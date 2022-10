Liz Truss contre la laitue: le Premier ministre britannique a survécu aux légumes diffusés en direct

Un humble morceau de produit a survécu au dernier Premier ministre du Royaume-Uni.

La Première ministre britannique Liz Truss a démissionné jeudi après moins de deux mois de mandat sous la pression d’un renversement des politiques économiques qui a conduit à l’instabilité économique.

Le journal Daily Star en a profité pour célébrer – le point de vente a diffusé en direct une tête de laitue achetée en magasin via son site Web et a mis Truss au défi de durer plus longtemps que le légume qui se flétrit lentement.

Truss a annoncé sa démission un jour après avoir déclaré avec défi qu’elle était “une combattante et non une lâcheuse”.

En fin de compte, cependant, elle a déclaré que les circonstances avaient changé.

Le Daily Star et son responsable de la laitue ont défendu la nouvelle de la démission de Truss, faisant tourner des lumières vives et faisant exploser de la musique entraînante.

La laitue – vêtue d’une perruque blonde avec de fausses mains et de faux yeux – arbore un grand sourire et est maintenant entourée de boissons alcoolisées festives.

Le Daily Star promet que le chef de la laitue “s’adressera à la nation” plus tard jeudi au sujet de sa victoire.