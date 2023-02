Liz Truss accuse “l’establishment économique de gauche” d’être responsable de la chute du premier ministre en 49 jours

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Liz Truss a rompu son silence après sa démission l’année dernière, blâmant le «puissant établissement économique» et son propre parti conservateur pour sa chute.

L’ancienne Premier ministre dit qu’elle maintient sa politique économique radicale, mais affirme que “les forces contre elle étaient trop grandes” pour qu’elle réussisse.

Mme Truss admet qu’elle n’est pas “irréprochable” dans la fin prématurée de son mandat au n ° 10, mais ajoute qu’elle n’a pas eu une “chance réaliste” de mener à bien sa politique.

Liz Truss a démissionné après seulement 45 jours de mandat (PENNSYLVANIE)

Dans ses premiers commentaires détaillés depuis son départ de ses fonctions en septembre 2022, écrivant dans leTélégraphe du dimancheelle a déclaré: «Je ne prétends pas être irréprochable dans ce qui s’est passé, mais fondamentalement, un établissement économique très puissant ne m’a pas donné une chance réaliste de mettre en œuvre mes politiques, couplée à un manque de soutien politique.

“J’ai supposé en entrant dans Downing Street que mon mandat serait respecté et accepté. Comme j’avais tort. Alors que j’anticipais une résistance à mon programme de la part du système, j’en sous-estimais l’ampleur.

“De même, j’ai sous-estimé la résistance au sein du parti parlementaire conservateur à passer à une économie moins taxée et moins réglementée.”

Mme Truss a également critiqué la “force de l’orthodoxie économique et son influence sur le marché” de Whitehall et a condamné les responsables du Trésor pour l’avoir prise de court sur l’effondrement du marché des retraites, qui a précédé sa sortie.

Sans mentionner Rishi Sunak par son nom, elle s’en prend au Premier ministre et à son augmentation de la taxe de coopération de 19% à 25%, qualifiant sa politique de “préjudiciable sur le plan économique”.

Mme Truss accuse également l’Office for Budget Responsibility (OBR) de placer la politique budgétaire dans une «camisole de force» et n’est pas d’accord avec son évaluation de l’impact de ses réductions d’impôts proposées.

Dans son essai, elle dit que l’OBR “a tendance à sous-évaluer les avantages des faibles taux d’imposition et des réformes du côté de l’offre pour la croissance économique et à surévaluer les avantages des dépenses publiques”.

Elle a ajouté: “Cela exerce inévitablement une pression sur un résultat plus élevé en matière d’impôts et de dépenses – d’où les hausses d’impôts inexorables que nous constatons actuellement.”

Mme Truss a démissionné de son poste de Premier ministre après seulement 44 jours de mandat, faisant d’elle le Premier ministre le plus court de l’histoire du Royaume-Uni. L’ancien Premier ministre avait remporté une bataille pour le leadership contre le Premier ministre Rishi Sunak l’été dernier sur un programme de faible taux d’imposition et de forte croissance.

Son mini budget a fait chuter la livre à son taux le plus bas par rapport au dollar, et la Banque d’Angleterre a été forcée de faire des interventions d’urgence pour calmer les marchés, entraînant le limogeage de l’ancien chancelier et ami proche Kwasi Kwarteng. Mme Truss a déclaré que le limogeage l’avait “profondément perturbée”, mais qu’il était nécessaire d’éviter une “grave crise”.

Mme Truss a démissionné la semaine suivante, affirmant qu’elle ne jouissait plus de la confiance de ses députés.

Elle dit : “Je ne prétends pas être irréprochable dans ce qui s’est passé, mais fondamentalement, un établissement économique très puissant ne m’a pas donné une chance réaliste de mettre en œuvre mes politiques, couplée à un manque de soutien politique”.

Mme Truss a également évoqué les conséquences de sa sortie prématurée sur elle, affirmant que cela avait été “des ecchymoses pour moi personnellement” et ajoutant que “l’introspection n’a pas été facile”.