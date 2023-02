Liz Truss admet qu’elle n’a pas compris le problème des pensions de la “poudreuse”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Liz Truss a admis qu’elle ne savait rien de la «poudrière» des engagements de retraite avant son mini-budget désastreux – affirmant que c’était le principal facteur de la tourmente qui a fait tomber son poste de premier ministre.

L’ancien Premier ministre a blâmé les responsables de Whitehall pour le désordre économique de l’automne, a juré de continuer à se battre pour des réductions d’impôts et a nié toute ambition de revenir au n ° 10 lors de sa première interview depuis sa sortie.

Mme Truss a également révélé que son poste de Premier ministre était condamné à partir du moment où elle s’est sentie obligée de licencier son chancelier Kwasi Kwarteng lors de son entretien avec Le spectateur.

L’ancienne dirigeante conservatrice était également impénitente face à sa série de réductions d’impôts non financées, reprochant à l’Office for Budget Responsibility (OBR) de ne pas avoir fourni de prévisions suffisamment optimistes.

Mme Truss a également suggéré que les responsables de la Banque d’Angleterre et du Trésor étaient à blâmer pour ne pas avoir signalé les problèmes – affirmant qu’elle n’avait jamais été informée du risque d’investissement axé sur le passif (LDI) pour les pensions.

L’ex-Premier ministre a admis qu’elle “ne connaissait pas l’existence des ILD – qui s’est avéré être le principal problème”. Elle a dit que M. Kwarteng “n’était pas informé de cela non plus” – affirmant qu’ils auraient même retardé leur mini-budget radical s’ils avaient compris le problème.

La Banque d’Angleterre a pris des mesures d’urgence pour acheter des obligations à la suite du fiasco du mini-budget qui a laissé certains fonds de pension au bord de l’effondrement, certains fonds dépendant du LDI et donc vulnérables à la panique du marché.

Mme Truss était également sans vergogne d’essayer d’abolir le taux d’imposition maximal de 45p pour aider les déjà riches – une décision qu’elle a été forcée d’abandonner après un tollé de ses propres députés.

Lorsqu’on lui a demandé si elle regrettait d’avoir tenté de supprimer le taux d’imposition le plus élevé, elle a déclaré: «Nous pourrions tous penser des choses différentes avec le recul, et peut-être que c’était un pont trop loin – mais je ne suis pas convaincue que c’était une solution miracle, que tout irait aurait été bien si nous n’avions pas fait cela.

La principale conservatrice a également insisté sur le fait qu’elle continuerait de plaider en faveur de réductions d’impôt généralisées à tous les niveaux. « Pourquoi n’avons-nous pas eu gain de cause ces dix dernières années ? … Nous avons essayé d’apaiser un grand nombre de distributeurs.

Mme Truss a déclaré qu’elle avait décidé de licencier M. Kwarteng après avoir reçu “de sérieux avertissements de hauts fonctionnaires selon lesquels il pourrait y avoir un effondrement potentiel du marché la semaine suivante si je n’agissais pas”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait perdu toute autorité lorsqu’elle l’a remplacé par Jeremy Hunt, Mme Truss a concédé: “Eh bien oui, et je pense que c’était probablement le cas. Évidemment, en regardant en arrière, d’où nous sommes assis maintenant, je peux voir cela.

« À l’époque, je me disais simplement : ‘comment puis-je m’assurer qu’il n’y a pas d’effondrement du marché ?’ Je n’étais donc pas vraiment concentrée sur mon avenir à long terme », a-t-elle ajouté.

Sur son amitié avec M. Kwarteng, elle a ajouté : « Je considère Kwasi comme un ami et ce qui s’est passé : c’était une décision difficile. Était-ce la bonne décision [to sack him]? C’est très difficile à dire.

Mme Truss a toujours “un demi-espoir” de pouvoir diriger les conservateurs dans l’opposition après les prochaines élections, ont affirmé des alliés ce week-end. Des partisans fidèles ont formé le Conservative Growth Group (CGG) et ont relancé WhatsApp, un groupe issu de sa campagne à la direction.

Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait redevenir Premier ministre, Mme Truss a répondu «non» et a ajouté qu’elle «soutiendra» Rishi Sunak des banquettes arrière.

“Je veux vraiment faire partie de la promotion d’un programme de croissance”, a-t-elle déclaré. «Je veux définitivement continuer en tant que député. Je pense que nous devons commencer à construire une base intellectuelle plus solide. Mais je ne suis pas désespéré de revenir dans le n ° 10, non.

Les députés conservateurs soutenant Sunak ont ​​rejeté l’idée d’un retour comme un “fantaisie” et se sont moqués de la défense de son poste de premier ministre en la qualifiant de “délirant” et de “raisins aigres”. Un haut responsable du parti a déclaré L’Indépendantt elle aurait dû “garder la tête baissée et rester fidèle”.