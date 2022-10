Liz Truss admettra que ses plans pour stimuler l’économie causeront des “perturbations”

Liz Truss est sur le point d’admettre que sa volonté de croissance économique causera des “perturbations”, même si elle avertira que continuer à “dériver et à retarder” serait pire.

Dans son premier discours de conférence conservateur en tant que chef, elle défendra sa «nouvelle approche» qui, selon elle, «libérera tout le potentiel de notre grand pays».

Mais le Premier ministre aura du mal à remonter le moral des conservateurs lors d’une conférence qui a commencé par un revirement embarrassant sur une politique fiscale cruciale et a vu la dissidence retentissante du cabinet et la menace d’un autre grand parti divisé sur le niveau des avantages.

Mme Truss dira au public de Birmingham qu’elle espère créer une “nouvelle Grande-Bretagne pour une nouvelle ère” avec un programme de croissance sans vergogne.

Elle répétera son intention d’aller de l’avant contre l’opposition bien qu’elle n’ait abandonné que deux jours plus tôt une réduction d’impôt prévue après une réaction accablante du marché, qui a fait chuter la livre sterling.

Le Premier ministre dira : « Pendant trop longtemps, notre économie n’a pas progressé aussi fortement qu’elle aurait dû le faire.

« Pendant trop longtemps, le débat politique a été dominé par la façon dont nous distribuons une tarte économique limitée. Au lieu de cela, nous devons faire grossir le gâteau afin que chacun reçoive une plus grande part.

“C’est pourquoi je suis déterminé à adopter une nouvelle approche et à nous sortir de ce cycle d’imposition élevée et de faible croissance. C’est l’objet de notre plan : faire croître notre économie et reconstruire la Grande-Bretagne par la réforme.

Des éléments du plan de Mme Truss ont été définis dans le mini-budget de Kwasi Kwarteng, une déclaration qui a entraîné des turbulences sur le marché et un revirement éventuel du plan visant à supprimer le taux d’impôt sur le revenu de 45 pence pour les hauts revenus.

Ses détracteurs disent qu’elle s’appuie sur l’idéologie discréditée de l’économie du « ruissellement » qui ne fera qu’aggraver les inégalités dans la société et ne fournira pas d’investissements à court terme.

Truss et Kwarteng en visite sur un chantier de construction à Birmingham mardi (Getty)

Mais elle doublera son pari en quête de croissance économique, arguant que c’est la meilleure voie pour sortir de la tempête actuelle.

“L’ampleur du défi est immense”, dira-t-elle.

« La guerre en Europe pour la première fois depuis une génération. Un monde plus incertain au lendemain du Covid. Et une crise économique mondiale.

“C’est pourquoi en Grande-Bretagne, nous devons faire les choses différemment.

“Chaque fois qu’il y a du changement, il y a des perturbations. Tout le monde ne sera pas favorable.

« Mais tout le monde bénéficiera du résultat – une économie en croissance et un avenir meilleur. C’est ce que nous avons un plan clair à réaliser.

Parallèlement aux mesures visant à stimuler la croissance, Mme Truss insistera sur le fait qu’elle gardera une emprise de fer sur les finances du pays, avec un État plus maigre offrant un bon rapport qualité-prix pour l’argent des contribuables.

Elle dira : « C’est un grand pays. Mais je sais que nous pouvons faire mieux et que nous devons faire mieux.

«Nous avons d’énormes talents à travers le pays. On n’en fait pas assez. Pour y parvenir, nous devons faire bouger la Grande-Bretagne. Nous ne pouvons plus avoir de dérive et de retard en ce moment vital. »