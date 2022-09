Liz Truss contre Rishi Sunak – dernier: le nouveau Premier ministre sera annoncé alors que les conservateurs avertissent que «les partis divisés perdent les élections»

Le premier jour du nouveau PM “effrayant” et chaotique”

Notre correspondant politique Adam Forest rapports:

Lord O’Donnell, qui était secrétaire du cabinet lorsque David Cameron a succédé à Gordon Brown, a déclaré que les premières heures de mandat du nouveau Premier ministre seraient “effrayantes” et “un peu chaotiques”.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : “C’est une journée incroyablement excitante pour cette personne qui franchit la porte du No 10, c’est le point culminant de sa carrière et c’est peut-être le plus grand moment de sa vie”.

Le nouveau Premier ministre est applaudi par le personnel avant d’entrer dans la salle du Cabinet, a-t-il déclaré, ajoutant: “C’est ce moment dont je me souviens – David Cameron mettant sa tête entre ses mains et pensant:” Oh mon dieu, qu’est-ce que je me suis laissé faire dans pour?’.