Liz Truss accusée de « black ops » alors que la lutte désespérée pour rester dans la course à la direction des conservateurs commence

Liz Truss a été accusée de « black ops » dans sa lutte désespérée pour rester dans la course à la direction des conservateurs, en tant qu’alliée frappant les députés qui ont rompu leurs promesses de voter pour elle.

Deux principaux partisans du secrétaire aux Affaires étrangères ont qualifié la principale rivale Penny Mordaunt d’inapte à être Premier ministre, la compétition devenant plus méchante – sapant sa prétention de mener une campagne propre.

Les luttes intestines des conservateurs surviennent alors qu’un haut partisan de Truss a révélé sa frustration envers les députés qui n’ont pas voté pour elle comme promis, racontant L’indépendant: “C’est l’électorat menteur le plus fourbe que vous ayez jamais rencontré.”

David Frost a accusé Mme Mordaunt de ne pas avoir «maîtrisé les détails» lorsque son adjoint était ministre du Brexit, un point de vue décrit comme «un facteur important» par Simon Clarke, le secrétaire en chef du Trésor.

Les attaques ont été condamnées par David Davis, l’ancien ministre du cabinet et un partisan de Mordaunt, comme la réponse “d’horlogerie” à la montée en puissance de son candidat.

“Quelqu’un prend de l’avance et semble être le véritable challenger, puis l’opération noire commence, le feu entrant commence”, a déclaré M. Davis. Nouvelles du cielpeu de temps après que Mme Mordaunt ait réduit l’avance de Rishi Sunak.

En revanche, Mme Truss languit à la troisième place avec seulement 64 voix – derrière les 101 pour Mme Sunak et 83 pour Mme Mordant – avant un week-end de débats télévisés en direct décisifs.

Auparavant, la ministre des Affaires étrangères avait haussé les sourcils en promettant un nouveau budget «le premier jour» de sa prise de pouvoir, un événement qui prendrait des semaines de préparation, tout en ne concrétisant pas sa promesse d’un nouveau plan économique.

Sa campagne a bégayé malgré son virage vers la droite en se retirant de la Cour européenne des droits de l’homme et en s’engageant à renoncer aux prélèvements verts sur les factures de carburant.

Une autre alliée de Truss a admis que le prochain tour de lundi sera “absolument critique pour nous”, alors qu’elle a entamé des pourparlers avec Suella Braverman, la candidate évincée, pour tenter d’obtenir l’essentiel de ses 27 voix.

M. Clarke a suggéré que le couple avait “des points de vue partagés sur les questions européennes” – mais Mme Braverman a refusé d’approuver M. Truss et a déclaré qu’elle parlait à tous les camps.

La porte-parole du ministre des Affaires étrangères a fait l’éloge de la candidate vaincue en déclarant : « Suella Braverman a mené une campagne dont elle peut à juste titre être fière. [of].”

Mais Mme Truss devra recueillir la quasi-totalité des 27 voix de Mme Braverman pour combler l’écart avec Mme Mordaunt, dont le soutien a le plus augmenté, de 16 voix, au deuxième tour.

L’ancien secrétaire à la Défense peu connu a également obtenu le coup d’État de l’approbation de Tobias Ellwood, président du comité de la défense des Communes et ancien dirigeant restant.

M. Ellwood a suggéré que Mme Mordaunt était bien placée pour recueillir les 32 voix remportées par Tom Tugendhat – le candidat susceptible d’être éliminé au troisième tour de scrutin de lundi.

Il a souligné leur position commune sur les questions de défense, en disant: “Je vois la possibilité que beaucoup de ceux qui migrent [to Ms Mordaunt] et j’invite Tom Tugendhat lui-même à soutenir Penny.

La première étape du concours ne se terminera que mercredi prochain – à moins que quelqu’un ne se retire – après quoi les membres du parti conservateur choisiront entre les deux candidats survivants.

Un sondage explosif mercredi a donné à Mme Mordaunt une énorme avance parmi la base – qui semble favoriser une rupture nette avec les ministres du cabinet souillés par le règne de Boris Johnson.

Le camp de M. Sunak s’est dit “satisfait” de ses 101 votes et a fait valoir que ses rivaux changeaient de position, selon une source : “Certains des autres candidats commencent maintenant à revenir sur ce qu’ils ont dit auparavant”.

L’ancien chancelier ne participerait pas à “ces jeux amusants que certaines personnes ont suggérés”, a insisté la source – au milieu de suggestions selon lesquelles des votes pourraient être “prêtés” à Mme Truss, pour assommer Mme Mordaunt.

Cela semble de toute façon hautement improbable, étant donné que M. Sunak aurait espéré avoir obtenu beaucoup plus de 101 supporters à ce stade.

Kemi Badenoch reste la rivale de Mme Truss pour être la candidate de la droite du parti, avec 49 voix – tandis que le centriste M. Tugendhat recule, de 37 voix.

Plus tôt, Lord Frost, qui endossera Mme Truss dans les prochains jours, s’en est pris aux capacités de Mme Mordaunt, se disant “assez surpris de sa position dans cette course à la direction”.

“J’ai eu l’impression qu’elle ne maîtrisait pas les détails qui étaient nécessaires dans les négociations de l’année dernière. Elle ne transmettait pas toujours des messages durs à l’Union européenne lorsque cela était nécessaire », a-t-il averti.

Après les résultats du scrutin, M. Clarke a déclaré: «David Frost est une personnalité très importante du parti conservateur. Il a travaillé en étroite collaboration avec tous les acteurs majeurs de cette course. Il a fait connaître son point de vue et je pense que c’est un facteur important.

Lors de son événement de lancement, Mme Truss a été mise au courant du briefing agressif de son équipe, promettant de ne pas faire de “commentaires désobligeants” sur ses rivaux.

Défendant sa décision de ne pas démissionner à cause du scandale Chris Pincher, alors que d’autres membres du cabinet se retiraient, elle a déclaré: “Je suis une personne loyale, je suis loyale à Boris Johnson.”

Mais le général Lord Richard Dannatt, l’ancien chef de l’armée, a qualifié le lancement de « grinçant », racontant Nouvelles GB elle était « entachée de l’héritage de Boris Johnson », en raison de son refus de démissionner.

Mme Braverman a également critiqué Mme Mordaunt pour avoir inséré un langage non sexiste dans le projet de loi sur la maternité, qui faisait à l’origine référence à une personne enceinte et non à une femme enceinte.

“Le ministre responsable n’a pas défendu les femmes et n’a pas réellement reflété les vues d’une grande partie de notre parti sur le fait de vouloir que les femmes soient authentiquement représentées sur le visage du projet de loi et dans la législation.“, elle a dit à Sky News.

Mme Mordaunt a nié l’accusation, insistant sur le fait qu’elle avait modifié le projet de loi “pour utiliser des termes féminins” après qu’il ait été rédigé par quelqu’un d’autre.