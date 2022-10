Liz Truss “a perdu dans le déni”, déclare Keir Starmer – alors que le Premier ministre affirme qu’il n’y a pas de réduction des dépenses à venir

Le leader travailliste, Sir Keir Starmer, a accusé Liz Truss d’être “perdue dans le déni”, car le Premier ministre a affirmé avoir “protégé” l’économie britannique.

Mme Truss a affirmé aux PMQ qu’elle n’aurait pas à réduire les dépenses publiques, malgré les turbulences du marché provoquées par la frénésie d’emprunts prévue dans le mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng.

Interrogée par la dirigeante travailliste si elle tiendrait sa promesse de campagne à la direction des conservateurs de ne pas réduire les dépenses publiques, Mme Truss a répondu: “Absolument”.

Malgré les craintes d’un retour à l’austérité pour combler le trou noir dans les finances publiques, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement s’attaquerait à la dette “non pas en réduisant les dépenses publiques mais en s’assurant que nous dépensons bien”.

Mme Truss a été bruyamment raillée par la députée travailliste après avoir déclaré que les ministres s’assuraient que “nous protégions notre économie en cette période très difficile à l’échelle internationale”.

Sir Keir a déclaré que Mme Truss était “perdue dans le déni … pas étonnant que les investisseurs n’aient aucune confiance en son gouvernement”.

Il a ajouté: “Cela ne sert à rien d’essayer de le cacher, tout le monde peut voir ce qui s’est passé. Les conservateurs se sont lancés dans une frénésie d’emprunts, faisant monter en flèche les taux hypothécaires… [Homeowners] n’oublieront pas et ils ne pardonneront pas. Ils ne devraient pas non plus.

Le dirigeant travailliste a déclaré qu’il était temps que le Premier ministre “arrête d’esquiver ses responsabilités” et annule le mini-budget “kamikaze” du chancelier, ajoutant : “L’économie est en plein bouleversement, les gens sont vraiment inquiets”.

Mme Truss a répondu: “Ce que nous voyons, c’est que nous voyons les taux d’intérêt augmenter à l’échelle mondiale … ​​ils augmentent à l’échelle mondiale, face à la guerre épouvantable de Poutine en Ukraine.”

Mme Truss et M. Kwarteng devront trouver des réductions de dépenses de plus de 60 milliards de livres sterling pour atteindre les objectifs de contrôle des finances publiques d’ici 2026-27, a averti un important groupe de réflexion économique.

L’Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré qu’il n’était pas possible d’effectuer des réductions de cette ampleur grâce à de simples économies d’efficacité – avertissant qu’il pourrait nécessiter des réductions de 15% des budgets départementaux en dehors du NHS.

