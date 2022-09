Liz Truss accusée d’avoir détruit l’accord sur les traversées de la Manche avec la gaffe “amie ou ennemie” de Macron

Liz Truss est sous le feu des critiques pour avoir apparemment détruit un accord visant à lutter contre les traversées de la Manche par les demandeurs d’asile avec sa gaffe “amie ou ennemie” à propos d’Emmanuel Macron.

Un accord “révolutionnaire” pour permettre aux agents britanniques de l’immigration de travailler en France pour essayer d’empêcher les petits bateaux de partir pour l’Angleterre était prêt à partir, a-t-on affirmé.

Mais l’accord a été annulé en raison de la colère française contre Mme Truss – pendant la campagne à la direction des conservateurs – disant que “le jury est sorti” pour savoir si M. Macron est un ami de la Grande-Bretagne.

Les responsables français ont réagi en disant “qui pense que cette femme de Truss est – et ont même exigé qu’elle présente des excuses”, a déclaré une source au journal. Courrier quotidien.

Les travaillistes ont déclaré que l’effondrement de l’accord avait révélé à quel point “Liz Truss est scandaleusement irresponsable”, alors même que le nombre de personnes traversant dans de petits bateaux en 2022 dépassait 32 000

“Il est clair que Liz Truss dit et fait des choses sans réfléchir à aucune des conséquences et fait passer la soumission au Parti conservateur avant les intérêts du pays”, a déclaré Yvette Cooper, la secrétaire à l’intérieur de l’ombre.

« Les travaillistes ont clairement indiqué que la collaboration entre la France et la Grande-Bretagne est essentielle pour empêcher les traversées de bateaux dangereuses qui mettent des vies en danger – donc pour le Premier ministre, le fait de ne pas mettre en place des accords est très préjudiciable.

Layla Moran, porte-parole libérale démocrate des affaires étrangères, a déclaré: “Non contente de faire s’effondrer l’économie, Liz Truss a inutilement saccagé les relations du Royaume-Uni avec l’un de nos alliés les plus proches.

“C’est de l’incompétence au plus haut niveau de la plus haute fonction. En tant qu’ancienne ministre des Affaires étrangères, Liz Truss aurait dû savoir qu’il ne fallait pas s’aliéner inutilement nos alliés.

Fin août, lors d’une campagne électorale à Norwich, on a demandé à Mme Truss si M. Macron était “ami ou ennemi”, après des années de tensions franco-britanniques à propos du Brexit et d’autres problèmes.

Elle a répondu: «Le jury est sorti. Si je devenais Premier ministre, je le jugerais sur ses actes, pas sur ses paroles.

M. Macron a riposté en disant : « La Grande-Bretagne est une amie de la France, je n’en doute pas une seconde. Si la France et la Grande-Bretagne ne peuvent pas dire si elles sont amies ou ennemies, nous nous dirigeons vers de sérieux problèmes.

La source a déclaré: «Pendant quatre ans, le ministère de l’Intérieur avait fait pression pour un accord qui permettrait aux fonctionnaires britanniques de travailler aux côtés des fonctionnaires français de l’autre côté de la Manche.

“Boris Johnson était prêt à le signer. Mais tout s’est effondré après la remarque “ami ou ennemi”.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Notre travail avec les Français pour empêcher l’augmentation inacceptable des traversées dangereuses de la Manche se poursuit”.

“Cette coopération a empêché plus de 23 000 passages illégaux depuis le début de l’année, soit près de 75% de plus qu’à ce stade l’année dernière et notre cellule de renseignement conjointe Royaume-Uni-France a procédé à plus de 500 arrestations et démantelé 21 groupes criminels organisés depuis sa création. créé en juillet 2020.