Liz Truss contre Rishi Sunak au plus tard: l’ex-chancelier renonce à la TVA après que l’effondrement du présentateur annule le débat télévisé conservateur

Sunak promet un soutien en automne et en hiver

Liz Truss a demandé à Rishi Sunak ce qu’il ferait le premier jour de sa nomination au poste de Premier ministre pour “soulager l’argent que les gens ont du mal à payer sur leur budget familial”.

Mme Truss a déclaré lors du débat à la direction de TalkTV Tory qu’elle réduirait la taxe verte sur les factures d’énergie, en disant: “Le débat majeur entre Rishi et moi concerne l’économie, ce que je promets, c’est d’offrir des réductions d’impôts immédiatement et d’alléger le fardeau sur les poches et les factures des lecteurs de Sun.

M. Sunak a dit qu’il “allait demander à Liz comment elle passait son anniversaire”, c’est-à-dire aujourd’hui, en disant “Joyeux anniversaire, Liz”.

Répondant à sa question, il a déclaré: “Sur cette question centrale, et tous les lecteurs de Sun qui regardent, vous savez ce que j’ai fait au cours des deux dernières années pour aider le pays à traverser des moments vraiment difficiles, qu’il s’agisse de créer le régime de congé qui, espérons-le, a protégé les emplois de nombreuses personnes qui regardent et écoutent ce soir.

Il a ajouté que l’une des dernières “choses que j’ai faites en tant que chancelier était de m’assurer que nous mettions en place un soutien pendant l’automne et l’hiver pour aider tout le monde avec leurs factures d’énergie, car je savais qu’elles allaient augmenter, beaucoup, et tout le monde va recevoir de l’aide, et les plus vulnérables de notre société vont toucher environ 1 200 livres sterling, ce qui représente une aide énorme pour les factures.