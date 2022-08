Liz Truss contre Rishi Sunak : que se passera-t-il ensuite dans la course à la direction des conservateurs ?

Rishi Sunak et Liz Truss s’affronteront au cours du mois prochain pour être le prochain Premier ministre du Royaume-Uni après avoir atteint la dernière étape de la course à la direction du Parti conservateur.

L’ancien chancelier et le ministre des Affaires étrangères ont terminé aux deux premières places après cinq tours de scrutin des députés conservateurs, Penny Mordaunt étant éliminée après un concours âprement disputé.

Alors que se passe-t-il ensuite ?

Les deux derniers détournent désormais leur attention de Westminster et commencent à charmer les membres du Parti conservateur, qui ont le dernier mot sur qui remplacera Boris Johnson au n ° 10 début septembre.

Leur première chance de présenter leur argumentaire aux membres conservateurs – et au grand public – est survenue le lundi 25 juillet, lorsqu’ils se sont disputés lors d’un débat houleux de la BBC aux heures de grande écoute, animé par Sophie Raworth.

Le duo s’est affronté au sujet de leurs plans fiscaux concurrents, M. Sunak affirmant que Mme Truss risquait d’infliger une “misère économique” grâce à ses somptueuses promesses d’emprunt à court terme “sur la carte de crédit du pays” et étaient également en désaccord sur leurs dossiers sur le Brexit, la Russie et la Chine. , le concours prenant parfois une tournure personnelle qui menaçait de devenir toxique.

Les deux prétendants doivent désormais s’affronter lors de 12 débats conservateurs à travers le pays, visibles sur le site du parti, un processus qui a débuté jeudi 28 juillet à Leeds et se terminera mercredi 31 août à Londres.

Les deux candidats ont également accepté de participer à un débat sur Sky News le jeudi 4 août, avec la possibilité d’autres événements télévisés dans les semaines à venir.

Bien que l’ensemble du processus ne se termine qu’au début de septembre, bon nombre des 160 000 membres conservateurs estimés qui doivent décider du prochain Premier ministre pourraient se décider beaucoup plus tôt.

Les bulletins de vote ont commencé à arriver aux portes des membres conservateurs le lundi 1er août, le parti disant aux partisans payés de les attendre d’ici le vendredi 5 août.

Et les membres qui souhaitent voter en ligne devraient désormais avoir reçu un e-mail contenant deux codes de sécurité uniques leur permettant de voter numériquement.

Les membres conservateurs ont ensuite jusqu’au vendredi 2 septembre à 17 heures pour envoyer leur bulletin de vote au parti, le résultat final étant annoncé le lundi 5 septembre.

M. Johnson devrait ensuite se rendre au palais de Buckingham pour des formalités avec la reine le mardi 6 septembre, avant que M. Sunak ou Mme Truss ne prennent le relais le même jour.

Tous deux ont exclu une élection générale anticipée.

La bataille devrait révéler un fossé clair entre le programme de droite de Mme Truss de réductions d’impôts immédiates et de confrontation avec l’UE et l’approche plus prudente de M. Sunak, évitant les cadeaux fiscaux “de conte de fées”.

L’ex-chancelier, favori tout au long de l’étape parlementaire du concours, a obtenu 137 voix lors du dernier tour de scrutin. Mme Truss a remporté 113 voix, poussant de justesse Mme Mordaunt à la troisième place sur 105.

Les bookmakers ont fait de Mme Truss la favorite pour remporter le concours dans le pays, après qu’un sondage auprès des membres conservateurs ait indiqué qu’elle était préférée à M. Sunak.

Le dernier sondage en ligne de ConservativeHome auprès de la base conservatrice a également suggéré que Mme Truss battrait M. Sunak lors d’un tête-à-tête décidé par les membres.

Cependant, M. Sunak a présenté son argumentaire aux membres dans un bref clip vidéo après avoir atteint les deux derniers. Il a affirmé qu’il était “le seul candidat” qui peut battre Sir Keir Starmer aux prochaines élections générales.

L’équipe Sunak a souligné les sondages qui suggèrent qu’il est plus populaire auprès du grand public et qu’il a les meilleures chances de battre un parti travailliste renaissant.

Les 12 événements de bousculade des conservateurs

28 juillet : Leeds

1er août : Exeter

3 août : Cardiff

5 août : Eastbourne

9 août : Darlington

11 août : Cheltenham

16 août : Perth

17 août : Irlande du Nord

19 août : Manchester

23 août : Birmingham

25 août : Norwich

31 août : Londres