Liz Truss accusée d’avoir tenté d’éroder les droits des travailleurs avec des plans pour augmenter les seuils de vote pour les grèves

Liz Truss a été accusée d’attiser les divisions et de tenter d’éroder les droits des travailleurs avec des propositions visant à relever le seuil de vote pour les actions revendicatives et les niveaux de service minimum pendant les grèves.

La candidate à la direction conservatrice a déclaré qu’elle présenterait une législation ciblant “l’action militante” des syndicats dans les 30 premiers jours de son entrée en fonction si elle remportait la course pour succéder à Boris Johnson au n ° 10.

L’engagement intervient alors que les membres du syndicat ferroviaire, maritime et des transports (RMT) de Network Rail et 14 opérateurs ferroviaires se préparent à se retirer mercredi dans un conflit en cours sur les emplois, les salaires et les conditions de travail.

Le Congrès des syndicats (TUC) a exhorté le secrétaire du gouvernement et des transports, Grant Shapps, à “cesser de bloquer un accord qui mettra fin au conflit” et à se mettre autour de la table des négociations.

Mais l’équipe de campagne de Mme Truss a déclaré qu’elle “introduira un certain nombre de mesures pour entraver la capacité des syndicats à paralyser l’économie” et garantira un niveau minimum de service sur “l’infrastructure nationale critique”.

“Des seuils minimaux adaptés, y compris les niveaux de dotation, seront déterminés avec chaque industrie”, ont-ils ajouté.

La proposition a été incluse dans le manifeste électoral des conservateurs de 2019 pour cibler les grèves des transports. Les syndicats, cependant, ont décrit les mesures comme une atteinte au droit de grève qui étaient “injustes et irréalisables”.

Parmi ses plans, Mme Truss a également l’intention de relever le seuil minimum pour voter en faveur de la grève de 40 à 50% et d’étendre la règle à tous les secteurs de l’économie tout en augmentant le délai de préavis minimum pour la grève de deux à quatre semaines. .

Une période de réflexion serait mise en place afin que les syndicats ne puissent plus faire grève autant de fois qu’ils le souhaitent dans la période de six mois suivant un scrutin et que les membres ne puissent plus recevoir de paiements non imposables des syndicats les jours où ils sont en grève.

Mme Truss a déclaré : « Nous avons besoin d’une action ferme et décisive pour limiter la capacité des syndicats à paralyser notre économie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l’action militante des syndicats ne puisse plus paralyser les services vitaux sur lesquels comptent les travailleurs ».

Répondant à ses plans, la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a appelé les candidats à la direction à cesser de « prendre des coups de poing contre les travailleurs et leurs syndicats » et à élaborer à la place des plans pour lutter contre la crise du coût de la vie.

Elle a ajouté : « Le droit de grève est une liberté britannique importante. Menacer le droit de grève signifie que les travailleurs perdent le pouvoir de négocier pour de meilleurs salaires et conditions ».

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a déclaré : “Comme nous l’avons vu avec les plans du gouvernement visant à briser les grèves avec les travailleurs intérimaires, ces plans sont irréalisables, ne feront qu’éroder davantage les droits des travailleurs et enflammer les relations industrielles à un moment critique”.

Elle a ajouté: «Les candidats à la direction des conservateurs sont dans une course aux armements à grande échelle pour exacerber les tensions et intensifier les divisions plutôt que de se mettre autour de la table et de résoudre les différends.

“Ils nient leurs propres records et s’obstinent à se produire devant un électorat conservateur non représentatif au lieu d’offrir des réponses au public pour faire augmenter les salaires et lutter contre la crise du coût de la vie”.