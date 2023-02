Liz Truss condamnée pour un retour “fantastique” alors que la défense déclenche une réaction violente des conservateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Liz Truss et ses alliés ont été accusés de vivre dans un « fantasme » alors que sa défense de son règne désastreux de six semaines au n ° 10 a déclenché une réaction furieuse de la part des hauts conservateurs.

L’ancienne Première ministre a été accusée de “raisins aigres” après qu’elle n’ait présenté aucune excuse pour la tourmente économique de l’automne dans un article de 4 000 mots qui attribuait la perturbation à “l’establishment économique de gauche” et à la résistance aux réductions d’impôts de l’intérieur d’elle. propre parti.

Les partisans de l’actuel Premier ministre ont accusé Mme Truss d’avoir tenté de déstabiliser le gouvernement de Rishi Sunak, avertissant que Mme Truss et ses alliés se trompaient s’ils pensaient qu’elle pourrait lancer une offre réussie pour diriger à nouveau le parti conservateur.

Sir Craig Oliver, un ancien chef des communications n ° 10, a averti le parti que l’écoute de Mme Truss conduirait à une «défaite cataclysmique» lors des prochaines élections générales.

Écrire pour L’indépendantSir Craig, qui a été un assistant principal du gouvernement de David Cameron, a affirmé que Mme Truss et Boris Johnson essayaient de “prendre le volant” de M. Sunak – décrivant le long article de Mme Truss défendant ses réductions d’impôts non financées comme “un non-sens”.

« Un ancien Premier ministre essayant de saisir le volant de Rishi Sunak serait malheureux ; le problème, c’est qu’il y en a deux”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Deux anciens Premiers ministres faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour faire bouger le bateau, ce n’est pas la recette de la victoire. Cela indique une défaite cataclysmique potentielle.

David Davis a dit L’indépendant que les partisans de Mme Truss n’avaient aucune chance d’évincer M. Sunak avant les prochaines élections, qui devraient avoir lieu en 2024. “Quiconque pense qu’elle peut contester avant les prochaines élections fait du fantasme”, a-t-il déclaré.

L’ancien ministre du cabinet a ajouté que le soutien à un retour de M. Johnson s’élevait à “probablement environ 20 députés, et Truss est probablement inférieur”. Vous ne parlez pas ici d’un mouvement révolutionnaire.

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a déclaré que Mme Truss avait “clairement” adopté la mauvaise approche de l’économie, tandis que la députée principale Alicia Kearns s’est moquée de la tentative de Mme Truss de réécrire l’histoire en blâmant les institutions économiques. “Les marchés ne sont pas de gauche – ils ne sont pas réveillés”, a-t-elle déclaré à Sky News.

Un haut responsable conservateur, un partisan de Sunak, a déclaré L’indépendant que Mme Truss aurait dû “garder la tête baissée et rester loyale” plutôt que d’essayer de justifier sa gestion “imprudente” de l’économie.

Le député d’arrière-ban a déclaré qu’il était “inutile” et “complètement inutile d’essayer de nuire au parti à ce stade” en rappelant aux électeurs la débâcle économique de l’automne. Un ancien ministre conservateur a déclaré que l’intervention de Mme Truss équivalait à des «raisins aigres».

Le député conservateur Richard Graham, l’un des envoyés commerciaux de M. Sunak, a également déclaré que l’article de Mme Truss était une “erreur”, disant à Times Radio que son temps au n ° 10 était quelque chose que la plupart des électeurs “ne se souviendraient pas trop clairement”.

George Osborne a également qualifié les affirmations de Mme Truss de “non-sens”, déclarant à Channel 4 Le spectacle d’Andrew Neil qu’« elle s’est mise en quatre pour ne pas écouter » les bons conseils.

Liz Truss devant chez elle dimanche (Getty)

Le mini-budget désastreux orchestré par Mme Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng a coûté au pays 30 milliards de livres sterling, selon une estimation du groupe de réflexion de la Resolution Foundation.

Les marchés boursiers et obligataires du Royaume-Uni ont perdu une valeur estimée à 500 milliards de dollars (415 milliards de livres sterling) dans les semaines qui ont suivi sa prise de fonction en septembre dernier. La Banque d’Angleterre a été forcée de prendre des mesures d’urgence pour stabiliser les pensions, tandis que les prêteurs ont retiré des centaines de transactions hypothécaires et augmenté les taux d’intérêt.

Cependant, certains députés conservateurs, exhortant M. Sunak et le chancelier Jeremy Hunt à réduire les impôts lors du budget de mars, ont déclaré que Mme Truss avait le droit de “contrer” la négativité concernant son passage au n ° 10.

Le mécène de Truss, Craig Mackinlay MP, a déclaré L’indépendant que le gouvernement Sunak devrait envisager un « programme de croissance qui doit inclure une baisse des impôts et une lumière plus vive au bout de ce qui a été un long et sombre tunnel ».

L’ancien président conservateur Sir Jake Berry, qui était au cabinet pendant le bref mandat de Mme Truss, a également défendu l’ancien Premier ministre – disant qu’il était d’accord avec son «diagnostic de la maladie» de faible croissance économique.

Liz Truss avait “clairement” la mauvaise approche de l’économie, selon Grant Shapps

“Je pense qu’elle accepte [that] l’ordonnance que nous avons rédigée, dont j’assume une part de responsabilité, n’a pas été délivrée de la bonne manière. Je suis d’accord avec le diagnostic, pas nécessairement avec le remède », a déclaré Sir Jake à la BBC.

Écrire dans Le télégraphe du dimancheMme Truss a déclaré qu’elle n’avait “pas eu une chance réaliste de mettre en œuvre mes politiques par un établissement économique très puissant, couplé à un manque de soutien politique”.

Elle a également critiqué la décision de son successeur d’augmenter l’impôt sur les sociétés de 19% à 25% et a affirmé que son propre plan de croissance par le biais de réductions d’impôts et d’emprunts aurait mis fin à la dérive «vers la gauche» de la pensée économique.

Le parti travailliste a déclaré que le public serait en colère que Mme Truss n’ait fait preuve “d’aucune humilité” par rapport à son rôle dans la conduite de l’économie “d’une falaise” à l’automne.

La ministre fantôme des soins, Liz Kendall, a déclaré: «Les personnes dont les hypothèques ont explosé et les pensions ont chuté seront au mieux choquées et au pire en colère. Et le problème pour Rishi Sunak est qu’il ne peut rien contrôler de tout cela, car de nombreuses personnes du parti conservateur sont toujours d’accord avec cela.

Les libéraux démocrates ont également critiqué la défense par Mme Truss de son «règne désastreux» et ont appelé à la suppression de l’allocation financée par l’État de 115 000 £ par an qu’elle reçoit pour payer ses frais de personnel.