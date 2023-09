Liz Truss a réclamé un fonds pour les ex-Premiers ministres malgré seulement 49 jours au pouvoir

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Liz Truss a réclamé le fonds public de 115 000 £ par an accordé aux anciens premiers ministres pour gérer leurs bureaux, bien qu’ils n’aient servi que 49 jours.

Les comptes du Cabinet Office publiés mardi montrent que la députée conservatrice a réclamé 23 310 £ au cours de ses cinq premiers mois d’absence au pouvoir.

Il est entendu qu’elle a continué à réclamer cette somme au cours de l’exercice en cours qui a débuté en avril, mais la somme ne sera divulguée que dans le rapport de l’année prochaine. Le bureau de Mme Truss a refusé de commenter.

Après avoir annoncé sa démission, le leader travailliste Sir Keir Starmer faisait partie de ceux qui ont soutenu que Mme Truss devrait « refuser » en raison du bref temps passé au numéro 10.

La porte-parole du Cabinet des Libéraux-Démocrates, Christine Jardine, a exhorté Rishi Sunak à « faire ce qu’il faut et à empêcher Liz Truss de réclamer l’argent des contribuables sur le fonds de l’ancien Premier ministre ».

« C’est un scandale que, tandis que les familles luttent pour payer leurs factures et mettre de la nourriture sur la table, Liz Truss profite de son propre échec », a-t-elle déclaré. « Si Liz Truss veut réduire les impôts, elle devrait montrer l’exemple et cesser de faire faire un tour aux contribuables britanniques qui travaillent dur en réclamant l’aumône. »

L’allocation pour frais de fonction publique offre aux anciens premiers ministres jusqu’à 115 000 £ par an pour couvrir les frais de bureau et de secrétariat liés aux fonctions publiques.

Frais applicables, y compris ceux liés au fonctionnement d’un bureau, au traitement de la correspondance en tant qu’ancien Premier ministre et à l’assistance aux visites. Sir Tony Blair et Sir John Major ont été les seuls anciens dirigeants à réclamer le montant maximum en 2022/23, bien que Gordon Brown se rapproche de 114 627 £.

Le mandat chaotique de Mme Truss au sein du numéro 10 a pris fin le 25 octobre après avoir perdu le soutien des députés conservateurs. Lundi, elle a défendu son mini-budget provoquant une crise économique, un an après que son chancelier Kwasi Kwarteng a dévoilé le paquet de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées.

Elle a critiqué les économistes et la « bureaucratie institutionnelle » pour sa chute en faisant allusion à de nouveaux projets d’intervention dans la politique conservatrice lors de la conférence du parti le mois prochain.

Cela survient alors que le Nation Audit Office (NAO) a déclaré que le Cabinet Office n’avait pas suivi les processus appropriés en permettant de payer la facture des frais de défense juridique de Boris Johnson concernant Partygate.

Les arguments du gouvernement en faveur d’une dépense de 265 000 £ ne se sont pas révélés « entièrement convaincants ». Le NAO a également estimé que les exemples cités par le gouvernement comme étant un précédent étaient « substantiellement différents » du cas de M. Johnson.

Cela intervient alors qu’une étude majeure a révélé que la constitution britannique a un besoin urgent d’être réformée après une période politique tumultueuse qui a révélé des faiblesses qui ont porté atteinte à la fois à la confiance du public et à la réputation internationale du pays.

Un rapport conjoint de l’Institute for Government et du Bennett Institute for Public Policy de l’Université de Cambridge indique que « de nouveaux préjudices » ont été causés par une série de scandales impliquant des ministres et des députés.

Les événements récents auraient mis à l’épreuve l’efficacité de ces arrangements, le Brexit ayant conduit à une division sur l’équilibre approprié des pouvoirs entre les institutions gouvernementales. Cela s’est reflété dans la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni fixant des limites au pouvoir exécutif après que Boris Johnson a tenté de proroger le Parlement en septembre 2019.