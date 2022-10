Liz Truss a quitté la corde raide alors qu’elle doit se battre pour reprendre le contrôle du parti conservateur après le chaos de la conférence

LIZ Truss est le genre de personne “qui entrerait dans une fusillade”, a déclaré l’un de ses ministres, car “elle adore le drame”.

Cette théorie est certainement mise à l’épreuve alors que le Premier ministre se retrouve au cœur d’une lutte pour le contrôle du Parti conservateur.

Liz Truss est mise à l’épreuve et se retrouve au cœur d’une lutte pour le contrôle du Parti conservateur Crédit : Reuters

Le chancelier Kwasi Kwarteng a renoncé à ses réductions d’impôts Crédit : AFP

Sa conférence à Birmingham visait à montrer aux Britanniques en difficulté que le pays est en sécurité entre ses mains.

Au lieu de cela, il est descendu dans la guerre ouverte. Pendant quatre jours frénétiques, les tribus conservatrices se sont publiquement battues contre la politique.

Le Premier ministre a été contraint de déchirer son projet de supprimer le taux maximal d’impôt sur le revenu de 45 pence après que Michael Gove ait mené une révolte conservatrice contre celui-ci.

Certains membres de son cabinet détestaient également le plan, sa meilleure amie et vice-Première ministre Thérèse Coffey faisant savoir en privé qu’elle ne l’aimait pas.

Maintenant, la tentative de limiter les augmentations des prestations en les rapprochant des salaires plutôt que de faire grimper l’inflation est sur les cordes après que la ministre du Cabinet Penny Mordaunt a ravagé l’idée.

Liz a été laissée sur la corde raide – essayant de faire passer ses nouvelles politiques radicales alors qu’elle est assiégée de tous côtés par des factions belligérantes.

Il faudra des acrobaties politiques extraordinaires pour l’empêcher de tomber.

Grattez la surface du parti conservateur et vous découvrirez une rage bouillonnante face au programme radical et ultra-faible d’imposition de Liz.

Un haut député a fustigé : « Elle est comme Pol Pot et les Khmers rouges, qui ont imposé une année zéro et ont essayé d’éradiquer tout ce qui a précédé.

« Elle saccage Boris Johnson, Theresa May et David Cameron. Pourquoi quelqu’un voterait-il encore pour nous ?

Malgré une majorité de 71 sièges, Liz maintient un parti fracturé qui pourrait se diviser à tout moment.

Certains à la table de son Cabinet prédisent qu’elle pourrait faire face à une élection et qu’elle pourrait être exclue du n ° 10 dans les six mois.

Un ministre du Cabinet s’est demandé à haute voix si “la rébellion s’est infiltrée dans l’ADN même du Parti”.

Alors, qui sont les factions rivales qui causent des maux de tête ?

Ramenez Boris

Il s’agit d’un petit groupe de fidèles de BoJo dirigé par l’ex-ministre du Cabinet et la star de I’m A Celeb, Nadine Dorries.

Ils accusent le Premier ministre de “virer à droite” et avertissent qu’elle n’a aucun mandat pour ses plans d’imposition ultra-faibles.

Un haut responsable conservateur a déclaré: “C’est une fanatique libertaire qui pourrait faire exploser tout le parti.”

Une partie du problème du Premier ministre est que, bien qu’elle ait été élue par des membres conservateurs, la plupart des députés ne l’ont pas soutenue à la tête. Et – contrairement à Boris – elle n’a pas remporté d’élections générales.

Sans le soutien du peuple ou de son parti parlementaire, Liz risque d’être paralysée – incapable de faire aboutir ses plans.

Prêt pour Rishi

Surnommés par un haut responsable conservateur la “foule née pour gouverner”, ces loyalistes sont un groupe d’anciens ministres du Cabinet qui semblent déterminés à causer des problèmes à l’équipe Truss.

