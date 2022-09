Liz Truss « annoncera une réduction des droits de timbre dans un mini-budget »

Le gouvernement est sur le point de réduire les droits de timbre dans le cadre de la tentative de Liz Truss de stimuler la croissance dans un mini-budget plus tard cette semaine, selon des informations.

Le plan économique, qui sera dévoilé vendredi par le chancelier Kwasi Kwarteng, vise à stimuler la croissance du marché immobilier et à aider davantage de jeunes à acheter leur première maison.

Des sources de Whitehall ont déclaré Les temps que les réductions des droits de timbre étaient le « lapin » du mini-budget et que les responsables gouvernementaux travaillaient sur les plans depuis plus d’un mois. Les critiques ont déclaré que cette décision rendrait la crise du logement “encore pire”.

Commentant les informations sur la réduction des droits de timbre, le député libéral démocrate et ancien chef du parti Tim Farron a tweeté: «Comment aggraver encore la crise du logement en Cumbrie: donner une incitation supplémentaire aux gens pour qu’ils achètent des maisons dont ils n’ont pas besoin, les poussant même encore plus hors de portée de ceux qui en ont besoin.

Cela survient alors que le prix moyen des maisons au Royaume-Uni a bondi de 15,5% par an en juillet, marquant la plus forte augmentation en 19 ans, selon les chiffres officiels.

L’augmentation en pourcentage était environ le double du taux enregistré en juin, lorsque la valeur d’une propriété typique a augmenté de 7,8 % par an.

L’ancien chancelier Rishi Sunak a introduit un congé de droit de timbre en 2020 dans le but de protéger le marché immobilier de l’impact de la pandémie.

Le relèvement du seuil de paiement du droit de timbre de 125 000 £ à 500 000 £ a coûté 6,4 milliards de £ au Trésor, et les économistes ont déclaré que la politique faisait plus de mal que de bien aux acheteurs.

Alors que l’allégement fiscal a stimulé le nombre de ventes de maisons, les experts ont déclaré que toutes les économies réalisées par les acheteurs ont été englouties par la hausse des prix des maisons, qui ont été poussées à la hausse en raison de la mesure.

Les critiques ont également déclaré que cette décision punissait les primo-accédants en augmentant la concurrence et en envoyant les prix de l’immobilier encore plus hors de leur portée.

George Dibb, chef du Centre pour la justice économique du groupe de réflexion IPPR, a déclaré à propos de la politique de M. Sunak: «Même avant la pandémie, les prix de l’immobilier au Royaume-Uni étaient trop élevés pour la plupart des gens – pourtant, la suspension des droits de timbre a encore fait grimper les prix.

“Monter sur l’échelle du logement est maintenant plus difficile que jamais, et ceux qui luttent pour épargner pour un dépôt seront à juste titre en colère que les politiques gouvernementales aient rendu cela encore plus difficile.”

Mme Truss a déclaré qu’elle était prête à être un Premier ministre impopulaire pour apporter des mesures qui, selon elle, feront croître l’économie, admettant que ses réductions d’impôts profiteront de manière disproportionnée aux riches.

Mardi, elle a confirmé qu’elle annulerait la hausse de l’assurance nationale et supprimerait l’augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés.

Elle a également confirmé un plan visant à supprimer le plafond des bonus des banquiers, affirmant qu’elle devait prendre des “décisions difficiles” dans le cadre de son pari politique et économique pour se concentrer sur la croissance.