Liz Truss blâme la mauvaise communication pour le chaos du marché après le mini-budget

Liz Truss a blâmé la mauvaise communication du gouvernement pour une partie du chaos du marché qui a suivi le mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng.

Mais le Premier ministre a promis de s’en tenir à son plan de réduction d’impôts de 45 milliards de livres sterling – insistant sur le fait qu’elle avait pris «la bonne décision» d’augmenter les emprunts du gouvernement pour payer la frénésie.

“Je comprends leurs inquiétudes quant à ce qui s’est passé cette semaine, mais je maintiens le paquet que nous avons annoncé et je maintiens le fait que nous l’avons annoncé rapidement”, a-t-elle déclaré à la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg.

Le Premier ministre a ajouté: «Mais je reconnais que nous aurions dû mieux préparer le terrain. J’ai appris de cela et je ferai en sorte qu’à l’avenir nous fassions un meilleur travail de préparation du terrain.

Interrogée sur les turbulences du marché – qui ont vu la livre chuter et les commerçants se débarrasser des obligations d’État – Mme Truss a souligné l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’impact de la pandémie de Covid.

« C’est un problème mondial. Tu as [Vladimir] La guerre de Poutine en Ukraine, les séquelles du Covid. Ce qui se passe dans le monde, c’est que les taux d’intérêt augmentent.

Interrogée par l’hôte Laura Kuenssberg sur le fait que les marchés avaient réagi directement au mini-budget, Mme Truss a déclaré que le gouvernement “devait agir” pour réduire le fardeau fiscal.

Soulignant à nouveau les problèmes mondiaux, le Premier ministre a ajouté: “Je crains qu’il y ait un problème d’augmentation des taux d’intérêt dans le monde et nous devons y faire face.”

Mme Truss a cherché à se distancer et à éloigner le gouvernement de la hausse des taux hypothécaires, au milieu des craintes croissantes que certaines familles soient confrontées à des coûts mensuels impayables et à la reprise de possession de leur maison.

Le Premier ministre a déclaré que les taux d’intérêt étaient “fixés par la Banque d’Angleterre” et étaient “quelque peu dépendants du marché mondial”.

A Birmingham pour le début de la conférence des conservateurs, Mme Truss a averti les députés rebelles qu’elle ne changerait pas de cap – leur disant que “le statu quo n’est pas une option”.

Mme Truss a déclaré qu’elle restait “absolument déterminée” à abolir le taux d’imposition sur le revenu de 45p pour les riches – mais a refusé de s’engager à augmenter les prestations en fonction de l’inflation.

“C’est quelque chose que la secrétaire au travail et aux pensions examine actuellement, elle prendra donc une décision à ce sujet et nous l’annoncerons cet automne”, a-t-elle déclaré.

La conférence démarre alors que le dernier sondage d’Opinium place les travaillistes à 46%, soit 19 points d’avance sur les conservateurs à 27%.

Sir Keir Starmer a exhorté les rebelles conservateurs alarmés par les réductions d’impôts à travailler avec les travaillistes pour les vaincre aux Communes.

« L’économie n’est pas une expérience de laboratoire pour les scientifiques les plus fous du Parti conservateur », écrit-il dans le Télégraphe du dimanche. “Il y a beaucoup de députés conservateurs décents qui le savent.”

L’ancien ministre du cabinet Michael Gove a déclaré dimanche à la BBC que Mme Truss devait “corriger” les erreurs commises dans le mini-budget, affirmant que le public était désespéré d’être “rassuré” par le gouvernement.

M. Gove a déclaré qu’il était “profondément” inquiet d’emprunter de l’argent pour payer des réductions d’impôts – affirmant que ce n’était “pas conservateur”. Il a affirmé que l’abolition du taux d’imposition de 45 pence montrait « les mauvaises valeurs ».

L’ancien collègue de Mme Truss – qui n’a pas dit s’il pouvait se rebeller contre les réductions d’impôts à la Chambre des communes – a ajouté: “Un certain nombre d’erreurs ont été commises … mais il y a de la place et du temps pour les corriger et les corriger.”

L’ancien député conservateur Nick Boles a déclaré que le parti “a sauté plus loin vers la droite que même Jeremy Corbyn n’était vers la gauche”, ajoutant: “C’est là qu’il n’y a littéralement aucun électeur – c’est ce qui est extraordinaire.”

Les députés conservateurs ont dit L’indépendant que des discussions sont déjà en cours sur la manière de remplacer Mme Truss. “Ce n’est pas ridicule de suggérer qu’elle pourrait être partie à Noël”, a déclaré un député d’arrière-ban.

Les discussions ont déjà commencé sur l’éventuel « couronnement » d’un seul candidat – comme cela s’est produit avec Michael Howard en 2003 – pour retirer la décision des mains des membres.