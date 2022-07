Liz Truss admet qu’elle a eu tort de voter Remain et insiste sur le fait qu’elle est la meilleure candidate pour offrir des opportunités au Brexit

LIZ Truss a admis aujourd’hui qu’elle avait eu tort de voter Remain et a martelé ses références en tant que meilleure candidate pour entretenir la flamme du Brexit.

La candidate à la direction des conservateurs a écarté les points d’interrogation sur sa condamnation après avoir changé d’allégeance depuis le référendum de 2016.

Liz Truss quittant sa maison ce matin 1 crédit

Elle se présente avec empressement comme une Brexiteer née de nouveau pour gagner les membres conservateurs largement votants qui décideront du prochain Premier ministre britannique.

Rishi Sunak, qui a voté Leave, a militarisé la différence et nargué la ministre des Affaires étrangères à propos de son passé à la fois en tant que Reste et en tant que Lib Dem.

Mais interrogée sur sa décision aujourd’hui, Mme Truss a déclaré à la BBC: “J’ai pleinement embrassé le choix que le peuple britannique a fait.

“J’avais tort et je suis prêt à admettre que j’avais tort. Certains des présages de malheur ne se sont pas produits et à la place, nous avons en fait ouvert de nouvelles opportunités.”

Bien que six ans après le référendum, la question du Brexit et de la manière de saisir ses opportunités restera un élément clé des dernières étapes de la course à la direction.

Des pans entiers de la base conservatrice saluent toujours Boris Johnson comme le sauveur du Brexit pour l’avoir fait franchir la ligne après son triomphe aux élections générales de 2019.

Mme Truss a insisté ce matin sur le fait que, contrairement à l’ancien chancelier mutin, elle souhaitait que BoJo continue à être Premier ministre.

Elle a déclaré: “Je voulais que Boris continue à être Premier ministre. Je pense qu’il a fait un travail fantastique avec les élections de 2019, nous remportant une majorité massive. Il a livré le Brexit, il a livré les vaccins.

“Malheureusement, nous sommes arrivés à une position où il n’a pas obtenu le soutien de notre parti parlementaire.”

Elle a également demandé aux gens d’arrêter de la comparer à Margaret Thatcher.

Mme Truss a déclaré: “Je suis ma propre personne. Je viens d’un milieu très différent. J’ai grandi dans le Yorkshire.”