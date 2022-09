Liz Truss admet que les pourparlers avec les États-Unis sur l’accord de libre-échange ne reprendront pas avant des années

Les négociations sur l’accord commercial du Brexit avec les États-Unis ne reprendront pas avant des années, a concédé Liz Truss.

La Première ministre a fait cet aveu alors qu’elle s’envolait pour New York pour une rencontre avec Joe Biden mercredi.

Les Brexiteeers ont affirmé qu’un accord avec les États-Unis serait facile à obtenir et ont suggéré que c’était un avantage majeur de quitter l’union douanière de l’UE.

Mais s’exprimant dans la nuit de son vol pour New York, la Première ministre a minimisé l’idée et a déclaré aux journalistes qu’elle ne s’attendait pas à ce que les pourparlers reprennent avec le gouvernement de Joe Biden.

Elle a déclaré que sa priorité était plutôt de conclure des accords avec l’Inde et les États du Golfe, ainsi que de rejoindre un bloc commercial du Pacifique.





Il n’y a actuellement aucune négociation en cours avec les États-Unis et je ne m’attends pas à ce qu’elles commencent à court ou moyen terme. Liz Truss

“Il n’y a actuellement aucune négociation en cours avec les États-Unis et je ne m’attends pas à ce qu’elles commencent à court ou moyen terme”, a-t-elle déclaré.

Interrogés sur les commentaires, les responsables du n ° 10 n’ont pas nié que Mme Truss concédait effectivement qu’il faudrait des années avant que les pourparlers avec la Maison Blanche ne reprennent.

Theresa May et Boris Johnson ont fortement courtisé l’ancien président américain Donald Trump dans l’espoir qu’il signerait un accord avec eux et leur donnerait une supposée victoire au Brexit.

Mais M. Biden a effectivement gelé les négociations – et a également soulevé des inquiétudes quant à l’impact de la politique de Brexit du gouvernement britannique sur le processus de paix du territoire.

Il s’est également concentré sur la signature d’accords commerciaux avec d’autres pays, adoptant en mai un nouvel accord avec les 12 mêmes nations indo-pacifiques que Mme Truss souhaite cibler.

La situation politique aux États-Unis pourrait ou non changer après 2024. M. Trump devrait chercher à se présenter à nouveau pour le parti républicain d’opposition.

S’exprimant mardi matin, la secrétaire à la Culture, Michelle Donelan, a déclaré à Sky News: “Le Premier ministre et le président se réuniront cette semaine, ils parleront de diverses questions, y compris d’éventuels accords commerciaux. Voyons donc ce qui en sortira Rencontre.”

Mais pressée de savoir si des négociations commerciales auraient lieu, elle a déclaré: “Le but de cette réunion n’est pas de conclure un accord commercial. Il s’agit de la première réunion bilatérale entre le Premier ministre nouvellement élu et le président des États-Unis.”

La réunion a été reportée après l’annulation d’une précédente réunion bilatérale prévue avant les funérailles de la reine.

Lors de la dernière visite de Boris Johnson aux États-Unis en tant que Premier ministre, M. Biden a minimisé la possibilité d’un accord avec le Royaume-Uni et a mis en garde le gouvernement britannique contre la falsification des “accords irlandais” au milieu d’une dispute sur le protocole post-Brexit.

M. Johnson a menacé d’annuler unilatéralement certaines parties de l’accord sur le Brexit, en violation du droit international – une politique que Mme Truss a déclaré qu’elle poursuivrait.

Joe Biden (James Manning/AP) (PA)

Pendant son séjour à New York, Mme Truss devrait également s’entretenir avec le président français Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen de l’UE, qui devraient mettre en évidence les problèmes du Brexit.

Mme Truss rencontrera M. Macron mardi, avant de voir M. Biden et Mme von der Leyen mercredi. Elle devait s’entretenir avec le président américain en Grande-Bretagne au cours du week-end lors de sa visite pour les funérailles de la reine, mais la réunion a été reportée.

Le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre du Labour, David Lammy, qui assistait également à l’assemblée générale de l’ONU, a déclaré: “Après avoir été snobée par l’administration Biden au cours de ses premières semaines au pouvoir, Liz Truss doit de toute urgence prendre conscience des dégâts que son approche imprudente de la politique étrangère est faire à l’intérêt national du Royaume-Uni.

“Le Premier ministre doit utiliser l’Assemblée générale des Nations Unies pour ramener le Royaume-Uni du froid et commencer à reconstruire l’influence diplomatique de notre pays.”