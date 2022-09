Liz Truss, convertie au Brexit, est la nouvelle Premier ministre du Royaume-Uni

Le prochain Premier ministre du Royaume-Uni pourrait être un Brexiteer encore plus grand que Boris Johnson.

Liz Truss, l’ancienne ministre des Affaires étrangères, a remporté la course à la direction du Parti conservateur, la préparant à prendre la relève en tant que Premier ministre britannique après que Johnson a annoncé en juillet qu’il démissionnerait. Truss a battu Rishi Sunak dans une course pour laquelle elle était fortement favorisée, en grande partie parce qu’elle a captivé la base de droite du Parti conservateur, y compris son aile eurosceptique.

Comment Truss y est parvenu est une histoire politique quelque peu remarquable. Ancienne démocrate libérale et partisane du Remain, elle a pleinement embrassé le Brexit après le référendum de 2016, devenant l’un de ses plus ardents partisans. En tant que secrétaire aux Affaires étrangères du gouvernement Johnson, elle a renforcé ses références en matière de Brexit avec sa position conflictuelle envers l’Union européenne.

Sa réinvention lui a permis de monter au sommet de son parti, et maintenant au poste de premier ministre. Cette ascension en dit long sur la situation actuelle du Parti conservateur (ou Parti conservateur) du Royaume-Uni : même si le Royaume-Uni a officiellement rompu avec l’Europe, le Brexit est également devenu un problème de guerre politique et culturelle profondément enraciné. Truss en est l’incarnation, ce qui en dit également long sur la façon dont elle peut diriger – en ce qui concerne l’Union européenne et au-delà.

En pratique, cela peut signifier des relations encore plus épineuses entre le Royaume-Uni et l’UE à un moment où le Royaume-Uni et le reste du continent sont confrontés à des crises d’inflation et d’énergie et à une guerre en cours en Ukraine.

“Une question à laquelle Liz Truss devra essentiellement faire face est : jusqu’où veut-elle escalader avec l’UE ?” a déclaré Nicolai von Ondarza, chef du groupe de recherche UE/Europe à l’Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité (SWP). “Et pour l’UE : à quelle vitesse et avec quelle force veut-on riposter ?”

En tant que nouveau Premier ministre britannique, Truss a la possibilité d’une réinitialisation, et compte tenu des défis économiques et politiques auxquels le Royaume-Uni est confronté, il pourrait être judicieux de le tenter. Mais Bruxelles, Paris et Berlin se préparent à une relation plus difficile. Parce qu’en tant que retardataire du Brexit, Truss a peut-être encore moins de marge de manœuvre que le type qu’elle remplace.

Les convictions d’un converti au Brexit

En 2016, Liz Truss a mis en garde contre les dangers du Brexit, affirmant que quitter le marché unique de l’UE signifierait que des industries, comme l’alimentation et les boissons, feraient face à des coûts supplémentaires pour mettre leurs produits sur le marché. En 2022, lors de sa campagne à la direction des conservateurs, elle a déclaré qu’elle avait « tort et je suis prête à admettre que j’avais tort » à propos de sa position passée.

Et les membres du Parti conservateur, dont elle avait besoin des votes pour gagner la course à la chefferie, l’ont crue. (Encore plus sauvage, Sunak, la candidate qu’elle a battue, voté Quitter.)

Truss est, pour reprendre une expression des tabloïds, un « Brexiteer né de nouveau ». Elle dit qu’elle croit au Brexit maintenant parce que “les perturbations ne se sont pas produites”, même si de nombreux indicateurs montrent que ces perturbations se produisent vraiment.

Truss a également utilisé son mandat au gouvernement pour construire sa bonne foi sur le Brexit. Elle a été secrétaire au commerce international dans le gouvernement de Johnson, le visage public des efforts britanniques post-Brexit pour conclure des accords commerciaux dans le monde entier. En 2021, elle a assumé le poste de haut niveau de ministre des Affaires étrangères, où elle a repris le portefeuille post-Brexit avec l’UE.

La nomination de Truss l’année dernière est venue avec l’espoir qu’elle pourrait être un peu plus pragmatique et moins idéologique sur le Brexit. Mais elle a largement maintenu une approche intransigeante lorsqu’elle traitait avec l’UE, en particulier sur les questions relatives à l’Irlande du Nord, l’éternel point de friction du Brexit.

Truss a été l’un des principaux architectes du projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord qui, s’il devenait loi, réécrirait unilatéralement des sections de l’accord sur le Brexit négocié par le Royaume-Uni lui-même. Truss s’est engagé à faire adopter ce projet de loi en tant que Premier ministre, même si l’UE et le Royaume-Uni sont déjà dans une bataille juridique sur la mise en œuvre de l’accord. Au cours de sa campagne, Truss a également promis de supprimer toutes les lois européennes restantes d’ici 2023.

Comme l’a dit von Ondarza, “parfois les convertis affichent la foi la plus forte”.

Kevin Featherstone, chercheur à l’Institut européen de la London School of Economics, a déclaré que la dureté de l’UE a transcendé les objectifs politiques réels et est désormais une question de guerre culturelle. Poursuivre les bureaucrates à Bruxelles, c’est renforcer votre appel populiste. Être anti-UE est une ambiance, quels que soient les enjeux politiques et les retombées.

Truss canalise le zèle du parti sur cette question et sur d’autres questions clés de la base conservatrice : les marchés libres, la déréglementation et le mépris du « réveil » culturel.

