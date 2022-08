Liz Truss a raison – certains travailleurs britanniques ont un problème d’attitude – et la FMH a beaucoup de comptes à rendre

PENDANT mon temps sur The Apprentice, j’ai vu le bon, le mauvais et le terriblement égaré du monde du travail.

Certains, grâce à leur travail acharné et à leur intelligence, créent des entreprises durables et obtiennent un grand succès.

Crédit : Getty

Crédit : PA

D’autres pensent que le monde leur doit une faveur pour leur génie.

C’est pourquoi je n’ai pas pu m’empêcher de sympathiser avec Liz Truss cette semaine.

Les gens n’ont pas tardé à attaquer la favorite de la direction conservatrice, après la publication d’une vieille interview dans laquelle elle déplorait le manque de « greffe » des travailleurs britanniques.

Dans l’interview – réalisée lorsque Mme Truss était ministre du Trésor entre 2017 et 2019 – elle a déclaré que pour devenir un pays “plus riche”, la productivité doit s’améliorer.

Elle a ajouté: «Mais en fait, ce qui doit arriver, c’est plus. . . plus de greffe. Ce n’est pas un message populaire.

Compte tenu de l’indignation qui a suivi, elle n’a pas tort là-dessus. Les travaillistes ont même qualifié ses propos de “grossièrement offensants”.

Bien sûr, il convient de garder à l’esprit que ces propos ont été tenus avant le Covid, la crise actuelle du coût de la vie et la forte hausse de l’inflation.

Je ne pense donc pas qu’il serait juste de déduire que Liz liait les moments difficiles que ce pays traverse en ce moment avec une mauvaise éthique de travail.

Mais je vais m’avancer ici et dire que je suis d’accord avec elle.

Certains travailleurs britanniques ont un problème d’attitude.

Et, à mon avis, notre culture du travail à domicile a beaucoup à répondre.

Au début de ma carrière, je travaillais régulièrement 12 heures par jour.

Je sentais qu’il n’y avait pas de substitut au travail acharné et je pensais que rien ne compense les heures que vous consacrez.

Évidemment, c’était une autre époque. Des concepts tels que «l’équilibre travail-vie personnelle» n’existaient pas lorsque j’ai commencé à travailler en 1987.

Que l’expression ait été inventée à ce moment-là ou non, aucun de mes collègues n’y a même pensé, ni ne l’avait.

Mais depuis la pandémie et ses blocages ultérieurs, de nombreuses personnes en sont venues à croire que le travail à domicile est un droit inattaquable.

Problème d’attitude

Et pour certaines organisations, cela cause des problèmes. La fonction publique a vraiment du mal à récupérer les fesses sur les sièges du bureau, où les membres du personnel doivent être pour faire le travail.

Certaines personnes opèrent très efficacement à domicile, mais d’autres non. Et je pense que la culture a affecté l’éthique de travail de certaines personnes.

Prendre l’appel occasionnel et envoyer quelques e-mails ne fonctionne pas.

Mais plus que cela, beaucoup est perdu lorsque les gens travaillent à domicile.

Le buzz et la camaraderie que vous trouvez au bureau, la capacité d’impressionner le patron et le réseautage sont tous perdus lorsque vous travaillez à distance.

D’après mon expérience, les gens travaillent dur et sans relâche lorsqu’ils aiment le travail qu’ils font, lorsqu’ils sont respectés, bien payés et qu’ils progressent.

Quand ils travaillent pour une entreprise qui a une bonne culture et une bonne morale et des valeurs qu’ils respectent.

Dans un monde idéal, tout le monde aimerait tellement son travail qu’il n’en a pas l’impression. Mais de manière réaliste, presque toutes les professions sont ennuyeuses à certains égards.

Même les rock stars doivent chanter les mêmes vieilles chansons tous les soirs.

Je me demande parfois si nous, en tant que nation, avons oublié ce fait.

Si nous voulons que la Grande-Bretagne soit compétitive dans le monde, alors Liz a raison.

Il est temps de se retrousser les manches et de se mettre au travail.

Forcer l’interdiction est indispensable

LA nouvelle directive selon laquelle les policiers qui abusent des femmes devraient être automatiquement licenciés et interdits de servir à nouveau dans la force est évidemment juste.

Andy Marsh, PDG du College of Policing, a appelé aux sanctions les plus sévères pour les agents violents.

Crédit : PA

M. Marsh, ancien officier en chef pendant 15 ans, a déclaré: “Quand j’étais chef de police, j’ai dû accepter de réintégrer dans mon effectif des officiers qui, selon moi, auraient dû être licenciés, car la décision m’avait été retirée.”

Il fait suite au terrible meurtre de Sarah Everard aux mains d’un officier des armes à feu de Scotland Yard l’année dernière et à une série de scandales de misogynie.

Dans cet esprit, il ne devrait y avoir aucune ambiguïté.

