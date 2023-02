Liz Truss blâme l’establishment de gauche en première intervention depuis qu’elle a été larguée en tant que Premier ministre

Truss a remporté la course à la direction des conservateurs après avoir promis d’adopter un programme de faible imposition et de forte croissance.

Suite à son mini-budget, la livre s’est effondrée et la Banque d’Angleterre a été contrainte d’intervenir en urgence pour calmer les turbulences du marché. Elle révèle qu’elle a reçu les “avertissements les plus sévères” de la part de hauts fonctionnaires selon lesquels toute nouvelle turbulence économique pourrait empêcher le Royaume-Uni de financer sa propre dette.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Crédit:Getty

Truss a limogé Kwasi Kwarteng, sa chancelière, et moins d’une semaine plus tard, a démissionné de son poste de Premier ministre en disant qu’elle n’avait plus la confiance de ses députés.

Elle écrit : “Je crois toujours que chercher à mettre en œuvre la prescription politique originale sur laquelle j’avais combattu l’élection à la direction était la bonne chose à faire, mais les forces qui s’y opposaient étaient trop importantes.”