Il s’agit notamment de l’ancien secrétaire aux Transports Grant Shapps – qui a failli faire exploser la conférence des conservateurs avec ses attaques fulgurantes contre les «réductions d’impôts aux oreilles creuses» de Liz – et Gavin Williamson, qui était connu pour avoir gardé une tarentule nommée Cronus dans son bureau lorsqu’il était le fouet en chef.

Jusqu’à présent, Rishi Sunak est resté silencieux depuis qu’il a perdu la course pour le numéro 10. Mais ses fidèles lieutenants n’ont pas joué aussi bien.

Maintenant fermement à l’extérieur de la tente n ° 10, cette nouvelle “équipe maladroite” a la reconnaissance du nom et le savoir-faire politique pour faire dérailler les plans politiques de Liz

Lié à eux est le meneur rebelle Gove.

Il s’est assuré que la première conférence du parti de Liz en tant que chef était détruite par la mitrailleuse de ses plans d’impôt sur le revenu en direct sur la BBC le jour de l’ouverture – alors qu’elle était assise à quelques mètres de là.

Un ministre a déclaré: “Je soupçonne que Michael pense que Liz ne durera pas et s’est positionné comme faiseur de rois – ou faiseur de reines – pour le prochain concours.”

D’autres pensent qu’il pourrait se présenter comme le prochain chef conservateur.

Ou il pourrait jeter son sort avec Kemi Badenoch – l’étoile montante conservatrice qui, selon la plupart des députés, finira par devenir chef du parti si Liz finit par être évincée de son poste de Premier ministre.

Tories du mur rouge

Ce bloc de conservateurs de la classe ouvrière a été élu dans les anciens cœurs travaillistes lors du glissement de terrain de BoJo en 2019.

Autrefois supposés être l’avenir du Parti, ils font maintenant face à un anéantissement alors que les conservateurs dégringolent dans les sondages. Ils comprennent Dehenna Davison, Sara Britcliffe et Jonathan Gullis.

Ils ont remporté la victoire en promettant aux électeurs de la classe ouvrière qu’ils « amélioreraient » leurs quartiers.

Et beaucoup sont consternés par les décisions de lever le plafond des bonus des banquiers et de réduire les impôts pour les hauts revenus.

Humides d’une nation

Désormais principaux mutins du parti conservateur, ils sont dirigés par l’ancien vice-Premier ministre Damian Green et entretiennent des liens étroits avec Mme Mordaunt, l’ancienne rivale de Liz à la direction.

Ils ont utilisé leur influence pour tuer la réduction d’impôt sur le revenu de 45 pence.

Dans une opération de lobbying extraordinaire, One-Nation Tories est allé voir personnellement le Premier ministre dimanche dernier pour la supplier de changer de cap.

Si elle ne déchirait pas ses plans, elle subirait une défaite certaine et humiliante lors d’un vote au Parlement, ont-ils averti. Quelques heures plus tard, il a été mis au rebut.

Fraîchement sortis de leur victoire sur les impôts, ils sentent à nouveau la faiblesse.

Ils se préparent à se mutiner si le Premier ministre refuse d’aligner les prestations sur l’inflation.

Ils ont un allié solide en Mordaunt – largement considéré comme convoitant toujours la couronne conservatrice.

Elle a brutalisé les réductions d’avantages proposées par Liz, avertissant que le gouvernement ne doit pas “essayer d’aider les gens d’une main et de les emporter de l’autre”.

Cette bande de Remainers principalement adorateurs de la campagne pourrait également tuer les réformes de planification à venir.

Droit conservateur

Peut-être la plus féroce de toutes les factions belligérantes, elles comprennent la ministre de l’Intérieur Suella Braverman et l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith.

Ils sont membres du Groupe de recherche européen et endurcis par les guerres du Brexit de 2018 et 2019 qui ont abouti à l’éviction d’un autre Premier ministre – Theresa May.

À bien des égards, Liz leur doit son poste de premier ministre.

