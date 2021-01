Mme Truss a rejoint le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Covey, pour reconnaître que le départ du Royaume-Uni de l’UE avait joué un rôle dans la perturbation, la mettant en désaccord avec M. Lewis, le secrétaire d’Irlande du Nord, qui a déclaré que les perturbations causées par le coronavirus avant Noël étaient uniquement responsable de la pénurie de certains produits alimentaires et n’a «rien à voir avec la sortie de l’UE».

Mais M. Coveney a dit à ITV Peston: « Je ne pense pas que ce soit seulement à voir avec Covid-19, bien que cela n’aide certainement pas.

«Les rayons des supermarchés étaient pleins avant Noël et il y a maintenant des problèmes en termes de chaînes d’approvisionnement. C’est donc clairement un problème lié au Brexit et cela fait partie de la réalité du Royaume-Uni qui est maintenant en dehors non seulement de l’Union européenne mais de l’union douanière et le marché unique également.

« L’Irlande du Nord a bien sûr un traitement spécial et nous avons fait un énorme effort pour essayer de minimiser ces contrôles et cette perturbation, mais néanmoins c’est là et très réel. »

Lorsqu’elle a été interrogée sur l’affirmation de M. Coveney selon laquelle la pénurie de marchandises n’a pas à voir avec les accords du Brexit ainsi qu’avec Covid-19, a déclaré Mme Truss. Peston: « Eh bien, je pense que c’est dû à ces deux problèmes.

« Nous avons toujours été clairs sur le fait que nous quittons le marché unique, nous quittons l’union douanière, il y aurait des processus à entreprendre ».

Mais elle a déclaré que « les prédictions d’armageddon » sur le Brexit « n’ont tout simplement pas eu lieu » et que « nous assistons maintenant à un flux plus rapide de marchandises en Irlande du Nord et que les rayons des supermarchés sont approvisionnés ».

« Bien sûr, il y aura toujours une période d’ajustement pour les entreprises », a-t-elle ajouté.

Mardi, M. Lewis a déclaré que les pénuries de certains produits dans les semaines qui ont suivi la fin de la période de transition post-Brexit le 31 décembre étaient dues aux effets d’entraînement du commerce britannique avec l’Europe continentale temporairement interrompus en raison des préoccupations concernant la nouvelle variante Kent de coronavirus.

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: « C’est en fait quelque chose que nous avons vu dans d’autres régions du Royaume-Uni également, rien à voir avec la sortie de l’UE, rien à voir avec le protocole nord-irlandais mais en fait avec certains des défis que nous avons vus avec Covid au port de Douvres juste avant Noël et l’impact que cela a eu sur les lignes d’approvisionnement.

« Je dois dire que les lignes d’approvisionnement des supermarchés pour le moment sont en bon état. »

Le protocole d’Irlande du Nord entre le Royaume-Uni et l’UE exige des certifications sanitaires pour les produits alimentaires d’origine animale entrant en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni.

Mercredi, M. Coveney a déclaré que l’accord de divorce sur le Brexit conclu avec l’UE par la Première ministre de l’époque, Theresa May, aurait entraîné une séparation moindre de l’Irlande du Nord du Royaume-Uni.

« Il y avait une opportunité pour un type très différent de Brexit qui aurait évité une grande partie des perturbations commerciales que nous connaissons actuellement et les gens ont choisi de ne pas saisir cette opportunité », a-t-il déclaré.