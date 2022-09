Liz Truss annoncée comme Premier ministre

Liz Truss a remporté le concours pour devenir le nouveau Premier ministre en battant son rival Rishi Sunak. Dans son discours de victoire, elle s’est engagée à “livrer, livrer, livrer” à Downing Street.

Elle a obtenu le soutien de plus de 81 000 membres du parti pour devenir la nouvelle chef du Parti conservateur.

L’annonce a été faite au Queen Elizabeth II Centre de Westminster.

Mme Truss sera le quatrième Premier ministre conservateur depuis 2016, lorsque David Cameron a démissionné après avoir perdu le vote sur le Brexit. Mais on ne lui demandera de former un gouvernement que demain, lors de sa visite à la reine à Balmoral.

On s’attendait à ce que Mme Truss gagne après que les sondages aient suggéré qu’elle était la favorite du concours pour remplacer Boris Johnson.

Une annonce sur l’aide aux factures d’énergie des ménages sera faite dans quelques jours, a-t-elle promis. On pense qu’elle envisage de les geler sous une forme ou une autre dans le but d’alléger le fardeau de millions de personnes cet hiver.

Mais elle a également averti qu’il y aura des décisions difficiles à prendre alors que le gouvernement est aux prises avec une crise croissante du coût de la vie. Toutes ces décisions ne seront pas populaires, a-t-elle déclaré.

Elle a également défendu son projet de réduire les impôts, même si cette décision aiderait beaucoup plus les hauts revenus que les moins aisés. Elle a insisté sur le fait qu’une telle réduction serait “équitable” car les plus hauts revenus paient globalement plus d’impôts.

Mme Truss soutient que la réduction des impôts augmentera les revenus à long terme, en partie parce qu’elle encouragera davantage d’entreprises à investir au Royaume-Uni. “Regarder tout à travers le prisme de la redistribution, je crois, est une erreur”, a-t-elle déclaré dimanche. “Parce que ce que je veux, c’est faire croître l’économie et la croissance de l’économie profite à tout le monde.”

Plus suit…