Liz Truss affirme bizarrement que « nous avons besoin de plus de GB News » lors de la conférence conservatrice | Nouvelles

Liz Truss a bizarrement affirmé que « nous avons besoin de plus de GB News » alors qu’elle ouvrait son discours à la conférence des conservateurs.

L’ancien Premier ministre s’est adressé lundi 2 octobre aux membres du Parti conservateur à Manchester, soutenant la chaîne d’information moins d’une semaine après la suspension de Laurence Fox et du présentateur Dan Wootton après que Fox ait tenu une série de remarques sur la correspondante politique Ava Evans.

« À mon avis, nous avons besoin de plus de journalisme économique et de plus de GB News », a déclaré Mme Truss.

« Remettre en question l’orthodoxie, diffuser le bon sens et transformer notre paysage médiatique. Tant que cela peut continuer.