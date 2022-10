Liz Truss a droit à Rs 1 Crore par an pour toute sa vie bien qu’elle n’ait servi que 45 jours en tant que Premier ministre britannique

Liz Truss a droit à plus de 100 000 £ par an, soit un peu plus de Rs 1 Crore, pour le reste de sa vie en tant qu’ancienne Premier ministre, bien qu’elle n’ait été en poste que pendant 45 jours. Cela intervient alors que Truss a démissionné jeudi après 45 jours au pouvoir au milieu de la crise politique. La démission de Truss n’était pas inattendue, surtout après que ses politiques ont déclenché des turbulences économiques et des réactions négatives de plusieurs milieux.

« Ce matin, j’ai rencontré le président du Comité de 1922, Sir Graham Brady. Nous avons convenu qu’il y aura une élection à la direction qui sera terminée la semaine prochaine. Cela garantira que nous restons sur la bonne voie pour réaliser nos plans budgétaires et maintenir la stabilité économique et la sécurité nationale de notre pays », a annoncé Truss sa démission dans une adresse à l’extérieur de Downing Street.

Alors que la nouvelle de l’argent auquel Truss a droit se répandait, beaucoup se sont tournés vers Twitter et ont exprimé leur opinion. Une personne a écrit : « Ye mast scheme hai ». Voici quelques réactions :

Ek din ke liye mujhe bhi bana do pic.twitter.com/tk048Ro90A — Himanshu (@iamhshekhar) 20 octobre 2022

Équivalent à 8 lakh par mois !! — ࿗ Santanam ࿗ (@nkbwarrior) 20 octobre 2022

Pendant ce temps, d’autres qui cherchent à en profiter se font dire pic.twitter.com/Y91wdqmB5Y – gumnamibaba (@Hindubhakth) 20 octobre 2022

Pendant ce temps, au milieu de la situation de troubles politiques, les gens se sont tournés vers Twitter et ont partagé plusieurs mèmes. Avec cela, Ryanair a également utilisé son compte Twitter officiel et partagé une carte d’embarquement pour l’ancien Premier ministre britannique. La capture d’écran de la carte d’embarquement a été téléchargée sur la page officielle de Ryanair. Alors que la destination de départ a été mentionnée comme étant Londres, la destination d’arrivée indique “N’importe où”. « Liz Truss et Ryanair. 25 minutes de rotation », a écrit Ryanair juste en dessous de la carte d’embarquement. Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral.

Un utilisateur de Twitter a mentionné dans la section des commentaires que le code QR de la carte d’embarquement vous amène au graphique GBP/Euro sur Google. “Hilarant, que diriez-vous d’essayer d’aider les gens dont les vols ont été annulés à la place”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Voulez-vous une bouteille d’eau, Miss Truss ? 3 dollars. Ah et son bagage à main fait plus d’un pouce. 75$ merci. Comment m’excuser ? livres sterling? non, nous n’acceptons pas les shitcoins si vous le souhaitez, cependant, vous pouvez acheter nos cartes à gratter.”

