’elle essaie de provoquer.”