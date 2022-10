Liz Truss attaque les “syndicats militants, les négationnistes du Brexit” et les groupes verts comme une “coalition anti-croissance”

Liz Truss a attaqué les «syndicats militants, les négationnistes du Brexit» et les militants écologistes comme des éléments d’une «coalition anti-croissance» retenant la Grande-Bretagne.

Dans son discours de conférence – perturbé par les manifestants de Greenpeace – la Première ministre a également tourné le feu contre les « têtes parlantes » et les « groupes de réflexion », alors qu’elle s’efforce de définir son plan de croissance.

Elle a accusé ses adversaires d’être obsédés par « plus de taxes, plus de réglementation et plus d’ingérence, les qualifiant également d’« ennemis de l’entreprise » et disant : « Trop, faux, faux ».

Mme Truss a déclaré aux fidèles conservateurs : « Je ne permettrai pas à la coalition anti-croissance de nous retenir.

“Les travaillistes, les Lib Dems, le SNP, les syndicats militants, les groupes d’intérêts déguisés en groupes de réflexion, les têtes parlantes, les négationnistes du Brexit, Extinction Rebellion – et certaines des personnes que nous avions dans la salle plus tôt.”

Le Premier ministre a affirmé que la coalition anti-croissance « ne comprend tout simplement pas », parce qu’elle n’a aucun intérêt à savoir qui paie ses salaires – ou à quel point il est frustrant d’avoir des routes bloquées par des manifestants.

Et elle a exhorté le public à ne pas considérer ces groupes comme des héros, car les vrais héros sont les personnes qui vont travailler et aident l’économie à se développer.

Dans le discours de 35 minutes, à la fin d’une conférence désastreuse déchirée par des demi-tours et des querelles publiques, Mme Truss a déclaré qu’elle avait “trois priorités”, ajoutant: “Croissance, croissance et croissance”.

Elle a défini les objectifs des réformes controversées à venir, pour déchirer les règles qui signifient que “les décisions prennent trop de temps”, les infrastructures sont “retardées pendant des années et des années” et “les maisons ne sont pas construites”.

Il y avait une promesse de changer un pays « réticent à faire les choses différemment », promettant également des services de garde d’enfants plus abordables et des signaux de téléphonie mobile et haut débit ultrarapides pour tous.

Mme Truss a défendu la réduction des impôts comme «la bonne chose à faire moralement et économiquement» – après avoir été forcée d’abandonner la suppression du taux d’imposition de 45p pour les plus hauts revenus après une révolte conservatrice.

« Moralement, parce que l’État ne dépense pas son propre argent : il dépense l’argent du peuple », a-t-elle déclaré lors de la conférence.

« Économiquement, parce que si les gens gardent plus de leur propre argent, ils sont inspirés à faire plus de ce qu’ils font le mieux – c’est ce qui fait croître l’économie.

« Lorsque le gouvernement joue un rôle trop important, les gens se sentent plus petits. Des impôts élevés signifient que vous pensez qu’il vaut moins la peine de travailler cette heure supplémentaire, d’aller chercher un meilleur emploi ou de créer votre propre entreprise.

Mais Rachel Reeves, la chancelière fantôme du Labour, a déclaré que Mme Truss ne pouvait pas échapper à une crise économique “faite à Downing Street, payée par les travailleurs confrontés à des hypothèques plus élevées et à des coûts en flèche”.

“Elle a été au cœur de la construction d’une économie conservatrice qui a conduit à la stabilité des salaires et à la faible croissance qu’elle a soulignée aujourd’hui”, a déclaré Mme Reeves.

“La chose la plus importante que le Premier ministre puisse faire en ce moment pour stabiliser l’économie est d’annuler immédiatement le budget kamikaze de son gouvernement lorsque le Parlement reviendra la semaine prochaine.”