Après que Suella ait été éliminée de la course à la direction, ils ont soutenu l’équipe Truss. Mais ils sont aussi une force avec laquelle il faut compter.

En tant que grands partisans du Brexit, ils sont déterminés à voir la migration nette chuter – et risquent de se rebeller si les projets de Liz de faire venir plus de migrants pour relancer l’économie vont trop loin.

Dans un acte de défi, Suella a déjà exigé que l’immigration soit réduite et que le Royaume-Uni quitte la Convention européenne des droits de l’homme.

La nouvelle chérie de la droite conservatrice, elle pourrait emporter une bonne partie du parti avec elle si elle entre en guerre avec le Premier ministre.

Alors que ces tribus conservatrices rivales se bousculent, s’agitent et tirent sur Liz de tous les côtés, de nombreux députés se demandent combien de temps encore le Premier ministre peut-il marcher sur la corde raide avant de tomber?

Certains au sein du Cabinet la pressent de se débarrasser du whip en chef Wendy Morton et de nommer un « chien d’attaque » pour imposer un peu d’ordre.

Mais un ministre du Cabinet croit qu’une élection est inévitable.

Ils ont dit : « Regardez notre histoire récente. Theresa May a dû se rendre à la campagne.

« Il est difficile de voir comment cela ne se terminera pas de la même manière. Il pourrait y avoir des élections dans six mois.

Mais le Premier ministre semble détendu à propos des luttes intestines amères qui déchirent son parti.

Elle a plaisanté avec ses aides lors de la conférence du parti : “Je ne sais pas ce qui se passe – le drame semble juste me suivre partout où je vais.”

Ce drame semble certainement peu susceptible de la quitter de sitôt avec un long hiver à venir.

Gang rebelle 1

RETOURNER LA BRIGADE BORIS

Ce gang est dirigé par Nadine Dorries qui pense que Truss abandonne l’héritage de Boris Crédit : Peter Jordan

Dirigé par l’ex-star de I’m a Celeb Nadine Dorries, ce gang est livide contre Liz croyant qu’elle abandonne l’héritage de Boris avec un “virage vers la droite”.

PRÊT POUR LES LOYALISTES RISHI

Grant Shapps dirige une foule «née pour régner» d’anciens ministres du Cabinet lançant des grenades sur le Premier ministre Crédit : Alamy

L’ancien secrétaire aux Transports, Grant Shapps, dirige cette foule “née pour régner” d’anciens ministres du Cabinet qui lancent des grenades sur le Premier ministre.

CONSERVATEURS MUR ROUGE

Dehenna Davison a remporté son siège dans le Nord en 2019 Crédit : Tom Bowles / Agence Story Picture

Dehenna Davison et les députés qui ont gagné dans le Nord et les Midlands en 2019.

Gang rebelle 2

AILE HUMIDE D’UNE NATION

Penny Mordaunt, tueuse aux manières douces Crédit : AFP

Ces assassins aux manières douces qui ont tué le plan fiscal de 45p ont des liens étroits avec Penny Mordaunt. Ils complotent pour se rebeller contre la réduction des prestations et sont dirigés par l’ancien vice-Premier ministre Damian Green.

LE DROIT CONSERVATEUR DU BREXETEER

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith Crédit : Getty

Vétérans des guerres du Brexit, ce groupe de députés affiliés à l’ERG, dont Iain Duncan Smith, veut réduire les migrations. Cela peut se révolter si Liz laisse entrer trop d’immigrants dans sa course à la croissance.

LONE RANGER DÉMASQUÉ

Le machiavélique Michael Gove a détruit la première conférence du parti de Liz Truss en tant que chef Crédit : AFP

Le machiavélique Michael Gove a détruit la première conférence du parti de Liz Truss en tant que chef et on pense qu’il prépare des interventions plus cinglantes.

Mais veut-il être faiseur de rois ou leader ?