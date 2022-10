Liz Truss a la “pire” approbation pour le Premier ministre britannique depuis 2010 – sondage

Un sondage montre qu’elle est moins populaire que Boris Johnson avant sa démission

La cote d’approbation personnelle du Premier ministre britannique Liz Truss est inférieure à celle de son prédécesseur Boris Johnson juste avant qu’il ne soit contraint de démissionner cette année, a montré un récent sondage Opinium / Observer.

Selon l’enquête menée auprès de 2 000 personnes entre le 28 et le 30 septembre et publiée samedi, seuls 18 % des Britanniques approuvent le travail que fait Truss et 55 % le désapprouvent.

Cela place son approbation nette à -37, contre -9 il y a une semaine, ce qui est pire que le -28 que Johnson avait lors du dernier sondage Opinium avant de démissionner de son poste de chef conservateur en juillet.

“C’est le pire résultat de sondage que nous ayons montré pour un premier ministre conservateur depuis les élections générales de 2010”, James Crouch, responsable de la politique et des affaires publiques chez Opinium, a déclaré au Guardian.

Liz Truss a réussi à atteindre les profondeurs des mauvaises notes personnelles de Theresa May et de Boris Johnson à la fin de leur mandat, quelques semaines après leur prise de fonction et quelques jours après la première action majeure de son gouvernement.

En revanche, l’approbation nette du chef du Parti travailliste Keir Starmer est passée de -4 à +9 en une semaine.

Le sondage est sorti alors que le gouvernement cherche des moyens de lutter contre l’inflation et la flambée des prix de l’énergie. Elle a réagi à la crise en augmentant les plafonds des prix de l’énergie.

Truss a fait valoir que la mesure empêchera les factures annuelles moyennes des ménages d’augmenter l’année prochaine jusqu’à 6 500 £, un chiffre estimé par les experts.

Des manifestations contre l’augmentation du coût de la vie, au cours desquelles les gens ont publiquement brûlé leurs factures de services publics, ont eu lieu samedi à travers le Royaume-Uni.

Ancien ministre des Affaires étrangères, Truss a succédé à Johnson en septembre après avoir remporté la course à la direction des conservateurs. Johnson a démissionné après que les responsables de son cabinet ont démissionné en masse en raison de désaccords sur les politiques de relance économique et de plusieurs controverses, telles que le non-respect des règles de quarantaine de Covid-19 par de hauts membres du gouvernement, dont Johnson lui-même.