Liz Truss “a ri” lorsqu’elle a limogé Johnny Mercer du cabinet

L’ancien ministre Johnny Mercer a affirmé que Liz Truss avait ri en le limogeant, affirmant que son renvoi par le Premier ministre était “comme un coup de poing” qui l’avait plongé dans la dépression.

Le député conservateur a également déclaré qu’il pensait que le premier ministre avait abandonné les valeurs du parti conservateur et perdu le pouvoir d’imposer la loyauté de ses députés d’arrière-ban.

Il a déclaré que Mme Truss avait renié la promesse qu’elle lui avait faite lors de sa campagne à la direction des conservateurs de ne pas rétrograder le rôle de ministre des Anciens Combattants, que le député de Plymouth Moor View occupait alors.

Mme Truss a renvoyé M. Mercer quelques heures après avoir pris les clés du n ° 10 et intégré le portefeuille des affaires des anciens combattants dans le dossier du ministre des forces armées et des anciens combattants.

Dans une interview avec Alastair Campbell pour La santé des hommes magazine, M. Mercer a déclaré: Lorsque cela s’est produit, c’était un tel coup de poing. Je me souviens que Liz riait un peu pendant qu’elle le faisait.

« Elle riait et regardait le sol. Je pensais juste, ‘Je suis une gueule pour croire ces gars. J’ai consacré sept ans de ma vie à cela, j’ai mis ma famille à rude épreuve pour cela, et maintenant vous vous moquez de moi.

“J’ai essayé de m’en débarrasser, je suis rentré chez moi, je me suis fait baiser, toutes ces choses que vous ne devriez pas faire, mais le problème avec la dépression, c’est qu’elle se glisse à l’arrière de votre tête.”

L’ancien officier de l’armée britannique, qui a effectué plusieurs tournées en Afghanistan, a déclaré que s’il avait le sentiment d’avoir fait des progrès pour les anciens combattants, son licenciement brutal l’avait fait douter de son passage en politique.

“C’est parti d’un coup et ça vous fait penser ‘pourquoi ai-je pris la peine de faire ça?'”, a-t-il déclaré.

Après son limogeage, M. Mercer s’est dit “déçu” mais a reconnu que le Premier ministre avait “le droit de récompenser ses partisans”.

Sa femme Felicity Cornelius-Mercer est allée plus loin, qualifiant Mme Truss d ‘«imbécile» et publiant une photo se moquant d’elle en tant que personnage de Les Muppets.

M. Mercer a déclaré qu’il luttait pour savoir s’il devait continuer en tant que député. Il a dit qu’il ne s’identifiait plus au parti conservateur après le changement de direction sous Mme Truss.

Mercer s’est battu pour que les anciens combattants soient mieux traités par l’État (Getty)

« La vérité, c’est que le parti conservateur n’est plus un parti conservateur. C’est un parti libertaire. C’est bien si vous êtes un libertaire mais je ne le suis pas. Je suis un conservateur de chances dans la vie. Je veux donner une chance aux enfants d’ici qui ne l’ont pas eue.

Lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre pouvait le faire revenir, M. Mercer a répondu: «Eh bien, elle a beaucoup changé d’avis au fil des ans. Il y a là une arrogance extraordinaire. Vous arrivez et en 28 jours, vous avez offert une avance de 33 points à l’opposition.

“Il est difficile d’amener les gens à faire ce que vous voulez qu’ils fassent avec cela sur votre dossier. Presque impossible.”

Il a également admis que si on lui demandait si un gouvernement travailliste sous Sir Keir Starmer ou un gouvernement conservateur sous Mme Truss était meilleur pour le pays, il aurait beaucoup de mal à répondre.

M. Mercer a déclaré qu’il était entré en politique dans le but d’améliorer le traitement des anciens combattants par la Grande-Bretagne. Il a déclaré avoir voté la ligne du parti sur certaines questions telles que les avantages sociaux et les questions budgétaires afin de rester en mesure de défendre sa cause.

C’est quelque chose qu’il regrette maintenant. “J’ai avalé tellement de conneries, en votant pour cette politique, cette politique, tout cela pour essayer de maintenir le programme des anciens combattants sur la bonne voie”, a-t-il déclaré.

“Aussi déterminé et résilient que vous soyez, il y a une accumulation résiduelle qui fait des choses à votre personnage.”