Liz Truss savait déjà que la reine était sur le point de mourir lorsqu’elle s’est levée pour dévoiler son plan de prix de l’énergie de 100 milliards de livres sterling à la Chambre des communes jeudi matin, a-t-il émergé.

La première indication que la plupart des gens avaient que quelque chose n’allait pas est venue lorsque le chancelier du duché de Lancastre Nadhim Zahawi a montré à Mme Truss une note dans la salle des Communes vers 12 h 15, environ 15 minutes avant l’annonce officielle de la mauvaise santé de la reine depuis le palais de Buckingham.

Mais il est maintenant entendu que le Premier ministre a été informé par le secrétaire du cabinet Simon Case de la grave situation environ deux heures avant de commencer son discours crucial à 11h40.

M. Case, un ancien secrétaire privé du prince William, a déclaré à Mme Truss vers 9 h 30 qu’il avait été informé par le palais que le monarque était gravement malade et que c’était “une question d’heures, pas de jours”, selon un rapport dans le Mail on Sunday qui n’a pas été contesté par Downing Street.

“L’ambiance était au choc, à l’immense tristesse et à l’incrédulité”, a déclaré une source au journal. “Nous avons commencé la journée en préparant l’une des plus grandes interventions économiques de l’histoire britannique et l’avons terminée en marquant l’avènement d’un nouveau roi.”

La décision a été prise de poursuivre le débat sur la crise énergétique, dans lequel Mme Truss a révélé des plans pour garantir que les factures annuelles moyennes de gaz et d’électricité domestiques ne dépassent pas 2 500 £ par ménage au cours des deux prochaines années.

Il s’agissait de la première intervention majeure de son mandat de premier ministre et d’une décision qui devait normalement dominer les premières pages des journaux le lendemain et pourrait constituer une partie importante de son héritage éventuel.

La PM – qui avait rencontré la reine à Balmoral seulement deux jours plus tôt pour être invitée à former un gouvernement – ​​n’a donné aucune indication lors de son discours sur la nouvelle capitale qu’elle attendait.

Elle portait une sobre robe vert foncé, mais n’avait pas encore revêtu l’habit noir qu’elle a adopté depuis la mort du monarque.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer portait une cravate noire à motifs, mais The Independent comprend qu’il s’agissait d’une coïncidence et il n’a pas été informé de la maladie de la reine jusqu’à ce qu’il reçoive une note alors qu’il répondait aux commentaires de Mme Truss.

Le Premier ministre et Sir Keir ont tous deux quitté la chambre, suscitant des spéculations selon lesquelles un incident majeur s’était produit.

Immédiatement après l’annonce du Palais, le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a fait irruption à 12 h 36 pour informer les députés de la situation et offrir les « pensées et prières » du Parlement au monarque malade.

Mme Truss a ensuite rencontré des conseillers dans l’appartement n ° 10 pour planifier un discours rendant hommage à Sa Majesté, qui a été prononcé à Downing Street peu après l’annonce de la mort de la reine à 18h30.