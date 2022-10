Liz Truss a été battue par le marché obligataire. Les investisseurs ne sont pas encore satisfaits

Londres

CNN Affaires

—



Après une bataille meurtrière de trois semaines avec les marchés obligataires, la Première ministre britannique Liz Truss a reconnu sa défaite vendredi. Elle a limogé son ministre des Finances et sapé son programme économique en promettant de rétablir une forte hausse d’impôt sur les sociétés.

Truss a déclaré qu’elle avait agi dans l’intérêt national pour assurer la stabilité économique et “rassurer les marchés sur notre discipline budgétaire”. Mais on ne sait toujours pas si Truss a fait assez pour persuader les investisseurs sceptiques, et l’annonce de vendredi n’a rien fait pour calmer les spéculations quant à savoir si elle peut conserver son emploi.

Le prix de la dette publique britannique à 30 ans, qui a été chamboulé ces dernières semaines, a chuté après la conférence de presse. La livre sterling, qui avait gagné du terrain ces derniers jours à la suite de discussions sur une refonte du gouvernement, a chuté de 1 % pour s’échanger à 1,12 $.

“Ce que les marchés veulent voir, c’est une image cohérente, comment tout s’emboîte”, a déclaré Charlie Bean, ancien sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre. “En l’absence de cela, vous allez voir de nouveau la livre sterling et les gilts sous pression.”

Les investisseurs ont rejeté une annonce du gouvernement Truss fin septembre selon laquelle il réduirait les impôts tout en augmentant les emprunts dans le but d’accélérer la croissance, craignant que le plan ne fasse grimper l’inflation au moment même où la Banque d’Angleterre veut la faire baisser. Des craintes se sont également glissées quant à la viabilité de la dette publique à un moment où les taux d’intérêt augmentent rapidement.

La livre s’est effondrée à un niveau record par rapport au dollar américain, tandis que les prix des obligations se sont effondrés, faisant grimper les rendements. Cela a poussé les taux hypothécaires beaucoup plus haut et a amené certains fonds de pension au bord du défaut de paiement.

La Banque d’Angleterre a été contrainte d’annoncer trois interventions distinctes pour éviter un effondrement à grande échelle du marché britannique des obligations d’État.

Truss a déclaré vendredi qu’en augmentant Avec l’impôt britannique sur les sociétés de 19% à 25%, le pays lèverait 18 milliards de livres sterling (20 milliards de dollars), ce qui, selon elle, “agirait comme un acompte sur notre plan budgétaire complet à moyen terme”.

Mais la crédibilité du Royaume-Uni ne sera pas si facilement ravivée.

“Le programme de croissance du gouvernement est en lambeaux”, a déclaré l’ancien ministre des Finances Philip Hammond à la BBC. “J’ai peur de dire que nous avons gaspillé des années et des années de travail acharné pour construire et maintenir une réputation de parti de discipline budgétaire et de compétence au sein du gouvernement.”

Le marché n’était pas assuré. En fait, les investisseurs ont continué à spéculer ouvertement sur la possibilité pour Truss de rester dans son rôle, même avec Jeremy Hunt prenant ses fonctions de ministre des Finances.

“Les marchés réclament plus d’efforts pour restaurer la confiance dans le gouvernement britannique”, a déclaré Paul Dales, économiste en chef britannique chez Capital Economics, lors d’un appel avec des clients. “Se débarrasser de Truss, je pense, serait une façon de le faire.”

Truss a déclaré qu’elle envisageait sérieusement de limiter la dette du gouvernement britannique en tant que part de l’activité économique, mais les chiffres ne s’additionnent pas. Environ 25 milliards de livres sterling (28 milliards de dollars) de nouvelles réductions d’impôts restent en jeu, en plus du coût énorme des subventions énergétiques hivernales. La stabilisation du ratio de la dette au PIB d’ici 2024-2025 semble toujours hors de portée, selon Capital Economics.

Cela met les investisseurs sur les nerfs, d’autant plus que plus de détails sur le plan Truss révisé ne sont pas officiellement attendus avant le 31 octobre. Bean pense que cette date, qui a déjà été avancée, devra peut-être être de nouveau avancée.

“En ce qui concerne les marchés, ils veulent voir un changement substantiel de direction”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a déclaré vendredi que Hunt s’en tenait au calendrier d’Halloween de son prédécesseur.

Bryn Jones, responsable des titres à revenu fixe chez Rathbones, a déclaré que son équipe avait acheté cette semaine des obligations d’État britanniques à plus longue échéance. Ils ont profité de la hausse des prix en prévision du demi-tour. Vendredi, cependant, ils ont vendu ces avoirs, choisissant de réaliser un profit.

“Achetez la rumeur, vendez le fait”, a déclaré Jones, citant un adage bien connu des investisseurs.

Alors que les investisseurs assimilent les derniers développements, les décideurs gouvernementaux et la Banque d’Angleterre seront avertis.

La banque centrale est en état d’alerte particulièrement élevé étant donné que son programme d’achat jusqu’à 65 milliards de livres sterling d’obligations – annoncé le 28 septembre – s’est terminé vendredi. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré plus tôt cette semaine qu’il ne serait pas prolongé.

La banque centrale a récupéré près de 19,3 milliards de livres sterling (21,5 milliards de dollars) d’obligations jusqu’à vendredi. C’est bien en dessous de ce qu’il aurait pu acheter. Mais sa volonté d’agir en tant qu’acheteur de dernier recours a servi de baume pour les marchés, et il n’est pas clair si l’angoisse reviendra une fois qu’il reculera.

La dynamique mondiale pourrait également rendre plus difficile pour les marchés britanniques de trouver leur place, même si le gouvernement fait marche arrière.

Alors que l’inflation élevée persiste, créant une incertitude quant à l’ampleur de la hausse des taux d’intérêt, de nombreux investisseurs choisissent de détenir des liquidités plutôt que des dettes. Leur décision de rester à l’écart exacerbe les fluctuations du marché obligataire à un moment délicat.

“Je m’attends à ce que les problèmes de liquidité persistent”, a déclaré Rohan Khanna, stratège d’UBS. “Je ne pense pas qu’ils s’en aillent aussi vite.”

Les commerçants et les régulateurs surveilleront le déroulement des prochains jours. Il en sera de même pour les politiciens, dont beaucoup chuchotent qu’à moins que la situation sur les marchés ne se stabilise bientôt, Truss pourrait fonctionner sur du temps emprunté.