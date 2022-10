Liz Truss accusée de “se cacher” après avoir envoyé Penny Mordaunt affronter des députés à sa place

La Première ministre Liz Truss a été accusée aujourd’hui de “se cacher” de l’examen après avoir esquivé des questions à la Chambre des communes, envoyant Penny Mordaunt à sa place.

Il y a eu des rires bruyants et dérisoires des bancs travaillistes alors que Mme Mordaunt a déclaré aux députés que le Premier ministre ne pouvait pas se présenter pour répondre à une question urgente sur la crise économique résultant de son mini-budget bâclé parce qu’elle était “détenue pour des affaires urgentes”.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que Mme Truss devrait faire preuve de leadership en ce moment, mais a déclaré aux députés: “La dame n’est pas pour se présenter.”

Sir Keir a remercié Mme Mordaunt d’avoir répondu à une question adressée au Premier ministre en plaisantant: “Je suppose que sous ce gouvernement conservateur, tout le monde peut être premier ministre pendant 15 minutes.”

Le dirigeant travailliste a ajouté : « Il est temps que les dirigeants dirigent. Mais où est le premier ministre ? Se cacher, esquiver les questions, avoir peur de son ombre. La dame n’est pas pour se présenter.

Des cris de “où est-elle?” et “faible” a pu être entendu aux Communes après que Mme Mordaunt est apparue à la boîte d’expédition à la place du Premier ministre.

Et il y a eu des rires sur les bancs travaillistes lorsque le chef des Communes a déclaré: «Avec mes excuses au chef de l’opposition et à la Chambre, le Premier ministre est détenu pour des affaires urgentes… et j’ai bien peur que vous deviez vous contenter de moi. ”

Mais Mme Mordaunt a fait fi des railleries en disant aux députés: “Je pense qu’en termes de performance de l’opposition, je pense que Larry le chat pourrait leur donner du fil à retordre.”

Mordaunt affirme que Larry le chat serait plus performant au gouvernement que le parti travailliste.mp4

Sir Keir a déclaré que Mme Truss n’avait plus de mandat et avait laissé un “vide” au lieu de diriger au sommet du gouvernement.

Il a déclaré aux Communes: «Le moment est venu de diffuser des messages cohérents. Mais qu’obtenons-nous ?

« Un Premier ministre disant qu’il n’y a absolument aucune réduction des dépenses, un chancelier disant qu’il y aura des coupes. Un premier ministre disant qu’elle est en charge, un chancelier qui pense qu’il est le PDG et qu’elle n’est que la présidente.

« Comment la Grande-Bretagne peut-elle obtenir la stabilité dont elle a besoin alors que tout ce que le gouvernement propose est un chaos grotesque ? Comment la Grande-Bretagne peut-elle obtenir la stabilité dont elle a besoin, alors qu’au lieu de leadership, nous avons ce vide absolu ?

“Comment la Grande-Bretagne peut-elle obtenir la stabilité dont elle a besoin alors que le Premier ministre n’a aucun mandat de son parti et aucun mandat du pays?”