«Alors que Boris Johnson était une figure de proue du camp Brexiteer, il avait un attrait plus large, alors que la base de pouvoir de Liz Truss est fermement ancrée dans la partie hardcore Brexiteer du parti parlementaire, mais aussi dans le parti conservateur au sens large – et elle doit donc être beaucoup plus ferme sur l’UE, mais aussi sur d’autres questions économiques », a déclaré von Ondarza.

Pour cette raison, elle n’a peut-être pas autant d’espace politique pour agir et n’a peut-être pas le capital politique national pour apaiser les tensions avec l’UE. Parce que le Brexit n’est pas encore terminé et qu’il pourrait encore mettre à rude épreuve les relations entre l’UE et le Royaume-Uni.

Avec l’UE, Truss aura-t-elle un moment “Nixon va en Chine” ou une guerre commerciale entre ses mains ?

Oui oui, ils ont dit que c’était fait ! Mais le Brexit allait toujours créer de nouveaux problèmes car le commerce et les voyages entre le Royaume-Uni et l’UE changeaient fondamentalement.

Le statut de l’Irlande du Nord reste une source majeure de tension. Juste pour récapituler : l’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni et a donc quitté l’UE avec elle. Mais dans le cadre d’un accord du Vendredi saint, un accord de paix qui a mis fin à des décennies de conflit sectaire, la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande (qui fait partie de l’UE) est censée rester ouverte et exempte d’infrastructures physiques. Après le Brexit, le Royaume-Uni a quitté les institutions de l’UE et devait diverger sur les règles commerciales. Le Royaume-Uni et l’UE devaient donc trouver un moyen d’effectuer des contrôles douaniers sans annuler l’accord de paix et bouleverser une frontière politiquement sensible.

Johnson a finalement négocié un accord sur le Brexit qui signifierait que certaines marchandises en provenance du Royaume-Uni à destination de l’Irlande du Nord devraient subir des contrôles avant leur arrivée là-bas, par crainte qu’elles ne se retrouvent sur le marché unique de l’UE. C’est une source de tensions pour les syndicalistes d’Irlande du Nord (qui ne veulent pas beaucoup de distance entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni) et pour le gouvernement conservateur, qui affirme que l’accord crée cette fracture et complique le commerce dans le pays.

Mais l’UE affirme que le Royaume-Uni ne met pas en œuvre l’accord comme convenu et a engagé des poursuites judiciaires pour les obliger à se conformer. Le Royaume-Uni, quant à lui, avec ce projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord, menace de déchirer l’intégralité de l’accord. Truss a également menacé de déclencher un mécanisme formel dans le cadre de l’accord sur le Brexit qui pourrait être invoqué lorsque «de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales susceptibles de persister» se présenteraient – ​​ce à quoi l’UE sera obligée de réagir, si cela se produit.

Quoi qu’il en soit, c’est désordonné et pourrait devenir encore plus désordonné, mettant le Royaume-Uni et l’UE sur la voie d’une éventuelle guerre commerciale, alors même que le continent est déjà en crise à cause de la guerre et de la hausse des prix de la nourriture et du carburant.

L’accord sur le Brexit n’est pas parfait, mais cette escalade est d’ordre politique. L’UE a dit qu’elle était disposée à parler, mais dans le cadre du protocole original ; le Royaume-Uni a indiqué qu’il souhaitait des changements plus radicaux. “C’est un problème qui a à voir avec la culture politique, qui est plus gagnante et moins compromettante”, a déclaré Georg Boomgaarden, ambassadeur d’Allemagne au Royaume-Uni de 2008 à 2013. “Mais si nous laissons les experts s’asseoir ensemble, ayez des solutions pragmatiques et pratiques là où il y a un vrai problème, la plupart des problèmes soulevés par Truss ne posent aucun problème.

La question est de savoir si les experts s’assoiront – et Truss leur donnera-t-elle sa bénédiction pour le faire? Featherstone et von Ordonza ont tous deux évoqué la possibilité d’un moment “Nixon va en Chine”, où Truss, renforcée par sa victoire et le soutien sans réserve des Brexiteers, négocie un accord avec l’UE, ou nomme quelqu’un qui le fera, et encadre comme une victoire sur l’UE, même si cela implique quelques concessions en cours de route.

Ce serait un rêve pour Berlin, Paris et Bruxelles, mais le moment « Nixon va en Chine » n’est peut-être que cela. Les experts à qui j’ai parlé étaient sceptiques quant au fait que Truss utiliserait le capital politique national sur une cible encore facile – l’UE – en particulier lorsque le Royaume-Uni fait face à de nombreuses crises chez lui, de l’inflation aux grèves du travail.

Sur des questions comme la sécurité et sur l’Ukraine, Londres et Bruxelles continuent de coopérer. Mais le Brexit reste largement bloqué. Les crises économiques au Royaume-Uni et en Europe pourraient forcer les deux parties à s’asseoir sérieusement à la table des négociations. C’est l’espoir, du moins, pour le début du mandat de Truss. Comme l’a dit Boomgaarden, l’Europe n’a aucun intérêt à ce que la Grande-Bretagne soit un autre centre de crise. “Nous avons besoin de la Grande-Bretagne”, a-t-il déclaré. « Et ils peuvent avoir besoin de l’Europe. Mais ils peuvent aussi avoir besoin de beaucoup de temps avant de reconnaître [it].”