Liz Truss appellera à l’unité européenne sur la migration et l’énergie au sommet de Prague

Liz Truss exhortera les dirigeants européens à s’unir pour “s’attaquer aux causes fondamentales” des défis liés à l’énergie et à la migration après des jours passés à faire face à des divisions au sein de son gouvernement.

La Première ministre participera jeudi à un sommet des dirigeants européens à Prague, avec le président français Emmanuel Macron parmi ceux qu’elle devrait rencontrer.

Mme Truss se rend en République tchèque pour la réunion de la Communauté politique européenne après une conférence difficile du Parti conservateur dominée par des divisions internes et une opposition d’arrière-ban à certaines de ses politiques clés.

Elle devrait rencontrer le Premier ministre français pour une réunion bilatérale, après s’être entretenue avec lui lors d’un sommet de l’ONU à New York le mois dernier.

Downing Street a déclaré que les entretiens de Mme Truss avec M. Macron et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se concentreront sur la migration et viseront à assurer des progrès dans les opérations conjointes visant à perturber les gangs de trafiquants de personnes.

Le numéro 10 ajoute que le Premier ministre encouragera également les pays à agir plus rapidement pour mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des approvisionnements énergétiques russes à la lumière de sa nouvelle invasion de l’Ukraine.

Mme Truss devrait déclarer lors de la séance plénière d’ouverture à Prague : « L’Europe est confrontée à sa plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Et nous y avons fait face avec unité et détermination.

“Nous devons continuer à rester fermes – pour faire en sorte que l’Ukraine gagne cette guerre, mais aussi pour faire face aux défis stratégiques qu’elle a exposés.”

Mme Truss cherchera à souligner le rôle du Royaume-Uni dans les affaires européennes – y compris l’Ukraine – malgré son départ de l’UE, a déclaré Downing Street.

Le Premier ministre dira : « La menace a été laissée pourrir pendant bien trop longtemps. Maintenant, enfin, nous nous attaquons de front à l’agression de Poutine.

“Et nous devrions adopter la même approche avec d’autres défis qui nous attendent – y compris des problèmes régionaux de longue date comme l’énergie et la migration.

“Au lieu de l’ancienne approche qui ne s’occupait que des symptômes, il est temps de s’attaquer aux causes fondamentales.”

Mme Truss devrait rejoindre le Premier ministre tchèque Petr Fiala pour un déjeuner de travail.

En tant que ministre des Affaires étrangères, elle était sceptique quant au sommet prévu, sa décision d’y assister a donc causé une certaine surprise.