Les forces doivent s’engager à licencier et à interdire les policiers qui maltraitent les femmes. Pas de si ou de mais.

Assieds-nous avec des règles

Crédit : Alamy

LES plans proposés pour modifier le code de la route et obliger les cyclistes à avoir des numéros d’immatriculation, une assurance et à respecter les limites de vitesse ne sont rien d’autre qu’une bonne chose.

Le nombre de conducteurs atteignant des niveaux record depuis la pandémie, il est tout à fait logique qu’ils respectent les mêmes limitations de vitesse et autres règles de circulation que les automobilistes.

À bien des égards, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire du vélo.

À Londres, où j’habite, les pistes cyclables se sont multipliées au cours des cinq dernières années, ce qui en fait un endroit beaucoup plus sûr pour faire du vélo.

J’utilise mon vélo tous les jours. Mon trajet jusqu’à la Chambre des Lords est beaucoup plus rapide et facile, sans parler du fait qu’il est plus sain et moins cher, que de conduire.

Et tout comme il y a de bons et de mauvais conducteurs, il y a de bons et de mauvais cyclistes.

Je vois souvent des gens griller des feux rouges, passer devant d’autres sur des passages cloutés et aller dans le mauvais sens dans une rue à sens unique.

Il est donc grand temps qu’il y ait un contrôle et une responsabilisation.

La seule chose dont je ne suis pas sûr, c’est la proposition d’imposer une limite de vitesse de 20 mph.

Après tout, à qui s’adressent ces règles – Lance Armstrong ?

Mauvaise période

D’ABORD, ils ont dit qu’il n’était pas nécessaire d’être une femme pour avoir ses règles.

Maintenant, ils disent que vous n’avez pas besoin d’être une femme pour donner des conseils à leur sujet.

Dans l’une des histoires les plus ridicules de cette année, le SNP a nommé un homme pour être le premier officier de la dignité d’époque en Écosse.

Le SNP a nommé un homme, Jason Grant, pour être le premier officier de la dignité d’époque en Écosse

Jason Grant a reçu le poste pour la région Tay du pays.

Le propriétaire de l’entreprise et entraîneur de fitness a déclaré qu’il pensait que son sexe contribuerait à “encourager une discussion plus ouverte” sur le sujet.

Mais comment un homme sans expérience des règles peut-il donner des conseils sur ce sujet ?

Vous ne pouviez pas inventer.

Trop jeune pour se marier, Millie

Crédit : Getty

IL N’Y A rien de tel qu’un jeune amour.

Mais quand même, j’ai été quelque peu troublé par des informations cette semaine selon lesquelles Millie Bobby Brown pourrait être fiancée à l’âge de 18 ans.

La star de Stranger Things a été aperçue portant un cierge magique après une série d’apparitions amoureuses avec le fils de 20 ans de Jon Bon Jovi, Jake.

La paire a sans aucun doute l’air douce ensemble, mais il n’est pas nécessaire de se précipiter.

Après tout, le jeune couple n’est devenu officiel qu’en mars.

Et avec une émission à succès sur Netflix et plusieurs films en préparation, la carrière de Millie est sur le point de devenir stratosphérique.

Vous avez tout le temps de penser à vous marier.

Pourtant, des choses étranges se sont produites. . .

Ironie cruelle

J’AI ÉTÉ indigné après qu’un tribunal de Floride ait statué qu’une orpheline de 16 ans ne pouvait pas se faire avorter.

Ils ont estimé qu’elle n’était «pas assez mûre» pour prendre la décision.

Comme c’est méprisable et cruel.

La loi de la Floride exige le consentement d’un parent ou d’un tuteur pour qu’une personne de moins de 18 ans se fasse avorter.

Mais cette adolescente, qui est enceinte d’environ dix semaines, n’a pas de parents, c’est pourquoi elle s’est retrouvée au tribunal.

Elle fait maintenant appel de la décision.

Mais comment un tribunal peut-il avoir le contrôle pour prendre ces décisions qui changent la vie de cette jeune femme ?

C’est son corps et ce devrait être son choix.

De plus, comme le savent tous les parents, il est ironique que le tribunal ait jugé qu’elle n’était pas assez mature pour se faire avorter, mais qu’elle était assez mature pour être mère et s’occuper d’un enfant.

Peparami-arry moi?

Crédit : Jam Press/Ryan O'Donoghue

TOUT LE MONDE adore une bonne histoire d’amour, même lorsqu’il y a un élément amusant.

Ainsi, le mariage de Luke Hindmarsh et Francesca Brooke-Fenton avait tout pour plaire.

Un mariage sur le thème de Peperami avec les invitations, la robe, le bouquet et une visite de la mascotte animale en colère avait tout pour plaire.

Mais ensuite, ils ont révélé qu’ils emmenaient la collation au lit avec eux pour garder les choses épicées. Tellement faux.