Liz Truss accusée d’avoir tiré “pas cher” après avoir refusé de contester la responsabilité des médias dans la chute du Premier ministre

Lorsqu’on a demandé à Liz Truss lors d’un événement conservateur dans le soi-disant « mur rouge » du nord de l’Angleterre qui, selon elle, était à blâmer pour la chute de Boris Johnson, la foule a répondu pour elle.

« Les médias », ont crié plusieurs membres du public en 2019, siège oscillant conservateur Darlington, faisant écho à une accusation populaire auprès des partisans du Premier ministre sortant selon laquelle la couverture médiatique de son comportement enfreignant la loi pendant la pandémie a injustement conduit à sa démission.

Souriant à la réponse de la foule, Mme Truss s’est tournée vers l’hôte de l’événement, Tom Newton Dunn de Talk TV, et a déclaré: “Qui suis-je pour être en désaccord avec cet excellent public?”

La foule a applaudi et la cinquième réunion avec les électeurs dans le cadre de la course à la direction conservatrice en cours s’est poursuivie.

Alors qu’elle quittait la scène à la fin des hustings, Mme Truss, la favorite pour être le prochain Premier ministre britannique, s’est penchée vers M. Newton Dunn et a dit: “Je suis désolée d’avoir été méchante avec les médias.”

Il a répondu: “C’est bon marché et vous le savez.”

Truss parle à la foule à Darlington (Reuters)

Plus tôt dans les hustings, Mme Truss a accusé M. Newton Dunn, ancien rédacteur politique de Le soleilde poser des questions « à gauche ».

L’hôte a commencé à poser une question en comparant les centaines de livres que les promesses de réduction d’impôts de Mme Truss feraient économiser aux travailleurs aux milliers supplémentaires qu’ils pourraient avoir à payer sur les factures d’énergie à partir de l’année prochaine.

« Vous le cadrez d’une manière de gauche, Tom. Tous les médias le font tout le temps, ça me rend folle », a-t-elle lancé, apparemment irritée par la description par M. Newton Dunn des économies d’impôt comme des « cadeaux ».

Cela fait suite à une attaque contre les médias de Mme Truss la semaine dernière, lorsqu’elle a déclaré que son plan de réduction des salaires du secteur public en dehors de Londres avait été “déformé” par des journalistes.

La ministre des Affaires étrangères a renoncé à la politique proposée pour économiser de l’argent en réduisant les salaires des fonctionnaires après qu’une analyse ait révélé que le montant des économies qu’elle prévoyait ne pouvait être réalisé qu’en réduisant également les salaires des infirmières et des enseignants.

Lors des rafles de mardi, Mme Truss a également déclaré qu’elle ne croyait pas que M. Johnson avait induit le Parlement en erreur sur sa connaissance des partis à Downing Street.

Sunak monte sur scène lors de la cinquième course à la direction (Getty)

D’anciens employés de Downing Street prépareraient des preuves du contraire à présenter à la commission parlementaire chargée d’enquêter sur le Premier ministre.

Mme Truss a suivi son rival à la direction Rishi Sunak lors des rafles. L’ancien chancelier a subi des pressions lorsqu’il a été interrogé sur le dicton “celui qui brandit le poignard n’héritera jamais de la couronne” – en référence à l’impact de sa démission sur le poste de premier ministre de M. Johnson.

Les partisans de M. Sunak ont ​​hué la question tandis que l’ancien chancelier a nié avoir “manié le poignard”.

Les sondages à main levée au début et à la fin des hustings ont suggéré qu’environ un tiers de l’auditoire avait décidé pour qui voter dans la course à la direction sur la base de la discussion de la nuit, avec 40% indécis au début et seulement environ 10 à 15 % d’indécis à la fin.