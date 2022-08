Liz Truss accusée d’avoir abandonné ses fonctions de ministre des Affaires étrangères pendant près de 50 jours

Liz Truss est accusée d’avoir abandonné ses fonctions de ministre britannique des Affaires étrangères depuis qu’elle a rejoint la course à la direction des conservateurs il y a près de 50 jours.

La favorite conservatrice avait été absente de «presque toutes» ses fonctions ministérielles au cours des 46 derniers jours, selon les libéraux démocrates – affirmant qu’elle se moquait de l’un des grands bureaux de l’État.

Le parti a déclaré que Truss n’avait tenu que deux appels téléphoniques en tant que secrétaire aux Affaires étrangères, et aucune réunion en personne avec des homologues ministériels ou des ambassadeurs étrangers, depuis son dernier engagement physique au sommet du G20 en Indonésie début juillet.

“Liz Truss a décidé de prendre un congé sabbatique volontaire de son rôle de plus haut diplomate britannique”, a déclaré la porte-parole des affaires étrangères des Lib Dems, Layla Moran.

“Elle a passé des mois plus préoccupés par la poursuite de sa propre carrière au lieu de défendre l’intérêt national”, a ajouté Moran. “Son masque a glissé et son dédain pour la diplomatie et la position de la Grande-Bretagne dans le monde est clair comme le jour.”

Truss a écourté sa participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 et est retournée à Londres le 7 juillet, le jour où Boris Johnson a finalement quitté son poste de Premier ministre.

Depuis la démission de Johnson, le ministère des Affaires étrangères a rendu publics deux appels téléphoniques bilatéraux tenus par Mme Truss, une fois avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères le 15 juillet et une autre avec son homologue français sur les retards à la frontière dans le Kent le 23 juillet.

Moran a déclaré que la favorite conservatrice avait négligé ses fonctions en temps de crise – soulignant la guerre russo-ukrainienne et la montée des tensions entre l’Occident et la Chine à propos de Taiwan.

“Liz Truss s’est moquée de l’un des grands bureaux de l’État dans son ascension vers le sommet. Si elle ne peut pas se donner la peine d’être la ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, comment pouvons-nous compter sur elle pour être Premier ministre ? » a demandé le député.

Une source de la campagne Truss a répondu: “Liz continue de s’acquitter de ses fonctions quotidiennes en tant que secrétaire aux Affaires étrangères.”

Truss reste la grande favorite pour être nommée prochaine Premier ministre le 5 septembre alors qu’elle se prépare à affronter à nouveau Sunak lors de l’avant-dernière course à la direction à Norwich jeudi.

Sunak a déclaré jeudi qu’il soutiendrait “bien sûr” les réductions d’impôts controversées de Truss si elle remportait la course à la direction des conservateurs, car il a également nié qu’il quitterait la politique s’il perdait.

Plus tôt cette semaine, M. Sunak a laissé entendre qu’il refuserait un emploi dans un cabinet Truss après leur âpre bataille et a refusé de dire qu’il voterait pour son plan de réduction d’impôts de plus de 30 milliards de livres sterling – qu’il a qualifié de «fantaisie» – au parlement.

Le ministère des Affaires étrangères a été approché pour une réponse aux revendications des Lib Dems.