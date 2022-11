Liz Truss avec de la laitue riante à brûler comme effigie Bonfire Night

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancienne première ministre Liz Truss avec une laitue qui rit sur son épaule a été dévoilée comme la célébrité par l’Edenbridge Bonfire Society.

L’effigie de 11 mètres de haut tient une boîte en carton contenant une carte de départ et une copie du livre Guinness des records en référence à son record en tant que Premier ministre le plus court.

Il contient également un exemplaire de son mini-Budget, une casquette rouge Make Britain Great Again, un T-shirt avec le slogan “I am a fighter, not a quitter”, et un chèque de 115,00 £ en référence à la perpétuelle financement accordé aux anciens premiers ministres.

La boîte elle-même a un grand U à l’envers avec les mots “This Way Up” dans le mauvais sens et les mots “Oh Dear Oh Dear Oh Dear Packaging Ltd” faisant référence aux paroles du roi Charles à Truss lorsqu’elle est arrivée pour le rencontrer.

La laitue sur son épaule, qui pleure de rire, fait référence à une diffusion en direct d’une laitue dirigée par le Étoile quotidienne ce qui suggérait que le légume durerait plus longtemps que Mme Truss au pouvoir.

Le légume, connu sous le nom de Liz Lettuce, a survécu à la troisième femme Premier ministre du Royaume-Uni, éclatant de honte mondiale pour Mme Truss alors que plus de 20 000 personnes regardaient la diffusion en direct du journal qui jouait de la musique de fête et affichait des lumières disco après avoir annoncé sa démission.

Le gars d’Edenbridge est devenu un moment fort de la saison des feux de joie avec des personnalités publiques précédentes ridiculisées, notamment John Bercow, Boris Johnson, Harvey Weinstein, Donald Trump, Katie Hopkins, Russell Brand, Jonathan Ross, les deux Blairs, Katie Price, Wayne Rooney, Lance Armstrong, Anne Robinson et Saddam Hussein.

Un feu de joie Liz Truss porte un t-shirt avec le slogan “Je suis un combattant, pas un lâcheur” (PENNSYLVANIE)

La société, une organisation à but non lucratif qui vise à collecter plus de 5 000 £ pour des œuvres caritatives locales, existe depuis plus de 90 ans et a même figuré sur des clips de Pathe News datant des années 1950. Winston Churchill est l’une des nombreuses personnalités célèbres à avoir ouvert les célébrations nocturnes du feu de joie de la ville de Kent.

Le court mandat de Liz Truss a été caractérisé par des revirements, le chaos du marché et le chaos. Son mini-budget aux côtés du chancelier et ami de longue date Kwasi Kwarteng a fait chuter la livre à son plus bas niveau par rapport au dollar de l’histoire, tandis que les taux hypothécaires ont grimpé en flèche pour les propriétaires à travers le pays. Elle a fini par limoger son M. Kwarteng avant de nommer Jeremy Hunt qui a inversé la majeure partie du budget.

Edenbridge se moque de célébrités infâmes depuis plus de 20 ans, y compris les anciennes cibles de Boris Johnson et Donald Trump (PENNSYLVANIE)

Plus tard, elle s’est excusée pour les “erreurs” commises dans le budget avant que d’autres drames n’atterrissent à sa porte lorsque sa secrétaire à l’intérieur, Suella Braverman, a démissionné après avoir envoyé des documents sensibles à son courrier électronique personnel.

Accrochée à un fil, Mme Truss a fait face à plus de misère après avoir affirmé que les whips conservateurs avaient physiquement malmené et intimidé des députés d’arrière-ban pour qu’ils soutiennent l’administration du premier ministre. Ces allégations ont ensuite été confirmées comme non fondées.

Un ancien ministre travailliste a exhorté le vice-président à ouvrir une enquête, et un député conservateur a qualifié le chaos à la Chambre des communes d’« inexcusable » et de « honte absolue ».

Elle a démissionné le lendemain après seulement 45 jours de mandat.