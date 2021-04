Le haut-commissaire britannique en Australie a été contraint de se rendre à la télévision nationale Down Under pour tenter de calmer une dispute sur des commentaires bizarres sur un éventuel accord commercial qui ont été qualifiés de «luge» à Canberra.

Le développement embarrassant a été décrit en privé par un ministre du gouvernement australien comme «contre-productif» aux espoirs de la secrétaire au Commerce international, Liz Truss, de conclure un accord pour compenser en partie la perte d’opportunités commerciales du Royaume-Uni en raison du Brexit.

Des sources anonymes du département du commerce international de Mme Truss auraient déclaré qu’elle prévoyait de jeter le gant sur les progrès «glacialement lents» des négociations lorsqu’elle s’entretiendra avec son homologue australien Dan Tehan lors de discussions en face à face à Londres cette semaine. .

«Elle a l’intention de le faire asseoir dans la salle de Locarno [in the Foreign Office] dans une chaise inconfortable, il doit donc s’occuper d’elle directement pendant neuf heures », a déclaré la source.

La source aurait décrit M. Tehan comme «inexpérimenté» par rapport à Mme Truss, ajoutant: «Il doit montrer qu’il peut jouer à ce niveau.»

L’Australian ABC News a déclaré que les commentaires avaient été accueillis «avec un mélange d’incrédulité et de rire» à Canberra.

L’inexpérience était considérée comme d’autant plus particulière qu’avant son entrée au Parlement, M. Tehan a travaillé à partir de 1995 au ministère des Affaires étrangères et du Commerce, puis comme conseiller principal du ministre du Commerce, avant de devenir directeur de la politique commerciale et des affaires internationales au sein du ministère du Commerce. Chambre de commerce et d’industrie australienne.

Il est ministre du Commerce, du Tourisme et de l’Investissement dans le gouvernement de Scott Morrison depuis décembre.

Alors que le bureau de M. Tehan a refusé de commenter, le radiodiffuseur a cité un ministre disant que les commentaires semblaient refléter le désespoir du Royaume-Uni de se précipiter pour conclure un accord.

«Un peu de luge. Ce n’est cependant pas une très bonne tactique », a-t-il ajouté.

«Je pense en fait que c’est plus susceptible d’être contre-productif. Nul doute qu’ils essaieront de rejeter la faute sur les médias.

La Haut-commissaire britannique Vicki Treadell a tenté de calmer la dispute, disant aux téléspectateurs australiens que M. Tehan recevrait un accueil chaleureux et ne serait pas mal à l’aise pendant les discussions.

«Je connais le lieu utilisé et les chaises de la pièce en question sont certainement très confortables», a-t-elle déclaré à ABC.

«Il s’agit d’une négociation commerciale, il y aura donc des tactiques des deux côtés.

« Mais ce que nous voulons tous les deux et l’ambition politique entre la Grande-Bretagne et l’Australie est là pour obtenir un accord de référence. »

L’Australie est également engagée dans des négociations commerciales avec l’UE, dont les ministres ont précédemment indiqué qu’elles étaient prioritaires par rapport aux négociations avec la Grande-Bretagne, car le marché européen représente une opportunité d’exportation beaucoup plus importante.

ABC a cité un ministre australien anonyme qui a déclaré que Londres semblait essayer de «rejeter toute responsabilité sur le manque de progrès sur nous».

«Le Royaume-Uni n’a toujours pas conclu de nouvel accord après le Brexit, juste des accords de continuité», a déclaré le ministre, faisant référence à des accords qui ont été reconduits depuis l’époque du Royaume-Uni dans l’UE.

«Les négociations avec les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ne sont toujours pas résolues, pas seulement nous.»