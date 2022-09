Quoi d’autre, si ce n’est la croissance ?

LIZ Truss a misé sur la croissance, mais quelle alternative a-t-elle ? Nous n’en entendons pas un de ses détracteurs, malgré toute leur rage hystérique.

La Grande-Bretagne ne peut pas continuer à marcher avec des augmentations minimales du PIB, étouffée par des impôts élevés et une forêt de réglementations, tout en redistribuant à jamais les maigres revenus aux plus bas payés.

Liz Truss a misé sur la croissance, mais quelle alternative a-t-elle ? Crédit : AFP

C’est une recette socialiste fatiguée pour la stagnation à laquelle nos derniers Premiers ministres conservateurs ont également souscrit parce qu’ils pensaient que cela gagnerait des voix.

C’est le « déclin géré » que les restants défaitistes souhaitent apparemment superviser. . . cette route sûre vers la Grande-Bretagne devenant à jamais l’homme malade de l’Europe.

La croissance est désormais primordiale. Notre économie post-Brexit doit simplement être plus dynamique et croître beaucoup plus rapidement pour profiter à tous, riches ou pauvres.

Nous avons besoin de moins d’impôts et de beaucoup moins de formalités administratives pour obtenir un avantage sur la concurrence. Se libérer de l’UE nous a donné cette chance. C’était un argument central pour le Brexit. Ce n’est que maintenant que nous avons enfin un PM prêt à en tirer profit.

Premièrement, hier, le chancelier Kwasi Kwarteng a dû prendre des mesures d’urgence sur les factures d’énergie des ménages et des entreprises et l’a fait. Aucune personne sensée ne conteste ce renflouement.

Ensuite, il a dû inverser la hausse dommageable de l’assurance nationale imposée en avril et la hausse imminente de l’impôt sur les sociétés, qui ne manquera pas de marteler l’investissement.

Paris politiques

Il a fait les deux à juste titre.

Son doublement du seuil du droit de timbre est idéal pour les acheteurs. Mais le manque d’approvisionnement maintient les prix à des niveaux élevés. Où est la révolution de la construction de maisons ?

Le 1p de Kwasi sur le taux de base profitera à tous les contribuables. Excellent.

Mais réduire le taux le plus élevé de 45p à 40p et lever le plafond des bonus des banquiers sont de gros paris politiques s’ils ne parviennent pas à attirer plus de créateurs d’emplois et de contribuables en Grande-Bretagne.

Le taux d’imposition le plus élevé ne sera de retour que là où les travaillistes l’ont maintenu pendant presque les 13 dernières années où ils ont été au pouvoir. Mais les deux décisions permettent à Keir Starmer de présenter Truss comme un PM pour les riches.

Son pari économique est clair. Ce mini-budget lancera soit une ère plus prospère à temps pour les prochaines élections, soit ajoutera des milliards à notre pile de dettes déjà terrifiantes sans réel gain. Les conservateurs seront crédités ou blâmés.

Politiquement, c’est une évidence. Truss doit se présenter comme un nouveau type de Tory. Être Continuity Boris ou Theresa ne relancera pas la fortune du parti. Donc, ce mini budget EST un grand départ.

Et nous devons saluer un gouvernement qui se moque bien de ce que la gauche, ou Twitter, pense si ses décisions améliorent la situation de la Grande-Bretagne.

Nous voulions du radicalisme. C’est ici.

Bouclez votre ceinture, cependant. L’économie est dans un état désastreux – et la route peut être cahoteuse.